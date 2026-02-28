Приём заявок открыт с 27 февраля до 2 марта 2026 года

Компания NVIDIA опубликовала официальные правила розыгрыша видеокарты GeForce RTX 5090 в тематике Resident Evil Requiem. Акция представляет собой розыгрыш без необходимости покупки и действительна не по всему миру. Призовой фонд ограничен одной видеокартой GeForce RTX 5090 Founders Edition с эксклюзивной наклейкой Resident Evil Requiem, стоимостью 600 долларов США.

Источник: Videocardz

Приём заявок открыт с 27 февраля до 2 марта 2026 года. NVIDIA сообщает, что участники должны подписаться на её социальные сети и выполнять действия, такие как лайки, комментарии, отметки, репосты или аналогичные шаги в зависимости от платформы.

Участие ограничено определенными странами. NVIDIA также указывает исключения для некоторых штатов Австралии и Канады, и требует, чтобы участники были старше 18 лет. Стоит добавить, что это не первый случай кастомизации RTX 5090 для этой игры, NVIDIA уже разыгрывала подобную модель:

Источник: Videocardz

Победители выбираются случайным образом, уведомление отправляется личным сообщением или по электронной почте в течение 24 часов после розыгрыша. Победители должны ответить в течение двух дней, иначе приз может быть аннулирован и присужден другому победителю. NVIDIA заявляет, что имена победителей будут опубликованы на странице победителей конкурсов GeForce.