Universe Today сообщает об исследовании группы астрономов, которые наблюдали протокластер SPT2349-56 и нашли объяснение тому, как через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва уже существовали массивные галактики.

Долгое время астрономы не могли понять, откуда в ранней Вселенной взялись крупные эллиптические галактики. По расчетам, времени на их формирование через обычные иерархические слияния просто не хватало. Группа под руководством Николауса Зульценауэра (Nikolaus Sulzenauer) из Института радиоастрономии им. Макса Планка (MPIfR, Германия) предложила механизм, который объясняет этот феномен.

Скопления молодых галактик в ранней Вселенной, которые впоследствии разрастаются в крупные скопления, называются протоскоплениями. Авторство и ©: N.Sulzenauer/MPIfR

Ученые наблюдали протокластер SPT2349-56 в созвездии Феникса через телескоп ALMA. Объект существовал всего через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва. В центре они обнаружили четыре тесно взаимодействующие галактики, которые выбрасывали гигантские приливные рукава ионизированного газа со скоростью около 300 километров в секунду. Протяженность этих структур превышала размеры Млечного Пути.

Там звезды рождались с чудовищной скоростью — одна каждые 40 минут. Для сравнения: в нашей Галактике сейчас появляется три-четыре новых звезды в год. «К нашему удивлению, скопления приливных обломков связаны с цепочкой из 20 дополнительных сталкивающихся галактик во внешних частях коллапсирующей структуры. Это указывает на общее происхождение. Впервые мы наблюдаем начало каскадной трансформации путем слияния», — объяснил Зульценауэр.





Дункан Макинтайр (Duncan MacIntyre) и Джоэл Цутитори (Joel Tsuchitori), построили численные модели, которые подтвердили наблюдения. Модели показали: большинство из 40 богатых газом галактик в ядре протокластера разрушатся и сольются в одну гигантскую эллиптическую галактику меньше чем за 300 миллионов лет.

В исследовании участвовал и Скотт Чепмен (Scott Chapman) из Университета Далхаузи (Dalhousie University, Канада). По его словам, пока рано говорить о полном понимании «раннего детства» гигантских эллиптических галактик, но ученые серьезно продвинулись в объяснении того, как приливные обломки в протокоплениях превращаются в массивные галактики из современных скоплений.