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"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)

Многие думают, что инди-проекты всегда дают уникальный геймплей. Такие проекты куда лучше игр категории ААА. Но это совершенно не так...
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Есть мнение, что инди-проекты интересные и дают уникальный опыт геймплея. Это совершенно не так. Инди-игры преследуют те же проблемы, что и проекты ААА класса. Дело в общем кризисе идей в игропроме.

Кроме того, инди-проекты зачастую представляют собой такой жуткий не оптимизированный продукт, что диву даешься. Ведь каждый "программёр" чувствует в себе зачатки игродела...

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Одним из таких проектов является игра "Aloft".

Данная игра пока находится в раннем доступе, но имеет уже врожденные проблемы, которые вряд ли смогут исправить. Создали игру в студии Astrolabe Interactive Inc., а издателем стала Funcom. Это инди-игра в жанре симулятор сбора всего и вся. Некоторым такое нравится...

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Описание из STEAM: "Исследуйте мир игры, открывая новые острова, собирайте ресурсы, создавайте дом своей мечты и ухаживайте за животными в одиночку или в компании семи друзей.

Однако красоту природы отравляет расползающееся заражение. Искорените его и избавьтесь от вредоносных грибов, пожирающих всё на своём пути. Ищите утраченные знания, варите крепкие противоядия, улучшайте биоразнообразие островов и восстанавливайте баланс воздушной экосистемы..."

Вся суть в том, что мы сначала построим свой "воздушный корабль" из летающего острова, а потом будем на нем путешествовать. Игра имеет кооперативный режим. Сдается мне, что именно под него все и затачивалось. Хотя, и одиночная кампания есть.

Игра начинается с того, что мы выбираем внешность своего персонажа.

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Формально, есть два пола, но по новой моде, это не указано. Об этом можно лишь догадаться по телосложению и наличию половых признаков. Поэтому всякие "извращенцы" могут сделать и бородатую женщину. Особым диссонансом это не будет выглядеть, потому что все лица просто ужасные и к женщинам не имеют никакого отношения. Толерантность во всей красе...

Так как игра имеет русский язык, то можно понять, что вам нужно делать. А делать нужно. Нужно собирать все, что собирается.

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После этого будете создавать рандомные предметы. Первым станет просто заостренный камень. И он пригодится для создания других предметов. В ходе обучения, мы построим мост,

верстак и, с помощью кирки,

выберемся из пещеры наружу.

Итого, в самом начале игры мы имеем три орудия труда: топор, молот и кирку.

Этого хватит, чтобы добывать все необходимое для дальнейшего проживания. Посещение мест с условным названием "камень знаний" дает нам какие-то важные сведения.

Из первых мы узнаем, что нам нужно оборудовать наш остров парусом. Причина, по которой острова летают в облаках, мне не понятна. Да и черт с этим: сюжеты в инди-проектах всегда были крайне убогими за редчайшими исключениями. В целом тут пока нет разговоров, ведь кроме нас ничего живого на острове и нет. Но на экране есть пункты выполнения очередного задания.

И нам нужно сделать себе крылья. Это такой аналог вингсьюта, сделанный из листьев. Для чего? А чтобы мы могли слетать на другие острова, где есть детали чертежа для создания летающего острова.

Система полета крайне простая.

Тут нет какой-то привязки в воздушным потокам, все просто и понятно. Другие острова мало чем отличаются от нашего, разве что меньше размером. Где-то вообще ничего кроме ресурсов нет. Где-то имеются заброшенные жилища.

 Собирать нужно все, что собирается - потом пригодится. Можно поспать и в такой момент игра сохраняется (есть и контрольные точки). Всего я наиграл в демо-версии два часа. И было это очень и очень скучно. Я нашел все части необходимого чертежа

и построил все нужное для путешествия острова. На этом мои страдания и окончились...

По моему скромному мнению, любая игра должна чем-то цеплять с самого начала. Иначе просто брошу в нее играть. Зачем себя мучить? В данном случае игра не предложила ничего оригинального. Да, есть летающие острова. И что с того? Чем принципиально это отличается от плавания между островами в океане? Ничем! Сюжет? По факту, в начале его нет. Может потом поиск "лекарства" и будет интересен, но до "потом" нужно еще доиграть. А играть уже не хочется с первых минут. Скучно. Сбор ресурсов утомляет. Особенно, осознавая, что чего-то не хватает и нужно слетать на соседний остров за недостающим. Короче, как сюжетная игра, она очень и очень плохая. 

Как там по графике?

Она очень простенькая.

Нарочито мультяшная и совсем не симпатичная. А физика сбора ресурсов ужасно примитивная.

Словно игра из начала 2000-х. Лично мне на графику как-то наплевать: была бы игра хорошая. Но в данном случае, игра еще и довольно требовательная к ресурсам видеокарты.

Сами создатели, совершенно нескромно заявили следующее:

За что? Тут нет и намека на графику! Вы там совсем оборзели, что в корень обленились? В этом плане большинство опробованных мной инди-проектов не отличаются от крупных студий. Точно также не делают никаких телодвижений в область оптимизации своего кривого поделия.

Графические настройки есть. И их хватает.

Так игра выглядит на минимальных настройках графики:

А вот так - на высоких:

Но можно еще "довернуть" некоторые настройки и тогда получим такое:

Но приступаем к тестированию.

Тестовая система:

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производилась с помощью программы CapFrameX.

Тест пройдет при беге по острову и перелете на соседний. Настройки графики высокие.

Вот такой получился результат:

Фреймтайм.

Итог тестирования.При перелетах на дальние острова, игра интенсивно подгружает локацию. И это приводит к диким лагам. Для понимания я этот момент и обозначил на графике. Отвратительно! Причем, сами локации крошечные и почему такие подгрузки, я не понимаю.

В целом можно сказать, что соотношение графики и запросов игры явно не соответствуют друг другу. Или требования должны быть ниже, или графику улучшайте. Но данный продукт вышел пока безобразным.

Выводы.

Игра очень и очень сырая. И, если в плане оптимизации еще можно что-то сделать, то геймплей уже останется таким же тоскливым. Ну, может есть любители "лутовать" все, что не приколочено и бесцельно бродить по островам. Но это точно не мое.

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