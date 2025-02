После того, как я написал статью о фильме "Анора", в комментариях появились два противоположных мнения. Одни считают, что только профессиональные критики имеют право высказываться о "шедеврах". А другие не видят в премии Оскар ничего хорошего...

Я не согласен с обоими вариантами. Я рассматривал данную поделку исключительно, как художественный фильм. Никакой политики. Никакого "наши в Голливуде". Просто оцениваю фильм, как таковой. С субъективной точки зрения. Имею полное право. И мне совершенно нет дела до мнения профессиональных критиков: я их никогда не понимал. Для меня позиция "Ах, ах, ах! Это же Ларс фон Триер! Значит шедевр автоматом" не имеет веса. Сам решу: гений ваш фон Триер или нет... Но это "лирика", переходим к "практике"...

реклама





Среди фильмов, которые получили Оскар, как лучший фильм, было много отличных работ. И на их фоне потенциальный претендент "Анора" выглядит очень жалко. Писать я буду лишь о тех фильмах, которые сам смотрел. Располагаться они будут по порядку получения премии.

Начну с самого старого фильма, который я смотрел.

"Унесенные ветром" ("Gone with the Wind") - Оскар 1940 года.

реклама





Это цветной фильм, что тогда было огромной редкостью. И, фактически, это красивая сказка о том времени, года шла гражданская война в Америке между северянами и южанами. В центре всех событий - героиня Скарлетт О'Хара, которая пытается выжить в этой мясорубке. Она имеет довольно скверный характер. И ее понимание мира искажено призмой ее довоенной жизни. Она совершает много ошибок и за это ей приходится жестоко расплачиваться. Фильм - золотой фонд Голливуда, от которого они пытаются сейчас откреститься (да, BLM на страже). И его стоит посмотреть.

"Касабланка" - премия 1944 года.

реклама





Фильм о том, как люди пытаются выжить в северной Африке после начала Второй мировой войны. И о том, что ради любви человек может пожертвовать всем, что имел. Очень хороший фильм. Да, тут многое показано в наивной форме, но так тогда снимали все фильмы. Но актеры подобраны отличные: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд, Клод Рейнс... Тоже классика Голливуда, обязательная для просмотра.

О старых американских фильмах я писал в статье " Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века "

Переносимся сразу в 1972 год. Тогда премию получил фильм "Французский связной" ("The French Connection").

реклама





Это довольно качественный криминальный боевик с Джином Хэкманом в главной роли. Он играет полицейского, который расследует дело о контрабанде наркотиков из Франции. По нынешним меркам, фильм кажется несколько затянутым, но это манера съемок 70-х годов прошлого века. Как мне кажется, данный фильм положил начало тем боевикам, которые мы сегодня смотрим. Из "Французского связного" "растут ноги" многих современных фильмов.

1973 год - "Крестный отец" ("The Godfather").

Фильм от режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Россыпь отличных актеров. И один из лучших фильмов об итальянской мафии. Этот фильм оценили не только критики и зрители, но и та самая мафия. А это дорогого стоит. Заслуженная награда.

В 1974 году премию получил фильм "Афера" ("The Sting").

В главных ролях Пол Ньюман и Роберт Редфорд. Это криминальная комедия. С очень неплохим сюжетом. Дело происходит в 30-х годах. Два жулика "мстят" гангстерам своеобразным методом. Этот фильм породил целую гроздь похожих фильмов, многие из которых также довольно хорошие.

В 1975 году Копполе удалось сделать практически невозможное. Его второй фильм о мафии "Крестный отец 2" ("The Godfather: Part II")

снова получил Оскар! И это несмотря на то, что сам Коппола не особо хотел снимать продолжение. Об этой трилогии я подробнее рассказывал в одной из своих статей . Сама трилогия основана на произведении писателя Марио Пьюзо.

"Пролетая над гнездом кукушки" ("One Flew Over the Cuckoo's Nest") - Оскар 1976 года.

Отличный фильм! Звездный час для Джека Николсона, который тут сыграл главную роль. Этот фильм обязательно надо посмотреть. И книгу, на основе которой он снят, тоже стоит прочитать. Фильм о том, как даже в психиатрической клинике, человек пытается остаться самим собой, вопреки системе. Несмотря на тяжелый сюжет, смотреть фильм, по большей части, легко. Да, концовка трагична для главного героя, но он не сломался под давлением, хоть и заплатил за это очень высокую цену... Сначала, я смотрел фильм. Потом читал книгу. И снова пересмотрел фильм. Он заслуживает внимания со стороны зрителя.

"Рокки" - 1977 год.

Думаю, что особо писать про данный фильм и не стоит: большинство в детстве смотрели его. История о становлении начинающего боксера Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) на ниве профессионального бокса. Сценарий писал сам Сталлоне. Я считаю данный фильм одним из лучших среди спортивных драм.

1987 год - "Взвод" ("Platoon").

Один из лучших фильмов о войне во Вьетнаме. Не боевик, а драма. Оливер Стоун душу вынимал из актеров, но своего добился... Очень сильный антивоенный фильм! Один из лучших в истории. И тут много актеров, которые впоследствие получили мировую известность: Чарли Шин, Том Беренджер, Уиллем Дефо и другие.

"Человек дождя" ("Rain Man") - получил Оскара в 1989 году.

В главных ролях Том Круз и Дастин Хоффман. На первый взгляд, странный дуэт, но актеры отлично справились со своими ролями. Это драма, но смотреть фильм легко и интересно. Хоффман мог сыграть любую роль и в данном случае аутист из него вышел отличным. По сюжету, персонаж Тома Круза должен просто "уболтать" своего брата-аутиста, чтобы стать единственным наследником состояния. И для этого, ему нужно "втереться в доверие". Вообще, снимать данный фильм должен был Спилберг, но не получилось. И режиссером картины стал Барри Левинсон. Со своей работой он справился на 150%.

На рубеже 90-х годов мы пока и остановимся...