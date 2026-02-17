Согласно моделированию, если зонд запустить в 2035 году, то он теоретически достигнет межзвездного объекта примерно в 2085 году и сможет затем собрать данные о комете.

Межзвездная комета 3I/Atlas происходит из области, расположенной далеко за пределами нашей Солнечной системы. Поэтому исследователям было бы крайне важно наблюдать и изучать 3I/Atlas вблизи. К сожалению, комета уже прошла свою ближайшую к Земле точку и удаляется от нашей Солнечной системы.

Изображение: нейросеть freepik

Проблема заключалась в том, что она была обнаружена слишком поздно для своевременного запуска миссии по ее перехвату зондом. Об этом в интервью Universe Today сообщил Адам Хибберд, инженер-программист и исследователь.

По его словам, при обнаружении 3I/Atlas (июль прошлого года) «объект находился на орбите Юпитера и имел пиковые скорости 60 километров в секунду». Таким образом, оптимальное время запуска для миссии по перехвату прошло.

Однако Хибберд и его коллеги опубликовали в статье новое предложение, которое, по их мнению, все-таки позволит осуществить миссию по перехвату 3I/Atlas. Для моделирования миссии использовалось программное обеспечение «Optimum Interplanetary Trajectory Software» (Otis), разработанное самим Хиббердом. Согласно расчетам, в конечном итоге можно будет догнать 3I/Atlas, используя так называемый маневр Оберта — метод космической навигации, при котором двигатели аппарата включаются на максимальной тяге в перицентре (наименьшей высоте) гравитирующего тела.

«Когда космический аппарат приближается к Солнцу, сила гравитации увеличивает его скорость до тех пор, пока он не достигнет перигелия (ближайшей точки на своей орбите к Солнцу)», – Хибберд

Затем космический аппарат может включить свои твердотопливные двигатели в этой оптимальной точке, «чтобы быстро разогнать зонд к целевому объекту — в данном случае, к 3I/Atlas». Однако, согласно моделированию Otis, пройдет некоторое время, прежде чем такая миссия по отправки зонда к 3I/Atlas станет осуществимой.

Земля, Юпитер, Солнце и, в конечном итоге, сама межзвездная комета не достигнут оптимального положения до 2035 года. Хибберд добавил, что «2035 год является оптимальным, потому что выравнивание задействованных небесных тел наиболее благоприятно для достижения 3I/Atlas с минимальными требованиями к двигательной установке зонда, характеристикам ракеты-носителя и временем полета».

Согласно моделированию, «минимальное время полета» соответствует 50 годам. Согласно этому расчету, зонд достигнет 3I/Atlas примерно в 2085 году и сможет затем собрать данные о комете. Однако еще предстоит выяснить, захочет ли какое-либо космическое агентство взяться за этот проект в 2035 году. Пока это лишь теоретические расчеты.