INDYCAR. Когда ситуация становится наиболее хаотичной, никто из участников NTT INDYCAR SERIES не находит лучшего пути к победе, чем Скотт Диксон (CHIP GANASSI RACING).

Диксон сделал это снова в воскресенье, преодолев штраф на стартовой решетке и ранний штраф на трассе, а также адаптировав стратегию к нескольким периодам безопасности на трассе, чтобы выиграть завершающий сезон Гран-при Firestone в Монтерее на трассе WeatherTech Raceway Laguna Seca. Это была третья победа в сезоне и 56-я победа в карьере INDYCAR SERIES шестикратного чемпиона серии Диксона, который впервые одержал победу на этой трассе.

Ну, а Алекс Паллоу (CHIP GANASSI RACING) заслужено и уже официально отпраздновал свой чемпионский титул.

Chevrolet опередил Honda всего на 12 очков и выиграл чемпионат производителей второй сезон подряд.

NASCAR. Гонки пикапов Craftsman Truck Series. Субботнюю гонку в Канзасе выиграл Кристиан Экес. На последнем круге, он вырвал победу в конкуренции с двумя другими гонщиками.

Всего в этом сезоне, Экес одержал уже три победы.

В NASCAR Cup Series победу одерживает Тайлер Реддик, опережая Денни Хэмлина на финише на 0, 327 секунды.

Теперь мы имеем двух пилотов, проходящих в следующий этап плей-офф: Реддика и Ларсона.





WEC. 6 часов Фудзи (Япония). Фаворитом в классе гиперкаров, естественно, были две Toyota.

Обычно хоть какую-то конкуренцию им составляют только Ferrari. Но на этой трассе, они были не особо быстры. Но "нервы" им все же потрепали. Экипаж команды PORSCHE PENSKE MOTORSPORT некоторое время лидировал, сдерживая позади себя обе Toyota. Но все, же пропустил их вперед.

Итог класса гиперкаров:

1. TOYOTA GAZOO RACING №7 (Конвей, Кобаяши, Лопез)

2. TOYOTA GAZOO RACING №8 (Буэми, Хартли, Хиракава)

3. PORSCHE PENSKE MOTORSPORT №6 (Эстре, Лоттерер, Вантур)

В классе LMP2 доминировали обе машины команды WRT. Но за несколько минут до финиша машина под номером 31 упустила второе место.

Класс LMP2:

1. TEAM WRT №41 (Андраде, Кубица, Делетраз)

2. UNITED AUTOSPORTS №22 (Любин, Хансон, Альбукерке)

3. TEAM WRT №31 (Джелил, Хасбург-Лотеринген, Фряйнц)

В младшем классе LMGTE AM явным фаворитом был экипаж Corvette. Для борьбы с ним, команда KESSEL RACING пригласила пилота местной Super Formula, Ритома Мийята. И это дало свои плоды, экипаж занял второе место. А победил, внезапно, еще один экипаж на Ferrari команды AF CORSA.

Класс LMGTE AM:

1. AF CORSE №54 (Флор, Кастелаччи, Ригон), Ferrari.

2. KESSEL RACING №57 (Кимура, Хаффакер, Мийята), Ferrari.

3. CORVETTE RACING №33 (Кетинг, Варроне, Катсбург), Corvette.

DTM. 6-й этап, Заксенринг. В первой гонке победу одерживает Штольц на Mercedes.

Вторым приезжает Прейнинг на Porsche, который, благодаря не лучшему выступлению Бортолотти (Lamborghini), становится новым лидером чемпионата.

А вторую гонку выигрывает как раз Бортолотти!

И это вновь выводит его в лидеры чемпионата.

Борьба в DTM очень острая и бескопромиссная...

MotoE. Двойной этап Сан-Марино. И это последние две гонки чемпионата 2023 года в классе "электричек". На старте первой гонки все и решилось. Потерявший в прошлой гонке лидерство чемпионата, Жорди Торрес допускает фальстарт. И это полностью убило его шансы на победу в чемпионате: за этот маневр, его "наградили" двойным штрафом длинного круга. Таким образом, он фактически отдал корону чемпиона в руки Маттиа Казадеи (HP Pons Los40). Тому оставалось просто заработать хоть какие-то очки в двух гонках. Но Маттиа не стал откладывать все в долгий ящик. Он выигрывает гонку и становится чемпионом MotoE за одну гонку до конца чемпионата!

Теперь, в последней гонке, борьба пойдет лишь за второе место в чемпионате.

Вторым к финишу гонки приехал Гектор Гарзо (Dynavolt Intact GP MotoE), третьим - Николас Спинелли (HP Pons Los40).

Во второй гонке победу праздновал Николас Спинелли.

Второе место опять занял Гектор Гарзо. Ну, а новоявленный чемпион, Маттиа Казадеи, стал третьим.

Чуть позже по времени, здесь же прошли и гонки чемпионата MotoGP.

Несмотря на то, что Франческо Баньяйя был допущен к гонкам мед.комиссией, он уже в квалификации жаловался на сильную боль в ноге из-за гематомы. Это мешало ему тормозить и входить в поворот. Но третье место на старте он заработал. А в квалификации и гонке лидировали его соперники по погоне за титулом, Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing) и Марко Беццекки (Mooney VR46 Racing Team). Вот они и устроили борьбу за победу. Но Хорхе Мартин в спринте был сильнее и победил.

Беццекки финишировал на втором месте. А Баньяйя с заметным отставанием - третьим. Если бы количество кругов было бы больше, то его смог бы опередить Дани Педроса, тест-пилот KTM, выступающий тут по "шальной карте". Для него, четвертое место - отличный результат.

Воскресная гонка сложилась практически по тому же сценарию. Разве, что Баньяйя

умудрился несколько кругов "мариновать" лидирующего Хорхе Мартина.

Но, все же, травма на длинной дистанции сказалась: он пропустил на второе место Марко Беццекки. А ближе к концу, к нему достаточно близко подъехал... Дани Педроса. Дани оказался единственным из пилотов KTM, кто остался на трассе. Для пилота, чья карьера закончилась в 2018 году, очень хороший результат. Ну, а Хорхе Мартин провел просто безупречную гонку, ни на секунду не позволив соперникам себя опередить.

Теперь чемпионат уезжает за океан и борьба за титул обостряется.

А во Франции, в Маньи-Куре, прошел очередной этап WSBK. И тут гонка сложилась крайне неприятно для лидера чемпионата, Альваро Баутиста. Он стартовал очень хорошо, сразу выйдя в лидеры, несколько кругов боролся с преследующим его Топраком Разгатлиоглу. Но, внезапно, его мотоцикл заглох. Можно было подумать, что на этом гонка для него завершилась, но мотоцикл ожил. И Баутиста ринулся в погоню с последнего места. В итоге, ему удалось пробиться на 10-е место. А за лидерство боролись Топрак Разаглиоглу и второй пилот заводской Ducati, М.Р. Ринальди. И из этой борьбы победителем вышел турок.

Третьим, с большим отставанием приехал пилот Kawasaki, Джонотан Рей. Таким образом, из-за проблем с байком у Баутиста, Топрак смог сократить отставание в чемпионате.

Воскресный спринт опять сложился в пользу Топрака Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK).

Но теперь Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati) выносит своего сокомандника Ринальди и теряет на этом много времени. Но все же умудряется финишировать вторым. А третьим приезжает Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK).

Вторая основная гонка прошла совершенно в другом стиле. Ничто не помешало в этот раз Альваро Баутисте показать, "кто хозяин прайда". И он со старта ушел в отрыв. Правда, не надолго: через несколько кругов гонку остановили из-за аварии.

После возобновления, Баутиста вновь оторвался ото всех, борьба развернулась лишь за второе место между Топраком Разгатлиоглу и Джонотаном Реем. И в ней лучше был Топрак. Так они и финишировали: Баутиста,

Разгатлиоглу и Рей.





