Global_Chronicles
WCCFTech: MediaTek пострадает от кризиса памяти сильнее всех производителей чипсетов
Издание WCCFTech, ссылаясь на отчет, сообщает, что MediaTek может сильнее других производителей чипсетов пострадать от глобального кризиса памяти.

Аналитики прогнозируют, что нынешний кризис на рынке памяти затронет всех производителей электроники, но не одинаково. Как пишет портал WCCFTech, основываясь на отчете Chosun, тайваньская компания MediaTek, лидер по поставкам чипсетов для смартфонов, окажется в наиболее рискованном положении. Причина — структура ее бизнеса.

Более 53% квартальной выручки MediaTek в третьем квартале 2025 года обеспечили именно чипсеты для смартфонов. Это ее главный актив и одновременно ахиллесова пята. Цены на критически важную для сборки устройств память DRAM и NAND взлетели на 70% и 100% соответственно. Логика проста: дорогие компоненты ведут к снижению спроса на готовые телефоны, а значит, и на чипы MediaTek.

К внешним рыночным проблемам добавляются внутренние сложности. Китайские производители, ключевые клиенты MediaTek, уже снижают прогнозы по поставкам на год. В такой ситуации выпуск долгожданного и дорогостоящего флагмана Dimensity 9600 на 2-нм техпроцессе несет дополнительные риски. Позицию MediaTek осложняет и стратегия Qualkomm. По слухам, Qualcomm в этом году может представить две версии своего топового чипа.

Исторически MediaTek компенсировала отставание в энергоэффективности своих решений на ядрах ARM более привлекательной ценой по сравнению с Snapdragon. Однако в условиях общего падения рыночного спроса это ценовое преимущество может потерять вес. Компании, вероятно, потребуется диверсификация или новая стратегия, чтобы пережить кризис с минимальными потерями.

Сейчас обсуждают

Китя.
15:04
Этот разъем 12пин горит реже чем процессоры 9800х3d еще мать с собой забирает.
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
Евгений Васютин
14:48
скажи что он новый и с гарантией. Собран здесь и сейчас, а не до начала пандемии
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
randomXP
14:41
На б/у компонентах - легко. Есть нюанс - оно в добавок у меня в наличии на полке лежало, но цену глянул на Авито, прежде чем писать.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Китя.
14:31
Это тот блогер который процессоры амд сжигает.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
fromkeila
14:27
Уважаемо.
Apple выпустила обновление iOS 12.5.8 для 13-летнего iPhone 5s и 12-летнего iPhone 6
AleksK
14:24
В 500 ты тут никак не впишешься
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Китя.
14:22
Глядь дороже и хуже хех. https://rutube.ru/video/842030eebd59ca9d497084a88582a4f5/?ysclid=mkwidfdi0161292367
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Dimon1996
14:18
Что за слоупоки там сидят в этом wcctech?
WCCFTech прогнозирует дефицит NAND и резкий рост цен на SSD
Dimon1996
14:13
Удивляюсь, что кто-то до сих пор ведется на подобную хрень
Новая мошенническая схема: Телефонные аферисты выманивают деньги под предлогом поимки преступника
UzBas
14:12
Кошмарный коннектор. Когда уже его спишут на свалку истории как недоразумение?
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
