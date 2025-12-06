Сайт Конференция
Краткий обзор франшизы «Техасская резня бензопилой»

Обычно я пишу, что всякие там «переосмысления» и ремейки хуже оригинальных фильмов. Но так бывает не всегда…
Мы все знаем, что раньше и трава была зеленее и девушки моложе. Как правило, я ругаю всякие ремейки фильмов. Но в этом правиле есть и исключения. И одним из них является даже не фильм, а франшиза «Техасская резня бензопилой».

реклама



Так вышло, что я смотрел почти все оригинальные фильмы и все ремейки. И данная франшиза у меня не в приоритете. Ну, не люблю я маньяков людей. Их похождения часто надуманы. А тут у нас – аж семейка людоедов, что просто омерзительно. Главную же роль в фильмах франшизы часто отводили персонажу Кожаное лицо (или Кожаная маска), который лихо орудовал бензопилой и представлял из себя здоровенного мужика, совершенно не обремененного мозгами…

На основе реальных событий (но которые были сильно изменены в угоду сюжета) в 1974 году был снят первый фильм «Техасская резня бензопилой» («The Texas Chain Saw Massacre»).

Компания молодых людей едет через глубинку. Одной из целей поездки – посещение местного кладбища, где у главной героини была похоронена бабушка.

реклама



Причина еще и в том, что кто-то разворотил несколько могил и похитил части трупов.

А после компания на своем микроавтобусе продолжает путь дальше. С виду – типичный молодежный фильм из 70-х. По пути им попадается парень довольно странной наружности и они его решают подвезти. Но этот попутчик не только странно выглядит, у него явные проблемы с психикой.

реклама



Он предлагает им довезти его до дома, но наши герои не горят таким желанием, тем более что его выходки все страннее и страннее. Он, почти на ходу, выпрыгивает из машины, предварительно порезав руку одному из персонажей (а это инвалид в кресле).

Следующей остановкой становится старый дом «предков», который совершенно заброшен. И одна парочка решает уединится на местной речке. Но до речки они не доходят, их привлекает шум в одном хозяйстве, где они решают прикупить бензина на дорожку.

Вот не стоит заходить в старые, полуразрушенные дома вдалеке от дороги… По итогу, они становятся жертвами того самого человека в кожаной маске.

реклама



А позже и их друзья «присоединяются» к бесчинству маньяка. Спасается лишь девушка, явно получившая повреждение рассудка.

Это очень низкобюджетный фильм из 70-х. И это все объясняет. Тут плохие съемки и плохая игра актеров. И нехватка денег сразу бросается в глаза. Хуже то, что тогда и понятия не имели, как нужно снимать молодежные слешеры. И поэтому фильм вообще ни разу не пугает. Сама семейка людоедов не мрачна, не омерзительна. Она выглядит и ведет себя, как группа сумасшедших, сбежавших из местного дурдома.

Ну не страшно ни разу. Никаких особых кадров «расчлененки», никаких отваренных рук и ног – ничего такого в этом фильме нет.

Не знаю, как фильм воспринимался на релизе, но я его смотрел в видеосалоне в 80-х годах, и он меня совершенно не поразил. К тому времени я посмотрел и «приключения» Крюгера и похождения «дядюшки» Джейсона.

Но, вероятно, идея людоедов была занимательна для зрителей. И сняли еще несколько фильмов.

В 1986 году вышел второй фильм «Техасская резня бензопилой 2» («Texas Chainsaw Massacre 2»). И вот он был снят в жанре «черной комедии». Но и он меня совершенно не впечатлил. Да, там снялся Деннис Хоппер, но ситуацию это не спасло. Никакого намека на ужасы тут и близко нет! Так себе «комедия». Следующие вариации сюжета получились еще хуже. В итоге, от всей оригинальной франшизы остался в памяти лишь образ мужика в кожаной маске.

Но идея не умерла окончательно. В 2003 году режиссер Маркус Ниспел снял ремейк, который назывался так же, как и оригинальный фильм – «Техасская резня бензопилой». В ролях снялись актеры: Джессика Бил, Джонатан Такер, Эрика Лирсен, Майк Фогель, Эрик Бальфур и другие. 

А Кожаное лицо (Leatherface) было отдано здоровенному Эндрю Бринярски.

Момент съемки фильмаНо главной фишкой фильма стал «отец семейства» людоедов, «псевдошериф» в исполнении Рональда Ли Рейми (умер в 2018 году).

И это «звезда фильма»! Прославился он своими ролями военных, да и тут, по факту, отыграл схожего персонажа.

По сюжету, группа молодых людей возвращается из Мексики с игрушкой полной «травки». По дороге они встречают очень странную девушку, которая явно в неадекватном состоянии.

Они решают отвезти ее в больницу, но та прямо в машине разносит себе голову из револьвера…

Из местной заправки, они вызывают шерифа, чтобы тот оформил самоубийство. Но проблема в том, что местное население не только родственники, но еще и людоеды. И вот тут наши молодые люди допускают просчет… Вместо того, чтобы уехать, они остаются, что для них станет фатальной ошибкой.

Если по сюжету ремейк очень похож на оригинал, то по исполнению совершенно другой фильм! Актеры тут уже играют и не самый плохим образом (это вообще «больная тема» в молодежных фильмах ужасов) Крови, жутких до противного моментов много, многим это даже может показаться перебором. Но на жестокость и сделана ставка. Если за «разговорную часть» тут отвечал «шериф», то за «экшон» его родственник – Кожаное лицо.

И тут он не выглядит толстым «дуремаром», танцующим с бензопилой. Он на самом деле наводит ужас. Да и все семейство людоедов довольно хорошо отыграно. И ставку делали не на внешнее уродства, как было во франшизе «Поворот не туда», а на некую колоритность.

Фильм воспринимается, как довольно качественный слешер. И он понравился публике. Поэтому в 2006 году было снято продолжение – «Техасская резня бензопилой: Начало» («The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning»), который является приквелом.

В нем нам расскажут, как семейство Хьюиттов «докатилось» до такой жизни, что стало есть людей. Основной пул людоедов сыграли те же актеры.

Фильм также вышел хорошим. А вот дальше франшиза стала «просаживаться», что, впрочем, типичная история для подобных фильмов ужасов.

В 2013 году вышел фильм «Техасская резня бензопилой 3D» («Texas Chainsaw 3D»). И вот к нему у меня уже было много вопросов. И «родственность» персонажа Александры Даддарио вызывает вопросы.

И поведение других ключевых персонажей.

Очень спорный фильм.

А в 2017 году вышел фильм «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», где рассказали предысторию самого Leatherface.

Сам то фильм вполне нормальных по меркам жанра. Но все же фильм явно выбивается из общей канвы.

Финальную точку безумства режиссера и сценариста поставили в 2022 году, когда вышел фильм «Техасская резня бензопилой».

Тут уже приключения Кожаного лица больше напоминают Джейсона Вурхиза. Но стоит учитывать, что «человек в хоккейной маске» уже не был человеком, а Кожаное лицо – человек, хоть и страдающий психическими расстройствами. Да еще и должен быть старым и дряхлым… Этот «шедевр» мне совершенно не понравился. Оригинальность сюжета решили просто заменить количеством убийств на единицу времени.

Вышло не очень…

По итогу, я рекомендую к просмотру лишь первых два ремейка 2003 и 2006 годов. Ну и оригинальный фильм 1974 года, для сравнения и понимания, откуда черпались идеи.


