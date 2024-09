Сейчас Голливуд очень часто разочаровывает своими "творениями". "Эффективные менеджеры" полностью подчинили себе весь рабочий процесс и массово клепают ремейки, комиксообразные фильмы и поделия, созданные только ради "повесточки". Но так было далеко не всегда. Нет, зарабатыванием денег киноиндустрия занималась, это безусловно. Но была какая-то бОльшая сбалансированность. Были иногда даже такие времена, когда поцелуй на экране мог заставить изменить рейтинг фильма. Все было...

И сегодня я расскажу, какие старые, классические американские фильмы я посмотрел в последнее время.

реклама





Начну, пожалуй, по времени их создания.

В 1939 году на американские экраны вышел двухсерийный фильм "Унесенные ветром" (оригинальное название "Gone with the Wind"), снятый режиссерами Виктором Флемингом, Джорджем Кьюкором и Сэмом Вудом.

реклама





В ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли Говард, Оливия де Хэвилленд, Оскар Полк, Хэтти МакДэниел и другие. Фильм посвящен истории взаимоотношений Скарлетт О'Хара (Вивьен Ли) с Реттом Баттлером (Кларк Гейбл), которые легли на период Гражданской войны. История начинается еще в предвоенный период и заканчивается временами, когда Юг повержен и страна переходит в новый период своего развития. Это мелодрама. Несмотря на то, что такие фильмы я не люблю, для некоторых делаю "исключения". И это, по настоящему великие картины. Героиня Вивьен Ли - ни разу не положительная. Она довольно упрямая, что не всегда хорошо, капризная. Ее действия часто мотивируются лишь своими интересами, которые идут вразрез с интересами других. И ее визави, Ретт, мало чем от нее отличается (по его же словам). И вот их историю мы наблюдаем на протяжении 3-х часов 42-х минут.

Сейчас фильм производит очень странное впечатление. Очень и очень разное. Начнем с того, что довольно взрослая актриса Вивьен Ли играет девочку-подростка в начале фильма.

реклама





И выглядит это очень смешно. Но таковы были условия тогда. Диалоги в фильме крайне наивные. Драматизм сцен по время войны совершенно не поражает.

Но на момент выхода, фильм был просто потрясающим. Работа с актерами, режиссура, свет. В конце концов фильм был цветным! И все это позволяет смотреть фильм и сегодня. Уж не знаю, какова его популярность сейчас, но совсем недавно фильм снова получил "известность" благодаря бурной деятельности BLM-сообщества. Видите ли: им не понравились слишком счастливые рабы в фильме! А уж нянька Мамми - вообще ужас ужасный. Так верно служить поганым белым...

реклама





Отвратительно. Даже некая ностальгия по былым временам (рабовладельческим!) подвергнута была острой критике. Да, все это есть в фильме. Но это не отменяет того факта, что фильм отличный и такие нападки лишь усиливают негатив в отношении этих "прогрессивистов".

Вот если меня спросили: "Так о чем этот фильм?"... Так сразу и не скажешь... О жизни. О том, что рано или поздно мы будет пожинать плоды своих деяний.

Наверно, так.





"Серенада Солнечной долины" ("Sun Valley Serenade") - 1941 год. Режиссер: Х. Брюс Хамберстоун. В ролях: Соня Хени, Джон Пейн, Гленн Миллер, Милтон Берл, Линн Бари, Джоан Дэвис и другие.

Это музыкальная комедия. Карен Бенсон (Соня Хени) отправляется вместе с оркестром на курорт Солнечная долина.

Вот тут и происходят разнообразные события. Фильм сейчас не совсем тянет на комедию, но музыкальный он точно. За музыку отвечал тут оркестр Гленна Миллера.

И этим все сказано! Наиболее близким по духу, советским фильмом, я бы назвал комедию "Волга-Волга", вышедшая в 1938 году.

Многие композиции из "Серенады Солнечной долины" стали всемирно известными и после выхода фильма "жили собственной жизнью".





"Касабланка" ("Casablanca") - 1942 год.

Режиссер: Майкл Кёртиц. В ролях: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд, Клод Рейнс, Конрад Фейдт, Сидни Гринстрит и другие. Это драма с элементами шпионского фильма. Дело происходит во время Второй мировой войны в Касабланке, которая стала неким перевалочным пунктом, где собрались бежавшие от фашистов европейцы. По большей части французы, они пытаются правдами и неправдами получить возможность вылететь/уплыть в США. Подальше от войны. Но некоторые и не собираются отсюда убираться: им тут комфортно. Они строят тут бизнес на надеждах и страдании бежавших. Одним из таких, является владелец небольшого клуба, Рик Блейн (Хамфри Богард) - человек с довольно темным прошлым.

Который неплохо устроился тут, ловко лавируя между представителями французского правительства в Марокко и местными контрабандистами. Но все в корне меняется, когда в Касабланке появляется Лиза Ланд (Ингрид Бергман)

со своим мужем Виктором Лазло (Пол Хенрейд).

Несмотря на то, что сюжет полностью лежит в канве военного времени, это фильм о любви. О взаимоотношениях. О том, на что готов пойти человек ради того, кого от любит... Фильм достаточно интересный в плане интриги развития сюжета, хотя многое заранее предсказуемо. Есть, конечно, и недостатки. Те же представители гестапо показаны в фильме уж очень "интеллигентными" и нерешительными. Но фильм снимался в начале войны и тогда его создатели могли еще и не знать, как на самом деле обходилось гестапо с заключенными и лидерами сопротивления. Честно, я ожидал трагический конец для главного героя. Ведь он фактически пожертвовал своей относительно спокойной жизнью ради спасения любимой и ее мужа - лидера сопротивления. Но я ошибся. Оказалось, что один из ключевых персонажей фильма, представитель французской полиции, несмотря на свою продажность, является патриотом Франции и не готов переходить некоторые моральные границы.

В общем, некий хэппи-энд присутствует...





"Римские каникулы" ("Roman Holiday") - 1953 год. Режиссер: Уильям Уайлер. В ролях: Грегори Пек, Одри Хепберн, Эдди Альберт, Хартли Пауэр, Харкорт Уильямс, Маргарет Роулингс, Туллио Карминати и другие.

Принцесса Анна (одной не названной страны),

прибывает с официальным визитом в Рим. И все эти бесконечные церемонии ей до смерти надоели. И она совершает "побег из замка". На "воле" она случайно знакомится с корреспондентом американской газеты, Джо Брэдли (Грегори Пек).

Но ни Анна, ни Джо не раскрывают своих личностей. Но уже потом, в редакции газеты, Брэдли узнает, кто эта таинственная незнакомка, которая спит в его комнате. И теперь его задача, сделать отличный сюжет о приключениях принцессы- инкогнито в Риме...

Фильм является романтической комедией, которую я бы обозначил, как "сказка для взрослых".

Да, тут сюжет на самом деле похож на многие сказки. Принцесса абсолютно не знакома с жизнью простых горожан. Ее все удивляет и поражает. Ей такая жизнь очень привлекательна. Но вот конец этой романтической истории, уже более реалистичен: никаких вам "и жили они вместе долго и счастливо".

Все вышеперечисленные фильмы на 200% характеризуют тогдашний Голливуд, как "фабрику грез". Именно так. Голливуд делал фильмы, которые очень мало соотносились с реалиями тех лет. Но порождали красивую картинку счастливой (или не очень) жизни. С красивыми актерами и актрисами. Просто идеально одетыми. Идеальный мир... Это были фильмы, которые погружали зрителей в совершенно другую реальность. Хоть на пару часов. Сейчас, многие моменты уже не могут поражать: уж слишком отличается современное восприятие фильмов от 40-х годов прошлого века. Поэтому такие фильмы нужно смотреть "дозировано", по определенному "состоянию души".





Переходим к фильму, который уже воспринимается более современно, что ли...

"Завтрак у Тиффани" (оригинальное название "Breakfast at Tiffany's") был снят в 1963 году.

Режиссер: Блейк Эдвардс. В ролях: Одри Хепберн, Джордж Пеппард, Патриша Нил, Бадди Эбсен, Мартин Болсам и другие.

Ох, этот фильм охарактеризовать не так и просто. Формально, это мелодрама с элементами комедии.

Некая девица Холли ищет в Нью-Йорке лучшей жизни. Она провинциалка, которая приехала в этот огромный город за "лучшей долей". До конца непонятно: то ли героиня Одри Хепберн наивная дурочка, то ли прожженная авантюристка, которая способна "запудрить мозги" любому мужчине.

Ее цели и мечты мы узнаем через беседы с ее соседом по дому, Полом (Джордж Пеппард). Вот он - правильный герой, почти без недостатков.

И вот, на протяжении почти двух часов мы наблюдаем за взаимоотношениями этих героев.

К главной героине, Холли, могут быть разные чувства. Одни такую жизненную позицию, когда на пути к цели, можно использовать любые средства (в рамках закона) одобряют. Другие же - такой подход не оценят. Я же просто наслаждался игрой актеров, работой режиссера, оператора и костюмеров. Отключил рефлексию и смотрел красивую "картинку".

Тут нет обнаженки ради обнаженки (ее вообще нет), нет борцов BLM за права чернокожих, не присутствуют "сильные и независимые женщины". Красота!

Если вы заметили, в фильмах часто встречается Одри Хепберн. Ну, да, актриса мне нравится, хотя называть ее великой, я не могу. Практически все ее роли (те, что я видел) однотипные: она играет таких наивных, часто вздорных, персонажей. Да и внешность такая, ну не тянет на "роковую красотку", не тот типаж. Но со своей ролью справляется, ее наивность не чувствуется наигранной.

Вообще, я часто себя ловлю на мысли, что просматривая старые американские фильмы, возникает чувство щемящей ностальгии по 50-60-м годам прошлого века. Автомобили, одежда, отношения между людьми. И это довольно странно, ведь в то время я не жил. Да и в Америке не был... Может так сказывается то, что наше поколение пришлось на довольно сложные годы для нашей страны (и той страны, которой уже нет). А может родился не в ту эпоху...