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Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября

Спортивный календарь 2023 года стремительно заканчивается. Последняя гонка сезона для WEC в Бахрейне, финал разных классов в NASCAR. Ну и F1 в Бразилии...
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Формула 1. Бразилия. Но квалификация завершилась под зловещим небом... Что, в принципе, никак не повлияло на исход ее: поул опять у Макса Ферстаппена.

Результаты спринта:

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1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Ландо Норрис (McLaren)

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3. "Чеко" Перес (Red Bull)

Результат основной гонки был предсказуем. Опять - Макс... Нудная, убогая гонка.

Что, фанаты, говорите, что я опять не смотрел? Для вас советую пересмотреть ваш любимый "Форсаж", там прямо говорится по этому поводу. Какое дело, что Перес так и не смог одолеть Алонсо? Перес уже не раз доказывал, что место в Red Bull для него "высоковато" по статусу. А интрига чемпионата умерла еще в начале сезона. Где многократный чемпион из Mercedes? Резко разучился ездить? А где былая прыть Леклера? Вероятно, там же. И так будет до тех пор, пока "королевские" гонки не перестанут быть цирком. Раз это автоспорт, да еще абсолютно неуместно претендующий на топ, то уж давайте реальную конкуренцию машин. Или делайте монокласс. Тогда и посмотрим, что из себя представляют современные "мультичемпиончики"...

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NASCAR. NASCAR Craftsman Truck Series. Двукратным чемпионом серии становится Бен Роудс.

Хотя саму гонку на трассе Phoenix Raceway выиграл Кристиан Экес, но Бен Роудс опередил других претендентов на титул: Кори Хейма, Карсона Хосевара и Гранта Энфингера. В гонке Бен занял лишь пятое место, но все же смог сдержать атаки Гранта Энфингера.

В главной гонке Кубка ( NASCAR Cup Series) предсказать победителя заранее невозможно. Все имеют примерно одинаковые шансы на победу. И чемпионом серии становится Райан Блейни из команды Penske.

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Он смог опередить конкурентов из Hendrick Motorsports Ларсона и Байрона за 20 кругов до финиша и приехать на втором месте после Росса Честейна, который победил в гонке, но не участвовал в финале.

В этом сезоне Ford выиграл все титулы в сериях NASCAR после побед Блейни, Кастера и Роудса. Для команды Роджера Пенске это второй кубок подряд (в 2022 году выигрывал Логано).

WEC. 8 часов Бахрейна. Уже в квалификации Toyota показала, что закончит сезон на достойном уровне. Собственно, решался только вопрос, какая из двух машин станет чемпионом этого года...

В начале гонки, экипаж под номером 7 попал в небольшое "ДТП", что отбрасывает его на последнее место. Впрочем, не на долго. 8-я Toyota практически постоянно лидировала в гонке. Уже после трех часов, экипаж машины №7 выходит на вторую позицию. И борьба велась только за третье место. И тут соперником для двух Ferrari выступил Porsche, но вовсе не заводской, а частной команды Jota.

Несколько раз он занимал третью позицию, но все же третье место на подиуме осталось за Ferrari.

Сезон закончен. Хартли/ Буэми/ Хиракава становятся чемпионами WEC в классе гиперкаров.

В классе LMP2 в гонке победил экипаж команды WRT Адраде/ Кубица/ Делетраз.

А в классе LM GTE AM выигрывает женский экипаж на Porsche под управлением Бови/ Гаттинг/ Фрей.

SuperGT. Япония. Мотеги. Последний этап серии выиграли гонщики команды Tom's GR Supra, Ритомо Мията и Шо Тсубой.

И они же стали чемпионами в классе GT500.

Новости и слухи.

Ferrari решила в рамках программы Sport Prototipi Clienti выпустить для состоятельных клиентов гиперкар Ferrari 499P Modificata "всего" за 5 миллионов евро. 

За эту сумму владелец получит автомобиль, который доставят на трек и персонал для обслуживания. В целом, автомобиль соответствует регламенту класса гиперкаров, но обладает большей мощностью.

WSBK. В Хересе, новоиспеченный чемпион класса SuperSport и будущий напарник Альваро Баутиста, Никола Булига, показал на тестах в Хересе лучшее время в команде.

Здесь же прошел и тест-заезд вернувшегося в мотоспорт Андреа Йаноне. Он провел тесты довольно удачно в команде GoEleven.

 Как выразился на сей счет Альваро Баутиста: "Он будет еще одной занозой в заднице на пути к победе в следующем году..."


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По материалам NASCAR Official Home, fiawec.com, motogp-news.ru, autosport.com.ru, Be on Edge страница в VK.

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