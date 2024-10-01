Я не являюсь любителем стратегий вообще. От А до Я прошел только одну игру: "StarCraft 2". Немного играл во вселенной всяких "Warhammer 40000" и только. То, что "щупалось" в течение часа-полтора не считается. А тут не просто игра, а ремейк старой игры 2002 года (ну, такую информацию я нашел). Сходство/различие мне неведомы. Я просто рассмотрю ее по-быстрому, как новый продукт игропрома.

Итак, игра "Age of Mythology: Retold" вышла 5 сентября 2024 года.

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Создавали ее компании World’s Edge и Forgotten Empires. Издателем стала Xbox Game Studios. Это игра - стратегия в реальном времени, в которую можно играть в одиночной кампании и в мультиплеере. Сюжетная кампания проходится примерно за 16 часов. Я играл один и всего часа четыре, не больше.

Как уже понятно из названия, игра посвящена мифам. Конкретнее, в самом начале, мифам Древней Греции. И эту тему я люблю, поэтому и стал игру рассматривать. В меню нас встречает три части основной кампании, которые можно проходить в любом порядке.

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Кроме того, доступен режим "мифические сражения".

Игра кампании начинается с того, что нам предлагают пройти обучение (которое не обязательное).

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И его я прошел, ибо современные стратегии уж сильно отличаются от более старых. Тут уже есть приличный "менеджмент" управления и его стоит понять. Вот сражения никаких трудностей не вызвали: все ясно и понятно. Со строительством и оборудованием "нашего городка" уже несколько сложнее.

Тут нужно думать, куда и как тратить ресурсы. Часто, все упиралось в нехватку рабочей силы (ага, нанимаем гастарбайтеров). Но все решаемо. Построим жилища, склады, местный "совет депутатов". И обязательно храм какого-нибудь божества. От выбора данного будет зависеть то, какому стилю вы отдаете предпочтение.

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На все расходуются ресурсы. Но все поставленные задачи (основные и дополнительные) я выполнял. Далее, стоит озаботиться охраной своего поселения. Атак стоит ждать, как с суши, так и с моря.

"Выносите" кракена!

Да, в начале игры мы строим поселение на берегу. Все, что скрыто "туманом войны" можно постепенно разведывать. Так можно узнать, где и что находится.

Если отвлечься от специфической терминологии, то игра не отличается от подобных стратегий принципиально. Просто там разные временные эпохи и условности. Те же божества нам предоставляют доступ к мифическим "тварям" и стихийным силам, которые пригодятся при сражениях с противником.

Да поразит врагов молния Зевса!!!Сюжет тут имеется, но такой же номинальный, как и в других стратегиях. Немного поговорят и объяснят задачу "на будущее".

Все, хватит...

Бои. Тут все сделано прилично. Думаю, что на высокой сложности придется попотеть. Но я играл на низкой и в таком раскладе было не особо сложно, хотя я и понимал, сколько тактических и стратегических ошибок наделал. Но игра это прощала (пока). Постепенно, я понял, как нужно правильно все делать, совершая минимум ошибок.

Особых недостатков по геймплею я не заметил. Разве что интерфейс игры больно мудреный на мой вкус. С другой стороны, тут много чего нужного.

Ладно, переходим к графике в игре. Ничего ультра современного тут не увидите. Стиль выбран несколько "мультяшный", но меня это не напрягает. Соответствует сути игры. Анимации прикольные, несколько примитивные.

Хотя, кто это будет рассматривать, когда тут у нас все ГЛОБАЛЬНО? Не особо передовая графика определяет и не особо высокие системные требования:

Давайте честно: они довольно низкие по современным меркам. Но, если обратиться к настройкам графики, то там обнаруживаются в "динамических отражениях" такие настройки, как "трассировка лучей".

Они не активируются на моей системе, значит речь идет о тех самых "лучах славы"? Наверно, не знаю... Тогда системные требования несколько не соответствуют реальности. От слова "совсем"...

Проверять производительность, я буду на своем ПК со следующими комплектующими:

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Искать отрезок для теста не нужно: игра имеет встроенный бенчмарк. Он не особо показателен по информативности, выдает лишь результат в баллах. Потому я следил за фпс и загрузкой процессора/видеокарты через MSI Afterburner. Так более показательно будет.

При старте бенчмарка, игра строго сообщает, что имеется некий порог, ниже которого вам не светит игра онлайн. Страшно...

Полученный результат на "мифических" настройках заметно выше требуемого.

Играть по сети можно. Но что показал сам мониторинг? 6 потоков процессора не всегда хватает, хотя загрузка по потокам никогда не достигает уровня 90-100%. Из-за этого видеокарта остается загруженной на 78-85%. Но, как только начинается "буйство спецэффектов", то уже видеокарта нагружается полностью, а средний фпс падает ниже 60. Но для стратегии это не важно.

Я подумал, что снижение настроек заметно повысить результат. Ан, нет. На высоких настройках ( выкручена на максимум только анизотропная фильтрация), результат почти такой же:

Вывод после прогона бенчмарка я сделал такой: процессор желательно иметь 12-ти поточный. Пусть даже это будет старый Зеон на платформе 2011-v3. Игра любит много потоков. А вот для максимальных настроек сойдет и GTX 1060 (естественно, без этих "трассировок"). Оптимизация более-менее нормальная. Но и сам жанр игры не особо динамичный.

Выводы по игре.

Уж не знаю, насколько игра напоминает оригинал, но это типичная стратегия с уклоном в мифологию. Думаю тем, кто такой жанр любит, ее стоит попробовать. Ведь хороших стратегий на рынке не так и много.







