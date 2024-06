F1. Гран При Барселоны. Квалификацию несколько неожиданно выигрывает Ландо Норрис (McLaren).

Максу Ферстаппену пришлось довольствоваться лишь вторым местом на старте...

Итог гонки, фактически, решился уже в самом начале, когда Макс без труда выбился в лидеры гонки. Только самые отважные фанаты "Маков" надеялись на чудо. Но "чудов" в дутой "Королеве автоспорта" давно нет: очередная нудная гонка и победа Ферстаппена...

INDYCAR. Лагуна Сека. Знаменитая трасса и на сей раз преподнесла неприятный сюрприз, когда за девять кругов до финиша, прямо перед легендарным "Штопором", возник небольшой "замес" из болидов.

Гонку продолжили под машиной безопасности. Но самый конец прошел в гоночном режиме. И победил Алекс Палоу, который и стартовал с поула.

SuperFormula. Япония. Суго, третий этап. Гонка не удалась. Все испортила погода.

Дождь с туманом фактически убил всю интригу. А аварии довершили начатое погодой.

Сокращенную гонку выигрывает Томоко Наджири ("Mugen Honda").





NASCAR. Нью-Гемпшир. Серия NASCAR XFINITY Series. Победу в этой гонке одержал Джастин Бонсиньор,

который является трехкратным чемпионом младшей серии Modified Tour. Для него эта гонка была фактически без предыдущего опыта управления подобным автомобилем. Тем не менее - заслуженная победа.

А в старшем классе Cup Кристофер Белл одерживает третью победу в сезоне.





IMSA. Уоткинс-Глен. Фелипе Наср, Дэйн Кэмерон на Porsche команды Penske Motorsport Porsche победили в шестичасовой гонке, которая проходила под дождем.

Из-за него гонка была остановлена на сорок минут. И после ее возобновления, Porsche сумел обойти лидера Луи Делетраза на Acura. Для данного экипажа Porsche, это уже вторая победа в сезоне.





Новости и слухи.

F1 . После третьей тренировки у стюардов появились вопросы к некоторым гонщикам. Это связано с инцидентами между Лэнсом Строллом и Льюисом Хэмилтоном, а также между Шарлем Леклером и Ландо Норрисом.

F1 . В субботу, в моторхоуме команды McLaren произошел пожар.

Вероятная причина - неисправность электропроводки.

F1. Британская газета Daily Mail получила анонимное письмо, в котором говорилось, что Льюиса Хэмильтона саботируют.

В статье сделали вывод, что Хэмильтону лучше досрочно покинуть Mercedes, иначе недовольство будет только расти. Ну, вот: в ход пошли анонимки (и, судя по результату последней гонки, это полная чушь)...

F1. Флавио Бриаторе, вернулся в F1, в команду Alpine, По его мнению, команда станет конкурентоспособной. Сам же Бриаторе будет исполнительным консультантом в команде.

Ралли-рейды . Команда "Камаз-Мастер" выставит на предстоящий ралли-рейд "Шелковый путь - 2024" аж пять грузовиков.

Гонка состоится с 5 по 15 июля на территории России (старт в Томске) и Монголии (финиш в Улан-Баторе)

WRC . Объявлено, что технический регламент класса Rally 1 сохранится до 2027 года.





MotoGP. Алекс Ринс рассказал, что скоро предстоят переговоры по поводу его контракта в Yamaha.

Для Ринса это первый сезон за данного производителя и есть все шансы, что контракт будет продлен.





По материалам NASCAR Official Home, indycar.com, imsa.com, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.