Субъективный топ лучших боевиков с драматической линией

Сегодня я расскажу о личном топе лучших фильмов, где боевик смешался с драмой...
Сегодня я буду рассказывать о личном топе фильмов, которые являются с одной стороны боевиками, а с другой, содержат драму. «Внутреннего рейтинга» тут не будет, я расположу фильмы в порядке выхода их на экраны.

Первым будет очень хороший боевик, созданный в 1995 году.

«Схватка» («Heat»)

Режиссер данного фильма Майкл Манн. В ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер, Том Сайзмор, Эми Бреннеман, Джон Войт и другие.

Есть банда отъявленно-наглых грабителей, которые весьма успешно грабят банки. Руководит ими Нейл МакКоли (Роберт Де Ниро).

И это не просто банда, а некая «семья», где довольно хорошие отношения. Но это не отменяет того факта, что они преступники. Охоту на них начал полицейский Винсент Ханна (Аль Пачино).

И весь фильм – противостояние интеллектов преступников и представителей закона. Это очень хороший фильм. Тут и отлично снятые перестрелки и драматические моменты сюжета.

Ну и дуэт прославленных актеров Голливуда дает определенный шарм данной картине.

«Отступники» («The Departed»)

В 2006 году Мартин Скорсезе снял свой очередной фильм, где опять в главной роли был Леонардо ДиКаприо. В других ролях снялись также отличные актеры: Мэтт Дэймон, Джек Николсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Рэй Уинстон, Вера Фармига и другие.

Еще молодого курсанта полицейской академии, Билли (Леонардо ДиКаприо), вербуют для работы «кротом» в стане местной банды, которой руководит главарь Костелло (Джек Николсон).

И вот эта работа в стане бандитской группировки тяжело сказывается на психологическом состоянии Билли. Но есть поставленная задача, и ее он обязан выполнить. Ситуация осложняется еще и тем, что в самой полиции есть человек бандитов. И очень нужно выяснить, кто он…

Фильм очень хороший. На мой взгляд один из лучших среди подобных боевиков. Тандем ДиКаприо – Николсона просто великолепен. Да и остальные актеры тут не смотрятся балластом.

Тут нет хеппи-энда, уж для главного героя точно. Но фильм изредка я пересматриваю.

«Козырные тузы» («Smokin' Aces») 2007 год

Этот фильм снял режиссер Джо Карнахан. В ролях: Райан Рейнольдс, Энди Гарсиа, Джереми Пивен, Рэй Лиотта, Алишиа Кис, Бен Аффлек, Коммон и другие.

Этот фильм по начальной завязке сюжета сильно напоминает, допустим, раннего Гая Ричи. Но уже к середине фильма, сюжет принимает совершенно другой оборот…

Есть некий бандит и бывший иллюзионист Бадди Израэль.

 И его сердце требует умирающий главарь мафиозной группировки Примо Спарацци. Об этом узнают не только в ФБР, но и еще целый сонм «вольных стрелков». 

Тут и боевики-одиночки, и отбитые братья-неонацисты, даже имеется парочка очень «боевитых» девиц-киллерш.

 Всем нужен этот Бадди Израэль. А вот во что это выльется, сразу и не понятно… И концовка точно не похожа на фильмы Гая Ричи. Тут сильная драма агента ФБР в исполнении Райана Рейнольдса, который жертвует своей карьерой, чтобы хоть как-то восстановить справедливость…

В фильме много стрельбы, много смешных моментов. Но это именно драма. И данный фильм стоит посмотреть.

В 2015 году Дени Вильнев снял очень жесткий боевик:

«Убийца» («Sicario»)

В главных ролях снялись: Эмили Блант, Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Виктор Гарбер, Джон Бернтал и другие.

Правительство США начинает очередной виток борьбы с наркокартелями, которые уже почти захватили весь юг страны. Тут уже по закону разбираться не получается. Для формального выполнения закона, фактически военная операция на территории США будет проходить под патронатом ФБР. Для этого в оперативную группу берут агента Кейт Мейсер (Эмили Блант).

Но то, с чем она столкнется, перевернет все ее представление о борьбе добра со злом. Никакого закона, никаким сентиментов! Тут все очень жестоко и бескомпромиссно.

И такая работа не для Кейт. Но по-другому справится с гидрой наркокартелей невозможно.

Фильм очень добротный. И как боевик, и как драма. Особый колорит ему придает персонаж Алехандро, которого отлично сыграл Бенисио Дель Торо.

Последним в пятерке лучших фильмов я назову картину 2018 года:

«Охота на воров» («Den of Thieves»)

Снял фильм Кристиан Гьюдгэст. В ролях: Джерард Батлер, Пабло Шрайбер, О’Ши Джексон мл., Фифти Сент, Медоу Уильямс, Морис Комт и другие.

Есть преступная группировка, состоящая из бывших военных.

И они совершают очень дерзкие ограбления. Полиция ничего не может с ними сделать. Даже зная, кто эти люди, поймать их на месте преступлений не удается. Руководит спец.подразделением полиции Большой Ник (Джерард Батлер).

Он вовсе не «белый и пушистый». Он ходит по самой кромке закона, такой его стиль работы. И он обязательно положит конец бесчинству бандитов. Любой ценой…

Фильм жесткий. Часто решения, принимаемые главным героем, весьма спорные.

Но так надо. В чем-то фильм перекликается с фильмом «Схватка» по общему построению сюжета. Но на этом сходство и заканчивается. В свое время мне фильм очень понравился, а вот его продолжение – нет. Там все уж очень сильно переделали, и не в лучшую сторону. 

Вот такой получился субъективный топ фильмов, где боевик смешивается с драмой.


отступники убийца козырные тузы охота на воров схватка
