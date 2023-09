За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Formula 1. Знаменитая и легендарная Монца. Очень скоростная трасса. Команда Ferrari делала особую ставку на этот этап. И, по крайней мере, в квалификации их надежды оправдались. Карлос Сайнс взял поул-позишн, обогнав Ферстаппена (второе место) и сокомандника Шарля Леклера.

А в гонке...А, что в гонке? Все обыденно до безобразия. Сайнс продержался 14 кругов и пропустил вперед Ферстаппена. А потом второе место застолбил и "Чеко" Перес. Разве, что за третье место "пободались" Сайнс и Леклер. Остальные боролись там, внизу, ни на что не претендуя...

Очередная предсказуемая победа для Red Bull.

INDYCAR. Портленд. Алекс Палоу (CHIP GANASSI RACING) в воскресенье выиграл гонку на трассе Portland International Raceway и завоевав титул чемпиона NTT INDYCAR SERIES!

"Это то, чего мы хотели" - сказал Палоу: " В целом это были потрясающие выходные. У нас были действительно быстрые машины. Мы знали, что нам нужно пойти на это, и просто мчались так, как мы делали весь сезон. Очень горжусь тем, что нахожусь здесь и очень горжусь вторым выигранным титулом".

Это была пятая победа Палоу в сезоне, и он финишировал восьмым или выше во всех 16 гонках этого сезона. Палоу опережает Диксон в турнирной таблице со счетом 618 очков против 527. Осталась одна гонка - Гран-при Firestone в Монтерее в воскресенье, 10 сентября, на трассе WeatherTech Raceway Laguna Seca. Но она уже не решает судьбу чемпионства серии.





NASCAR. Дарлингтон 500. Ночная гонка, которая является первым этапом плей-офф. Весь третий стейдж лидировал Кайл Ларсон. Несмотря на небольшие "помарки", он не позволил никому приблизиться к нему на дистанцию атаки. И победил.

Теперь он "застолбил" место в 1/4 плей-офф. Причем, первые 7 мест занимали гонщики, претендующие на победу в Кубке.









MotoGP. Барселона. Гран-при Каталуньи. Довольно скоростная трасса с длинными скоростными поворотами. Поул позишн без особых проблем взял Фраческо Баньяйя. Но вот в спринте все сложилось не совсем в его пользу...

Уйдя первым со старта, Баньяйя сделал небольшой отрыв в полсекунды. Но, примерно к середине гонки, к нему на дистанцию атаки подъехал представитель заводской команды Aprilia, Алейш Эспаргаро. После нескольких попыток, он обгоняет Франческо и уходит в отрыв.

Эта трасса больше подходила для Aprilia.

В самом конце гонки, Баньяйя мог упустить и второе место: его атаковал второй пилот Aprilia, Мигель Оливейра. Несмотря на второе место, Франческо упрочил свое положение в чемпионате, ведь его преследователи за титул остались далеко позади и не претендовали на подиум.

А вот воскресная гонка сложилась для Баньяйя очень печально. И, возможно, с тяжелыми последствиями. Он падает на первом круге, допустив ошибку.

И по его ногам проехал Брэд Биндер. Пока о состоянии пилота ничего не известно, но есть вероятность пропуска одного или нескольких этапов из-за травмы. Таким образом, Франческо может растерять все свое преимущество в чемпионате.

Но это была вторая авария, а первая произошла в первом же повороте, выбив из гонки несколько пилотов.

В отсутствие главного конкурента, лидерство захватили оба заводских пилота Aprilia. Сначала лидировал Мигель Оливейра, а потом его опередил Алейш Эспаргаро, завоевав вторую победу за уик-энд. Для Aprilia это первый в истории дубль в гонках.

Третье место занял Хорхе Мартин на клиентском Ducati (Prima Pramac Racing).

Уже ночью пришло сообщение, что Франческо Баньяйя не получил переломов, просто чудом избежав тяжелых травм: "У Франческо Баньяйи несколько ушибов, но дальнейшие медицинские исследования не выявили переломов. Действующий чемпион мира полетит в Италию с командой сегодня вечером".

А вот второй пилот заводской Ducati в аварии в первом повороте пострадал. У Энеа Бастианини диагностирован перелом левой лодыжки, несмотря на то, что 1 очко в гонке он все же заработал.

Но, т.к. по его вине, упало сразу 5 гонщиков, то в следующей гонка его "наградили" штрафом "длинного круга". Но когда он сможет вернуться к гонкам, пока неясно.









Здесь же прошли и две гонки в MotoE.

Результат первой гонки:

1. Андреа Мантовани (RNF MotoE Team)

2. Маттиа Казадеи (HP Pons Los40)

3. Гектор Гарзо (Dynavolt Intact GP MotoE)

Во второй гонке произошло падение лидера чемпионата Жорди Торреса. Это привело к тому, что он упустил лидерство в чемпионате. А победил Маттиа Казадеи.

Второе место занял Андреа Мантовани. Третье - Николас Спинелли (HP Pons Los40).









По материалам NASCAR Official Home, The Official Site of the NTT INDYCAR Series, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.