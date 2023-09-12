Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября

В эти выходные не было гонок в F1, но спортивных событий хватало: NASCAR, INYCAR, WEC, MotoGP, WSBK, MotoE...
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

INDYCAR. Когда ситуация становится наиболее хаотичной, никто из участников NTT INDYCAR SERIES не находит лучшего пути к победе, чем Скотт Диксон (CHIP GANASSI RACING).

реклама



Диксон сделал это снова в воскресенье, преодолев штраф на стартовой решетке и ранний штраф на трассе, а также адаптировав стратегию к нескольким периодам безопасности на трассе, чтобы выиграть завершающий сезон Гран-при Firestone в Монтерее на трассе WeatherTech Raceway Laguna Seca. Это была третья победа в сезоне и 56-я победа в карьере INDYCAR SERIES шестикратного чемпиона серии Диксона, который впервые одержал победу на этой трассе.

Ну, а Алекс Паллоу (CHIP GANASSI RACING) заслужено и уже официально отпраздновал свой чемпионский титул. 

реклама



Chevrolet опередил Honda всего на 12 очков и выиграл чемпионат производителей второй сезон подряд.

NASCAR. Гонки пикапов Craftsman Truck Series. Субботнюю гонку в Канзасе выиграл Кристиан Экес. На последнем круге, он вырвал победу в конкуренции с двумя другими гонщиками.

Всего в этом сезоне, Экес одержал уже три победы.

реклама




В NASCAR Cup Series победу одерживает Тайлер Реддик, опережая Денни Хэмлина на финише на 0, 327 секунды.

реклама



 Теперь мы имеем двух пилотов, проходящих в следующий этап плей-офф: Реддика и Ларсона.


WEC. 6 часов Фудзи (Япония). Фаворитом в классе гиперкаров, естественно, были две Toyota.

Обычно хоть какую-то конкуренцию им составляют только Ferrari. Но на этой трассе, они были не особо быстры. Но "нервы" им все же потрепали. Экипаж команды PORSCHE PENSKE MOTORSPORT некоторое время лидировал, сдерживая позади себя обе Toyota. Но все, же пропустил их вперед.

Итог класса гиперкаров:

1. TOYOTA GAZOO RACING №7 (Конвей, Кобаяши, Лопез)

2. TOYOTA GAZOO RACING №8 (Буэми, Хартли, Хиракава)

3. PORSCHE PENSKE MOTORSPORT №6 (Эстре, Лоттерер, Вантур)

В классе LMP2  доминировали обе машины команды WRT. Но за несколько минут до финиша машина под номером 31 упустила второе место.

Класс LMP2:

1. TEAM WRT №41 (Андраде, Кубица, Делетраз)

2. UNITED AUTOSPORTS №22 (Любин, Хансон, Альбукерке)

3. TEAM WRT №31 (Джелил, Хасбург-Лотеринген, Фряйнц)

В младшем классе LMGTE AM явным фаворитом был экипаж Corvette. Для борьбы с ним, команда KESSEL RACING пригласила пилота местной Super Formula, Ритома Мийята. И это дало свои плоды, экипаж занял второе место. А победил, внезапно, еще один экипаж на Ferrari команды AF CORSA.

Класс LMGTE AM:

1. AF CORSE №54 (Флор, Кастелаччи, Ригон), Ferrari.

2. KESSEL RACING №57 (Кимура, Хаффакер, Мийята), Ferrari.

3. CORVETTE RACING №33 (Кетинг, Варроне, Катсбург), Corvette.

DTM. 6-й этап, Заксенринг. В первой гонке победу одерживает Штольц на Mercedes.

Вторым приезжает Прейнинг на Porsche, который, благодаря не лучшему выступлению Бортолотти (Lamborghini), становится новым лидером чемпионата.

А вторую гонку выигрывает как раз Бортолотти!

И это вновь выводит его в лидеры чемпионата.

Борьба в DTM очень острая и бескопромиссная...

MotoE. Двойной этап Сан-Марино. И это последние две гонки чемпионата 2023 года в классе "электричек". На старте первой гонки все и решилось. Потерявший в прошлой гонке лидерство чемпионата, Жорди Торрес допускает фальстарт. И это полностью убило его шансы на победу в чемпионате: за этот маневр, его "наградили" двойным штрафом длинного круга. Таким образом, он фактически отдал корону чемпиона в руки Маттиа Казадеи (HP Pons Los40). Тому оставалось просто заработать хоть какие-то очки в двух гонках. Но Маттиа не стал откладывать все в долгий ящик. Он выигрывает гонку и становится чемпионом MotoE за одну гонку до конца чемпионата!

Теперь, в  последней гонке, борьба пойдет лишь за второе место в чемпионате.

Вторым к финишу гонки приехал Гектор Гарзо (Dynavolt Intact GP MotoE), третьим - Николас Спинелли (HP Pons Los40).

Во второй гонке победу праздновал Николас Спинелли.

Второе место опять занял Гектор Гарзо. Ну, а новоявленный чемпион, Маттиа Казадеи, стал третьим.

Чуть позже по времени, здесь же прошли и гонки чемпионата MotoGP.

Несмотря на то, что Франческо Баньяйя был допущен к гонкам мед.комиссией, он уже в квалификации жаловался на сильную боль в ноге из-за гематомы. Это мешало ему тормозить и входить в поворот. Но третье место на старте он заработал. А в квалификации и гонке лидировали его соперники по погоне за титулом, Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing) и Марко Беццекки (Mooney VR46 Racing Team). Вот они и устроили борьбу за победу. Но Хорхе Мартин в спринте был сильнее и победил.

Беццекки финишировал на втором месте. А Баньяйя с заметным отставанием - третьим. Если бы количество кругов было бы больше, то его смог бы опередить Дани Педроса, тест-пилот KTM, выступающий тут по "шальной карте". Для него, четвертое место - отличный результат.

 Воскресная гонка сложилась практически по тому же сценарию. Разве, что Баньяйя

умудрился несколько кругов "мариновать" лидирующего Хорхе Мартина.

 Но, все же, травма на длинной дистанции сказалась: он пропустил на второе место Марко Беццекки. А ближе к концу, к нему достаточно близко подъехал... Дани Педроса. Дани оказался единственным из пилотов KTM, кто остался на трассе. Для пилота, чья карьера закончилась в 2018 году, очень хороший результат. Ну, а Хорхе Мартин провел просто безупречную гонку, ни на секунду не позволив соперникам себя опередить.

Теперь чемпионат уезжает за океан и борьба за титул обостряется.

А во Франции, в Маньи-Куре, прошел очередной этап WSBK. И тут гонка сложилась крайне неприятно для лидера чемпионата, Альваро Баутиста. Он стартовал очень хорошо, сразу выйдя в лидеры, несколько кругов боролся с преследующим его Топраком Разгатлиоглу. Но, внезапно, его мотоцикл заглох. Можно было подумать, что на этом гонка для него завершилась, но мотоцикл ожил. И Баутиста ринулся в погоню с последнего места. В итоге, ему удалось пробиться на 10-е место. А за лидерство боролись Топрак Разаглиоглу и второй пилот заводской Ducati, М.Р. Ринальди. И из этой борьбы победителем вышел турок.

Третьим, с большим отставанием приехал пилот Kawasaki, Джонотан Рей. Таким образом, из-за проблем с байком у Баутиста, Топрак смог сократить отставание в чемпионате.

Воскресный спринт опять сложился в пользу Топрака Разгатлиоглу (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK).

Но теперь Баутиста (Aruba.it Racing - Ducati) выносит своего сокомандника Ринальди и теряет на этом много времени. Но все же умудряется финишировать вторым. А третьим приезжает Джонотан Рей (Kawasaki Racing Team WorldSBK).

Вторая основная гонка прошла совершенно в другом стиле. Ничто не помешало в этот раз Альваро Баутисте показать, "кто хозяин прайда". И он со старта ушел в отрыв. Правда, не надолго: через несколько кругов гонку остановили из-за аварии.

После возобновления, Баутиста вновь оторвался ото всех, борьба развернулась лишь за второе место между Топраком Разгатлиоглу и Джонотаном Реем. И в ней лучше был Топрак. Так они и финишировали: Баутиста,

Разгатлиоглу и Рей.


По материалам NASCAR Official Home, The Official Site of the NTT INDYCAR Series, motogp-news.ru, fiawec.com, Be on Edge страница в VK.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nascar indycar motogp
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
5
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
3
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
19
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
11
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
1
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
42
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
15
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
170
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
32
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
16
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
13
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
25
Учимся правильно использовать Furmark
12
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6

Сейчас обсуждают

Андрей Якубовский
01:13
Ммм, 300 баксов за то что делает хлаоми браслет баксов за 50.
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
Анатолий Павлюшин
00:55
"Потому что для них это стая диких" - что мешает завезти своих смотрящих? Инструкторов?
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
mayday30
00:54
Нацисты-побратимы
Берлин и Киев заключат соглашение о побратимстве 14 сентября
REY_B_
00:46
До Зеленского уже дошло, что Хэппи Энда уже не будет. Т.е. Украина уже проиграла. Как и проиграл весь Запад, который так и не смог сокрушить "разбитые и раздавленные 2% мирового ВВП". Впрочем, после т...
Поддубный: Сегодняшняя ночь в лице российских ракет лишила ВСУ 5 самолетов - 3 Су-25 и 2 МиГ-29
Shatun29
00:43
Пендосы никогда не разместят ЯО на этих территориях, не потому что не могут, а потому что для них это стая диких не предсказуемых обезьян второго сорта и кроме палки в виде обычного вооружения проданн...
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
REY_B_
00:43
Тактическое ЯО круче Хаймарса... Настолько круче, что даже желающих его попробовать на себе нет. "Камень-ножницы-бумага", стандартная военная игра. В которой побеждает тот, кто "сильнее двинет в челюс...
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Лувиагелита Эдельфельт
00:33
Скайрим, внезапно, достаточно хорошо оптимизирован. А на фоне звездополя вообще идеал оптимизации
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Profit
00:33
так-с... доложить уровень нахрюка!
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Hohly Sdohnut
00:25
Это если они начнут призывать десятилетних детей
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Hohly Sdohnut
00:25
Ты бы о себе лучше подумал, не орал бы на весь интернет
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем