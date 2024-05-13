Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая

На сей раз Формулы 1 не было. Что компенсировалось не менее интересными событиями. Состоялся очередной двойной этап Formula E, третий этап WEC на легендарном кольце в Спа, а также американские чемпионаты.
[ ] для раздела Блоги
+
+

INDYCAR. Индианаполис. Алекс Палоу, двухкратный чемпион серии, выигрывает гонку с поул позиции.

реклама



Выступая за команду Chip Ganassi Racing, он опередил ближайшего соперника на 6,6 секунды. Это его вторая подряд победа на данной трассе в такой конфигурации (частично овал, частично - дорожная трасса).

WEC. 6 часов Спа. Гонка на легендарной трассе в Бельгии. Борьба началась уже в пятницу на квалификации. Лучшим экипажем в квалификации гиперкаров стала Ferrari под номером 50.

реклама



 Быстрейший круг показал Антонио Фуоко. А вот в классе LMGT3 поул завоевал женский экипаж команды Iron Dames.

На сей раз дамы пилотируют Lamborghini.

Сама гонка (а это 6 часов) была намного длиннее. Ее остановили из-за сильного повреждения барьера безопасности. Сама авария выглядело довольно страшно: гиперкар Cadillac был полностью уничтожен.

реклама



На тот момент лидировали две Ferrari в старшем классе. Но потом... Как уже заведено в этом году, бестолковщина и победа незаводского Porsche (Herzt Team Jota).

В младшем классе также победил экипаж на Porsche (Matney Ema).

реклама




NASCAR. Дарлингтон. Эта трасса очень коварная и без массовых "замесов" тут не обойтись. А тут еще и погода... В итоге, гонка пикапов Craftsman Truck Series длилась очень долго... За 50 кругов до финиша случился большой завал, который вывел часть сильных гонщиков из борьбы.

 После рестарта очень уверенно лидером держался Тай Маджески, который опережал остальных на 5,5 секунды. Но, но просто тут никогда не бывает: один из пилотов цепляет стену, гонка вновь приостановлена. И овертайм. Механики Тая отлично справились и вывели его опять первым на рестарт. Но после самого рестарта, Тая Маджески просто затолкали, откинув назад. А вперед, мощным спуртом, вырвался Росс Честейн. Вырвался и победил.

Что ж, очередная победа арбузного фермера достойна уважения.

В классе XFINITY Series тоже были коушены. Победил Джастин Алгаер.

В основном классе Cup. Победу одержал Брэд Кеселовски, прервав свою безвыигрышную серию из 110 гонок.

Гонщик и совладелец команды Roush Fenway Keselowski Racing, выждал, пока совершится "разборка" между Тайлером Реддиком и Крисом Бюшером. Это привело к их столкновению, а Кеселовски на 285 круге вышел в лидеры гонки.

IMSA. Прошла очередная гонка серии. Ее продолжительность была почти 3 часа. Проходила она на трассе WeatherTech Raceway Laguna Seca. Победу в классе GTP одержал экипаж Ника Танди/Джемине на Porsche команды Porsche Penske Motorsport.

Они были быстрее соперников на Cadillac под управлением Эйткина/Дерани.

FormulaE. Двойной этап проходил на сей раз в Берлине. Субботняя гонка была полна безумием и столкновениями. Пилоты так рьяно друг друга атаковали, что обламывали крылья на раз. Из этой катавасии бОльшую выгоду получил пилот Jaguar Ник Кесседи.

Именно он победил, вырвавшись вперед после последнего рестарта.

10-й этап (это уже воскресная гонка) проходил также в жесткой, контактной борьбе. Будто у нас тут не формулы, а кузова... И сильнейшим на сей раз оказался представитель TAG Heuer Porsche, Феликс Да Кошта.


MotoGP. Франция. Ле-Ман. Квалификация проходила несколько сумбурно. Полностью ее испортил себе Энеа Бастианини. А все потому, что окончание квалификации ознаменовалось падением Хорхе Мартина, Франческо Баньяйи... Но они успели уже поставить свои лучшие круги, а Энеа - нет... Лучшим же стал Хорхе Мартин.

Спринт сложился отвратительно уже для Баньйяи: у него со старта возникли какие-то проблемы. И он сразу откатился со второго места на старте вглубь пелетона. А затем вообще сошел. Хорхе Мартин без особого труда лидировал всю гонку и выиграл.

 В какой-то момент, к нему стал подъезжать Беццекки, но теряет контроль над байком и падает. Таким образом, на вторую позицию вышел Марк Маркес, который стартовал из второй десятки! Третьим же стал Маверик Виньялес, который очень хорошо стартовал.

Основная воскресная гонка началась совершенно не так. Дождь, который ждали, так и не пошел. Со старта вперед вырывается Франческо Баньяйя, оттесняя Хорхе Мартина на втрое место. И в таком порядке они ехали чуть больше половины дистанции. Сзади, потихоньку к ним подобрался Марк Маркес. И вот эта троица во второй части гонки устроила просто фантастическую борьбу. Тут буквально на пределе боролись Баньяйя и Мартин, а Маркес с небольшого расстояния за ними следил... Хорхе смог обойти Баньйяю, но он и не думал просто так сдаваться - атаки на испанца были очень активными. И в этот момент, на последнем круге, этим воспользовался Марк Мартес, который оттеснил уже Баньяйю на третье место.

Так они и финишировали: Мартин,

Маркес, Баньяйя. Феерия просто...

MotoE. Там же, во Франции, проходил двойной этап этого электрического чемпионата. Первую гонку, которая изобиловала падениями, выигрывает Николас Спинелли.

 Его соперник по чемпионату, Герктор Гарзо упал. И это позволило Спинелли обойти его в чемпионате.

Через несколько часов состоялась вторая гонка. И снова победу одерживает Николас Спинелли.

Но на этот раз буквально на его заднем колесе сидел Маттео Казадеи, который предпринимал попытки обгона, но не смог их реализовать.

WRC. Португалия. Себастьян Ожье (Toyota) стал обладателем 6-ти побед на этапах в Португалии.

Больше него здесь никто не побеждал. Победа далась не совсем просто, но он опередил Отт Тянака из Hyundai на 7,9 секунды.


Новости и слухи.

F1. Перед гонкой в Имоле Ferrari протестировала крупный пакет обновлений.

Обновления коснулись основных элементов аэродинамики: днища, боковых понтонов и воздухозаборников.

F1. Ведущий специалист по аэродинамике команды Red Bulls Racing покидает ее и переходит в Alpine. Майкл Бродхерст в формуле 1 с 2007 года и успел поработать до "быков" в McLaren, Lotus и BMW Sauber.

WEC. Себастьяна Феттеля все же не взяли в состав команды, которая будет участвовать в нынешней гонке в Ле-Мане.

Команда Porsche Penske Motorsport посчитала, что пилот не обладает нужными навыками для многочасовой гонки. Да и темп Феттеля на тестах не впечатлил руководство команды. В итоге, третий гиперкар поведут в бой Матье Жамине, Ник Танди и бразилец Фелипе Наср.

MotoGP. Случилось то, что многие ждали с опасением. Огласили новые технические правила для старшего класса, которые вступят в силу с 2027 года.

1. Объем мотора уменьшается с литра до 850 кубических сантиметров.

2. Переход на 100% экологическое топливо. Сейчас его доля составляет 40%. Также уменьшается на 2 литра объем топливного бака.

3. Сильные изменения в аэродинамике. Ширина байка уменьшается на 50мм. Также на 50мм сдвигается носовая часть назад относительно переднего колеса. Это в теории уменьшает прижимную силу.

4. Запрещаются все устройства для изменения высоты дорожного просвета.

5. Часть данных GPS всех гонщиков будет доступна всем после каждой гоночной сессии.

Считается, что такие нововведения сделают борьбу более острой и в то же время безопасной (что нонсенс для мотогонок).


По материалам NASCAR Official Home, indycar.com, fiaformulae.com/en, imsa.comautosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nascar motogp formula e wec
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор продукции компании APNX
7
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
6
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
28
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
10
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
3
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
9
Финальный босс Hades II не даёт поставить игру на паузу
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
В России появится новый пеший туристический маршрут между Западной и Восточной Сибирью
+
Технологический прорыв от GWM: твердотельные аккумуляторы и рекордная скорость зарядки
2

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
34
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
11
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
59
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
55
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
67
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
60
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
27
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Banishers: Ghosts of New Eden на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
+

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
09:08
Минус за "амуде". Дегенеративненько.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Эдуард Кузнецов
09:03
Как устроить хайп, позлить зеленых и насобирать комментов? Просто написать, как все обстоит на самом деле. "На порядки" конечно загнул, просто от незнания, что это в десятки раз, а остальное прям в то...
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Cowboy Huggies
09:03
На лет 5 минимум хватит, а то и на 10, меловероятно что производительность на ядро увеличиться в несколько раз за это время.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
09:02
На складах их еще завались.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
09:00
минус на минус дает плюс
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
08:59
Рублей 300 скорее всего, сейчас вообще можно автоматизировать публикацию статей через нейросеть.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
08:57
У меня есть затычка 8600 GT всегда выручает! и можно поиграть в кучу игр!
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
VAKT
08:56
Посмотрим, будут ли у самсунга свои дятлы (dtla).
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
ЮРА ОНИЩЕНКО
08:55
Так говорили, что всë это ипсо, никакого наступления нет
Сырский заявил об обострении ситуации для ВСУ на харьковском направлении
Добрый день
08:55
Так может быть стоило написать что Интел лучше реагирует на параметры памяти?
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем