Издание WCCFTech, ссылаясь на отчет, сообщает, что MediaTek может сильнее других производителей чипсетов пострадать от глобального кризиса памяти.

Аналитики прогнозируют, что нынешний кризис на рынке памяти затронет всех производителей электроники, но не одинаково. Как пишет портал WCCFTech, основываясь на отчете Chosun, тайваньская компания MediaTek, лидер по поставкам чипсетов для смартфонов, окажется в наиболее рискованном положении. Причина — структура ее бизнеса.

Более 53% квартальной выручки MediaTek в третьем квартале 2025 года обеспечили именно чипсеты для смартфонов. Это ее главный актив и одновременно ахиллесова пята. Цены на критически важную для сборки устройств память DRAM и NAND взлетели на 70% и 100% соответственно. Логика проста: дорогие компоненты ведут к снижению спроса на готовые телефоны, а значит, и на чипы MediaTek.

К внешним рыночным проблемам добавляются внутренние сложности. Китайские производители, ключевые клиенты MediaTek, уже снижают прогнозы по поставкам на год. В такой ситуации выпуск долгожданного и дорогостоящего флагмана Dimensity 9600 на 2-нм техпроцессе несет дополнительные риски. Позицию MediaTek осложняет и стратегия Qualkomm. По слухам, Qualcomm в этом году может представить две версии своего топового чипа.

Исторически MediaTek компенсировала отставание в энергоэффективности своих решений на ядрах ARM более привлекательной ценой по сравнению с Snapdragon. Однако в условиях общего падения рыночного спроса это ценовое преимущество может потерять вес. Компании, вероятно, потребуется диверсификация или новая стратегия, чтобы пережить кризис с минимальными потерями.