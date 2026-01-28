Эти РСЗО предназначены для усиления "сдерживания" России.

Парламент Норвегии одобрил план по приобретению дальнобойных реактивных систем залпового огня на сумму 2 миллиарда долларов. Закупаемое оружие предназначено для усиления возможностей блока НАТО по "сдерживанию" России в Арктике, где две страны граничат друг с другом. Об этом сообщает Reuters.

Реактивная система залпового огня Chunmoo. Фото: Hanwha Aerospace

Агентство отмечает, что страны Европы увеличивают расходы на оборону под давлением президента США Дональда Трампа, а также из-за конфликта на Украине.

Как заявил один из норвежских парламентариев, новое оружие способно поражать цели далеко за линией фронта, (то есть в тылу противника), что имеет решающее значение в современном военном конфликте.

По данным Reuters, норвежская ежедневная газета Aftenposten со ссылкой на анонимные источники сообщила, что правительство выбрало южнокорейского оборонного подрядчика Hanwha Aerospace с её продукцией. Причина в том, что система залпового огня Chunmoo по своим характеристикам превосходит M142 HIMARS от американской оборонной корпорации Lockheed Martin.

Некоторые норвежские парламентарии заявили, что страна должна помочь в разработке европейского аналога данных систем, однако чиновники правительства, ответственные за выбор поставщика, отклонили это предложение, назвав его слишком трудоёмким и дорогостоящим.

Согласно информации газеты Aftenposten, южнокорейская система соответствует всем требованиям, установленным Норвегией для реактивных систем залпового огня. Среди них возможность стрельбы на дальность до 500 километров. Кроме того, системы Chunmoo имеют самые короткие сроки поставки.

Министерство обороны Норвегии в скором времени должно объявить победителя тендера. В планах военного ведомства страны покупка 16 пусковых установок, а также неназванное количество ракет на общую сумму 19,5 миллиарда норвежских крон, что по нынешнему курсу составляет 2 миллиарда долларов.