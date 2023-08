За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Super Formula. Мотеги. 6 этап. На старте первые три позиции занимали Нодзири, Ота и Лоусон.

Но в первых же поворотах, Лоусон жестко пошел в атаку на соперников. Его вынесло с трассы, развернуло и снова выбросило на трассу. И это привело к очень опасной аварии: две машины буквально взлетели от болида Лоусона вверх и рухнули на землю.

Гонка была приостановлена красным флагом.

Автомобиль Лоусона все же восстановили, но бороться за победу он уже не мог. А победу безоговорочно заслужил Томоки Нодзири, сокомандник Лиама Лоусона по Team Mugen.

Вторым приехал Хирокава с отставанием в 7,5 секунд. Третьим стал Тошики Ойо. Нодзири упрочил свое лидерство в чемпионате.





NASCAR Уоткинс-Глен. Победу одерживает Уильям Байрон (Hendrick Motorsports), опережая на финише Денни Хэмлина на 2,6 секунды.

Байрон лидировал 66 кругов из 90. И это пятая победа в этом сезоне для него: "Кажется, мы пережили тот летний спад в июле и августе. Но в этот уик-энд мы приехали с хорошим настроем и сосредоточились на подготовке к плей-офф. У нас были быстрые машины. Сегодня все было безупречно".













DTM. Лаузицринг. Первая гонка. Победу одерживает Джек Эйткин на Ferrari.

Это его первая победа в сезоне.

Во второй гонке, победу буквально вырвал Мирко Бортолотти (финиш вторым в первой гонке) на Lamborghini. Он выдерживал на последних кругах жесточайший прессинг со стороны Феллера (AUDI).

Но победил... Это вторая победа Мирко в DTM позволила ему стать лидером чемпионата.













Supercars. Бенд. Победу в первой гонке одерживает Костеки на Camaro (№99).

Вторая гонка проходила более размеренно и рутинно. Но вновь победил Броуди Костеки.

В третьей гонке уик-энда опять побеждает Костеки!

Команда Erebus Motorsport была в эти выходные на высоте.









MotoGP. Red Bull Ring. Гран-при Австрии. Субботний спринт выдался очень тяжелым для некоторых пилотов.

Уже в первом повороте, безумный маневр Хорхе Мартина вызвал завал. Под "раздачу" попали сразу несколько пилотов: Была испорчена гонка для Энеа Бастианини, Мигеля Оливейры и Фабио Квартараро. Беццекки и Зарко вообще упали и выбыли из гонки.

Но Мартин на этом "не успокоился", отправив в гравий еще и Луку Марини в середине гонки...

Победу одержал Франческо Баньяйя (Ducati Lenovo Team), не испытывав особых проблем в преследовании.

Вторым приехал Бред Биндер (Red Bull KTM Factory Racing), третьим - Хорхе Мартин (Prima Pramac Racing).

После гонки, стюарды решили наказать Мартина штрафом "длинного круга" в воскресной гонке за опасный маневр на старте.

Воскресная гонка была гораздо спокойнее. Самым "нетерпеливым", стюарды раздали "горчичники". Старт прошел без эксцессов. Баньяйя взял лидерство, его прессинговал Бред Биндер. Остальные несколько отстали. На последней трети дистанции, Франческо Баньяйя стал понемногу отъезжать от Биндера. А за третье место обострилась борьба трех представителей Ducati: Беццекки, Алекса Маркеса и Луки Марини.

Марко Беццекки лучше сохранил шины и вышел на третье место. А Лука Марини, под поддерживающие крики своего брата, Валентино Росси, вышел на 4-ю позицию. И, если вчерашняя гонка, стоила владельцу VR46, Росси, седых волос, то сегодня он остался доволен. Его подопечные заняли по итогу 3 и 4 места на финише.

Бред Биндер финишировал вторым. Ну, а победил, Франческо Баньяйя, доказав еще раз высочайший уровень мастерства.













Там же, в Австрии, прошли две гонки чемпионата MotoE.

Вторую часть первой гонки лидировал М. Феррари, но падает на последнем круге, лишив себя шанса стать лидером чемпионата.

Победу одерживает Маттиа Казадеи (HP Pons Los40).

Второй - Эрик Гранадо (LCR E-Team), третий - Кевин Заннони (Ongetta SIC58 Squadracorse).

Вторая гонка прошла более спокойно. И снова победил Маттиа Казадеи.

Маттео Феррари (Felo Gresini MotoE) на сей раз не упал и занял второе место. Третьим приехал к финишу Кевин Заннони.





По материалам NASCAR Official Home, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.