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Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа

В эти выходные завершилось формирование плей-офф NASCAR, прошли очередные этапы в Formula 1, ELMS, Super GT, INDYCAR и серии IMSA.
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F1. Зандвоорт. Типично приморская погода не заставила в себе усомниться. Дождь постоянно вмешивался в ход и квалификации, и гонки.

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Но несмотря на это, как и ожидалось, победил Макс Фестаппен.

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Вторым стал Фернандо Алонсо, третьим - Пьер Гасли. "Чеко" Перес может сетовать на команду, на свои ошибки. Но задержка на питстопе и штраф в 5 секунд, отбросили его за подиум. Очередная гонка, где никакой борьбы за победу не было...




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INDYCAR. Трасса World Wide Technology Raceway. Скот Диксон (Chip Ganassi Racing), использовав лучшую стратегию, победил в этой 500 мильной гонке.

Ему понадобилось всего три пит-стопа, на один меньше, чем конкурентам. Это дало ему возможность выйти в лидеры, стартовав с 16-й позиции из-за смены мотора. Для него это вторая победа в сезоне и 55-я в карьере.


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В Дайтоне прошла очередная гонка NASCAR, которая определила всех участников плей-офф.

В самой гонке победу в овертайме одержал Крис Бюшер из команды RFK Racing,

буквально подталкиваемый своим сокомандником и владельцем команды Брэдом Кезеловски.

Вот список участников 1/8 плей-офф: Уильям Байрон, Мартин Труикс мл.,Денни Хэмлин, Крис Бюшер, Кайл Буш, Кайл Ларсон, Кристофер Белл, Росс Честейн, Брэд Кезеловски, Тайлер Реддик, Джои Логано, Райан Блейни, Майкл Макдауэлл, Рикки Стенхауз мл., Кевин Харвик, Бубба Уоллес.

Первый этап плей-офф пройдет уже в следующее воскресенье в Дарлингтоне.



В серии пикапов Craftsman Truck Series в Милуоки, победу одержал Грант Энфингер, для которого этот сезон станет последним в GMS Racing.




ELMS. Прошла очередная гонка - 4 часа Арагона (Испания).

В классе LMP2 победу одержал экипаж Сато/ Хансон/ Джарвис (United Autosport USA).

В классе LMP3 победили Чила/ Зиберт/ Гарсиа (Cool Racing)

В классе же LM GTE победу одержал экипаж на Ferrari Кимура/ Хаффакер/ Риджон (Kessel Racing)




IMSA. В Вирджинии, на трассе Virginia International Raceway в классе GTD Pro победил экипаж Corvette Гарсиа/ Тейлор.

В классе GTD первым к финишу пришел экипаж Селлерс/ Сноу на BMW M4 GT3.

И это было третье место в абсолютном зачете. Сама гонка продолжалась 2ч 40мин. Лидирующий экипаж Lexus столкнулся с проблемами на пит-стопе, что позволило Corvette выйти в лидеры гонки.



Super GT. 5 этап, Сузука. Гонка была относительно спокойной. Но на итог сильно сказался инцидент, который привел к нескольким кругам под желтым флагом.

Некоторые команды успешно "перетасовали" свою стратегию и вышли в лидеры. На последних кругах шла острая борьба в классе GT300 между экипажами на Honda NSX и Lamborghini Huracan.

Но все же победила команда Upgarage NSX GT3 под управлением Кабаяши/ Койде.

В старшем классе GT500 никто не смог составить конкуренцию Arta Mugen NSX-GT в составе экипажа Фукузуми/ Отсу.

Они тактически переиграли конкурентов во время желтых флагов и вышли в лидеры.



По материалам NASCAR Official Home, IMSA Official Home, The Official Site of the NTT INDYCAR SeriesEuropeanlemansseries.com, Be on Edge страница в VK.

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