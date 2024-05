INDYCAR . Индианаполис. Алекс Палоу, двухкратный чемпион серии, выигрывает гонку с поул позиции.

реклама





Выступая за команду Chip Ganassi Racing, он опередил ближайшего соперника на 6,6 секунды. Это его вторая подряд победа на данной трассе в такой конфигурации (частично овал, частично - дорожная трасса).

WEC. 6 часов Спа. Гонка на легендарной трассе в Бельгии. Борьба началась уже в пятницу на квалификации. Лучшим экипажем в квалификации гиперкаров стала Ferrari под номером 50.

реклама





Быстрейший круг показал Антонио Фуоко. А вот в классе LMGT3 поул завоевал женский экипаж команды Iron Dames.

На сей раз дамы пилотируют Lamborghini.

Сама гонка (а это 6 часов) была намного длиннее. Ее остановили из-за сильного повреждения барьера безопасности. Сама авария выглядело довольно страшно: гиперкар Cadillac был полностью уничтожен.

реклама





На тот момент лидировали две Ferrari в старшем классе. Но потом... Как уже заведено в этом году, бестолковщина и победа незаводского Porsche (Herzt Team Jota).

В младшем классе также победил экипаж на Porsche (Matney Ema).

реклама









NASCAR . Дарлингтон. Эта трасса очень коварная и без массовых "замесов" тут не обойтись. А тут еще и погода... В итоге, гонка пикапов Craftsman Truck Series длилась очень долго... За 50 кругов до финиша случился большой завал, который вывел часть сильных гонщиков из борьбы.

После рестарта очень уверенно лидером держался Тай Маджески, который опережал остальных на 5,5 секунды. Но, но просто тут никогда не бывает: один из пилотов цепляет стену, гонка вновь приостановлена. И овертайм. Механики Тая отлично справились и вывели его опять первым на рестарт. Но после самого рестарта, Тая Маджески просто затолкали, откинув назад. А вперед, мощным спуртом, вырвался Росс Честейн. Вырвался и победил.

Что ж, очередная победа арбузного фермера достойна уважения.

В классе XFINITY Series тоже были коушены. Победил Джастин Алгаер.

В основном классе Cup. Победу одержал Брэд Кеселовски, прервав свою безвыигрышную серию из 110 гонок.

Гонщик и совладелец команды Roush Fenway Keselowski Racing, выждал, пока совершится "разборка" между Тайлером Реддиком и Крисом Бюшером. Это привело к их столкновению, а Кеселовски на 285 круге вышел в лидеры гонки.

IMSA. Прошла очередная гонка серии. Ее продолжительность была почти 3 часа. Проходила она на трассе WeatherTech Raceway Laguna Seca. Победу в классе GTP одержал экипаж Ника Танди/Джемине на Porsche команды Porsche Penske Motorsport.

Они были быстрее соперников на Cadillac под управлением Эйткина/Дерани.

FormulaE. Двойной этап проходил на сей раз в Берлине. Субботняя гонка была полна безумием и столкновениями. Пилоты так рьяно друг друга атаковали, что обламывали крылья на раз. Из этой катавасии бОльшую выгоду получил пилот Jaguar Ник Кесседи.

Именно он победил, вырвавшись вперед после последнего рестарта.

10-й этап (это уже воскресная гонка) проходил также в жесткой, контактной борьбе. Будто у нас тут не формулы, а кузова... И сильнейшим на сей раз оказался представитель TAG Heuer Porsche, Феликс Да Кошта.





MotoGP. Франция. Ле-Ман. Квалификация проходила несколько сумбурно. Полностью ее испортил себе Энеа Бастианини. А все потому, что окончание квалификации ознаменовалось падением Хорхе Мартина, Франческо Баньяйи... Но они успели уже поставить свои лучшие круги, а Энеа - нет... Лучшим же стал Хорхе Мартин.

Спринт сложился отвратительно уже для Баньйяи: у него со старта возникли какие-то проблемы. И он сразу откатился со второго места на старте вглубь пелетона. А затем вообще сошел. Хорхе Мартин без особого труда лидировал всю гонку и выиграл.

В какой-то момент, к нему стал подъезжать Беццекки, но теряет контроль над байком и падает. Таким образом, на вторую позицию вышел Марк Маркес, который стартовал из второй десятки! Третьим же стал Маверик Виньялес, который очень хорошо стартовал.

Основная воскресная гонка началась совершенно не так. Дождь, который ждали, так и не пошел. Со старта вперед вырывается Франческо Баньяйя, оттесняя Хорхе Мартина на втрое место. И в таком порядке они ехали чуть больше половины дистанции. Сзади, потихоньку к ним подобрался Марк Маркес. И вот эта троица во второй части гонки устроила просто фантастическую борьбу. Тут буквально на пределе боролись Баньяйя и Мартин, а Маркес с небольшого расстояния за ними следил... Хорхе смог обойти Баньйяю, но он и не думал просто так сдаваться - атаки на испанца были очень активными. И в этот момент, на последнем круге, этим воспользовался Марк Мартес, который оттеснил уже Баньяйю на третье место.

Так они и финишировали: Мартин,

Маркес, Баньяйя. Феерия просто...

MotoE . Там же, во Франции, проходил двойной этап этого электрического чемпионата. Первую гонку, которая изобиловала падениями, выигрывает Николас Спинелли.

Его соперник по чемпионату, Герктор Гарзо упал. И это позволило Спинелли обойти его в чемпионате.

Через несколько часов состоялась вторая гонка. И снова победу одерживает Николас Спинелли.

Но на этот раз буквально на его заднем колесе сидел Маттео Казадеи, который предпринимал попытки обгона, но не смог их реализовать.

WRC. Португалия. Себастьян Ожье (Toyota) стал обладателем 6-ти побед на этапах в Португалии.

Больше него здесь никто не побеждал. Победа далась не совсем просто, но он опередил Отт Тянака из Hyundai на 7,9 секунды.





Новости и слухи.

F1. Перед гонкой в Имоле Ferrari протестировала крупный пакет обновлений.

Обновления коснулись основных элементов аэродинамики: днища, боковых понтонов и воздухозаборников.

F1. Ведущий специалист по аэродинамике команды Red Bulls Racing покидает ее и переходит в Alpine. Майкл Бродхерст в формуле 1 с 2007 года и успел поработать до "быков" в McLaren, Lotus и BMW Sauber.

WEC. Себастьяна Феттеля все же не взяли в состав команды, которая будет участвовать в нынешней гонке в Ле-Мане.

Команда Porsche Penske Motorsport посчитала, что пилот не обладает нужными навыками для многочасовой гонки. Да и темп Феттеля на тестах не впечатлил руководство команды. В итоге, третий гиперкар поведут в бой Матье Жамине, Ник Танди и бразилец Фелипе Наср.

MotoGP. Случилось то, что многие ждали с опасением. Огласили новые технические правила для старшего класса, которые вступят в силу с 2027 года.

1. Объем мотора уменьшается с литра до 850 кубических сантиметров.

2. Переход на 100% экологическое топливо. Сейчас его доля составляет 40%. Также уменьшается на 2 литра объем топливного бака.

3. Сильные изменения в аэродинамике. Ширина байка уменьшается на 50мм. Также на 50мм сдвигается носовая часть назад относительно переднего колеса. Это в теории уменьшает прижимную силу.

4. Запрещаются все устройства для изменения высоты дорожного просвета.

5. Часть данных GPS всех гонщиков будет доступна всем после каждой гоночной сессии.

Считается, что такие нововведения сделают борьбу более острой и в то же время безопасной (что нонсенс для мотогонок).





По материалам NASCAR Official Home, indycar.com, fiaformulae.com/en, imsa.com, autosport.com.ru, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.