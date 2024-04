Formula E . 6-й этап электрического чемпионата проходил на городской трассе в Токио. Борьбы было достаточно, но победу одерживает Максимилиан Гюнтер из команды Maserati MSG Racing. Буквально ему на пятки наезжал представитель Nissan, Оливер Роуленд.

Но отобрать первое место не смог.

Обратите внимание, что лидирующие пилоты приехали к финишу буквально на "сухом баке", т.е. батареи были фактически разряжены.

NASCAR. На трассе в Ричмонде, в серии NASCAR Xfinity Series, победил Чендлер Смит из команды Joe Gibbs Racing, опередивший Эрика Алмиролу на почти 4,5 секунды.

Для Смита это уже вторая победа в карьере.

В классе Cup опять было очень жарко. Разные гонщики использовали разные стратегии для гонки. Но лучшим казался Мартин Труэкс младший. Он лидировал в конце гонки и мог справедливо рассчитывать на победу. Но за два круга до финиша, Бабба Уоллес отправляет Ларсона в разворот...

Желтый флаг, лидеры отправились менять шины. И тут лучше всего справились механики Дэнни Хэмлина. Он стартовал в овертайме первым и сумел выиграть эту гонку.

Для него это вторая победа в сезоне.

WRC. Третий этап мирового ралли проходил в Кении. Знаменитое ралли Сафари... И в этот раз никто не смог бросить вызов финну Калле Рованпере из Toyota.

Калле был сильнее всех и это уже вторая его победа на этапах.





Мировых чемпионатов, как видите, было мало. Но "местничковых" гонок предостаточно. Например, в Великобритании, в это воскресенье прошел очередной этап гонок грузовиков в рамках ассоциации BARC (British Automobile Racing Club). Дело происходило на трассе Брэндс-Хэтч. Такие гонки очень колоритные, много контактной борьбы.

Из-за малого количества участников, обычно в заезде принимают участие машины двух дивизионов сразу. Но это не умаляет борьбу на трассе. В этот раз, сильнее всех оказался гонщик Райан Смит на Daimler-Freightliner.

Новости и слухи.

F1 . Владельца компании FTX, бывшего спонсора Mercedes, приговорили к 25-ти годам лишения свободы. Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен судом в мошенничестве и приговорен к тюремному заключению на немалый срок. В 2021 году, его компания была одним из спонсоров Mercedes.

Крипта, она такая...

F1. Autosport сообщает, что Aston Martin сделала предложение главному инженеру Red Bull, Эдриану Ньюи.

Так это или нет, пока не ясно. Ведь сам Ньюи недавно подписал с "Быками" новый контракт, а Aston Martin ситуацию не комментирует.

F1. Автожурналист Джо Сейвуд сообщает, что Ferrari ищет место в Ф1 для Оливера Бирмана.

По слухам, команда из Маранелло ведет переговоры с HAAS о трудоустройстве молодого британца в обмен на продажу двигателей Ferrari со значительной скидкой. Скорее всего, таким образом для Оливера готовят место в Ferrari по окончании карьеры Хэмильтона.

F1 . AUTO MOTOR UND SPORT сообщает, что немецкая команда Audi, которая намерена войти в мир "королевских гонок", ставит перед Карлосом Сайнсом ультиматум. Он должен ответить на их запрос о переходе в команду до середины апреля. Иначе, испанец будет исключен из числа кандидатов.

F1 . Команду Red Bull по прежнему лихорадит. Хотя совладельцы команды твердо высказались, что не намерены увольнять Кристиана Хорнера. Но теперь идет речь, что сам холдинг Red Bull может переехать в Дубай. Кроме того, менеджер Раймонд Вермюлен высказался, что если Хорнер останется в команде, то Макс Ферстаппен ее покинет... Что не так в этом королевстве?

Formula E. Стало известно, что в гонки "электричек" намерены принять участие компании Lola и Yamaha, которая будет поставщиком электромоторов.

WEC . По итогам 36-ти часовых тестов, бывший чемпион Ф1, Себастьян Феттель высказал мнение, что не исключен вариант возвращения в гонки.

А почему бы и нет? WEC набирает обороты и хорошие пилоты там пригодятся.

WEC. Компания Peugeot представила свой новый гиперкар Peugeot 9X8. Внешнее отличие от предыдущей машины - в наличии заднего антикрыла, как и у всех соперников.

Ранее, Peugeot обходилась без этого решения. Есть и другие изменения, но по сути, это всего лишь модификация предыдущей модели, а не новая модель.

NASCAR . После гонки в Остине, российский гонщик Даниил Квят выразил желание снова принять участие в этом американском чемпионате.

Пока же, Квят остается пилотом Lamborghini в чемпионате WEC.

MotoGP. Компания Liberty Media действительно имеет серьезные намерения о покупке прав на чемпионат MotoGP. Кроме того, в продаже фигурирует и WSBK. Не уверен, что данная сделка пойдет на пользу чемпионатам MotoGP и WSBK. Ведь для Формулы 1 Liberty Media ничего хорошего не сделала, кроме превращения автогонок в цирк...





По материалам NASCAR Official Home, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.