Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Минимальное время полёта космического зонда к комете 3I/Atlas может составить около 50 лет
Согласно моделированию, если зонд запустить в 2035 году, то он теоретически достигнет межзвездного объекта примерно в 2085 году и сможет затем собрать данные о комете.

Межзвездная комета 3I/Atlas происходит из области, расположенной далеко за пределами нашей Солнечной системы. Поэтому исследователям было бы крайне важно наблюдать и изучать 3I/Atlas вблизи. К сожалению, комета уже прошла свою ближайшую к Земле точку и удаляется от нашей Солнечной системы.

Изображение: нейросеть freepik
Проблема заключалась в том, что она была обнаружена слишком поздно для своевременного запуска миссии по ее перехвату зондом. Об этом в интервью Universe Today сообщил Адам Хибберд, инженер-программист и исследователь.

Может быть интересно

По его словам, при обнаружении 3I/Atlas (июль прошлого года) «объект находился на орбите Юпитера и имел пиковые скорости 60 километров в секунду». Таким образом, оптимальное время запуска для миссии по перехвату прошло.

Однако Хибберд и его коллеги опубликовали в статье новое предложение, которое, по их мнению, все-таки позволит осуществить миссию по перехвату 3I/Atlas. Для моделирования миссии использовалось программное обеспечение «Optimum Interplanetary Trajectory Software» (Otis), разработанное самим Хиббердом. Согласно расчетам, в конечном итоге можно будет догнать 3I/Atlas, используя так называемый маневр Оберта — метод космической навигации, при котором двигатели аппарата включаются на максимальной тяге в перицентре (наименьшей высоте) гравитирующего тела.

«Когда космический аппарат приближается к Солнцу, сила гравитации увеличивает его скорость до тех пор, пока он не достигнет перигелия (ближайшей точки на своей орбите к Солнцу)», – Хибберд

Затем космический аппарат может включить свои твердотопливные двигатели в этой оптимальной точке, «чтобы быстро разогнать зонд к целевому объекту — в данном случае, к 3I/Atlas». Однако, согласно моделированию Otis, пройдет некоторое время, прежде чем такая миссия по отправки зонда к 3I/Atlas станет осуществимой.

Земля, Юпитер, Солнце и, в конечном итоге, сама межзвездная комета не достигнут оптимального положения до 2035 года. Хибберд добавил, что «2035 год является оптимальным, потому что выравнивание задействованных небесных тел наиболее благоприятно для достижения 3I/Atlas с минимальными требованиями к двигательной установке зонда, характеристикам ракеты-носителя и временем полета».

Согласно моделированию, «минимальное время полета» соответствует 50 годам. Согласно этому расчету, зонд достигнет 3I/Atlas примерно в 2085 году и сможет затем собрать данные о комете. Однако еще предстоит выяснить, захочет ли какое-либо космическое агентство взяться за этот проект в 2035 году. Пока это лишь теоретические расчеты.

#космос #астрономия #комета #3i/atlas
Источник: universetoday.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
5
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
3
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
1
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
2
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
6
Древние породы Шотландии рассказали о климате в период глобального оледенения
+
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
3
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
29
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
1
Покупатель Ryzen 9 9900X3D получил в посылке Ryzen 9 3900X в упаковке оригинала
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
Данные космического аппарата NASA заставили пересмотреть модели нагрева солнечной короны
+
Первый в мире натрий-ионный фонарь с емкостью 10 000 мАч работает при -40°C и выдает 2500 люмен
+

Популярные статьи

Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
15
Пять по-настоящему удививших меня игр
3
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
4
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
11
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
+

Сейчас обсуждают

Spanta
00:34
Кострюлю поправте,))
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Сергей Герасимов
00:24
Так это старый камазовский мост один в один только дисковые тормоза дрбавили
Ростех: На КАМАЗе запустили производство мостов для грузовиков семейства К5
Сергей Герасимов
00:23
И здесь кремлеботы сидят, неожиданно
Telegram за сутки заблокировал свыше 235 тысяч каналов и групп
Waramagedon
00:13
Так ты и ничего не понял про закон Ома. Продолжай слушать провода, пока другие слушают музыку. Наводки есть только в аппаратах качество усилителей которых на уровне компьютерных колонок. Тест четко п...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Dentarg
00:00
Хрень, как и Bridgefy, т.к. полагается блютус с нулевым радиусом и в забитом диапазоне. Briar чуть лучше т.к. умеет в WiFi и Tor. Но у первого радиус для города всё равно никакой, а второй в случае ша...
Мессенджер BitChat получил возможность установки без доступа в интернет
swr5
23:46
Лажаешь пока здесь только ты, мы сравниваем одинаковые по длинне кабели которые могут быть разного качества, в основном - по качеству экранирования от внешних и внутренних помех, наводок, толщине жил,...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Андрей Тарр
23:27
Краткое описание "новости"/перевод: Чел, схватил первый попавший в руки(возможно, не сильно прямые) кабель, для модульных ATX БП, с питанием для SATA устройств и воткнул в дорогущий сейчас (ну пока ещ...
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
Евгений Величко
23:24
К сожалению Готика 3 кроме душевной графики/музыки/озвучки ни на что больше не претендует. Шедевры были первые 2 готики, особенно Ночь Ворона
Пять по-настоящему удививших меня игр
Djereli
23:10
Дебилы только сейчас узнают что такое локальный интернет.
Мессенджер BitChat получил возможность установки без доступа в интернет
Андрей Тарр
23:01
"Удачи", "посмотреть" распиновку. У многих производителей, в документации указана только "конечная" распиновка для устройств, а распиновка самого модульного БП - НЕТ!!! И естественно что без тестера/м...
Пользователь нечаянно повредил HDD на 14 ТБ и винит в этом модульный блок питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter