Не так давно я обновил свой старый монитор на 144-герцовый, в основном для динамичных игр, а именно сетевых шутеров. В этом блоге хочу поделиться своими впечатлениями. А также сравню матрицы TN и IPS.

Для начала, пару слов о самом мониторе. На замену своему старичку с частотой обновления 60 Гц я подобрал AOC Gaming G2460PF. После обвала рубля цены резко пошли вверх, сейчас даже со скидкой стоимость составляет более 15 тысяч рублей. Отмечу лишь, что я покупал данную модель за сумму чуть более 10 тысяч.

Это бюджетная модель на TN-матрице. У неё есть поддержка Freesync и даже встроенные колонки (I never asked for this). Сам экран - матовый, с поддержкой Flicker-Free (технологии устранения мерцания). В комплекте кабель DisplayPort, что хорошо. Ведь только по этому "шнурку" доступны те самые 144 Гц, а HDMI и DVI здесь не подойдут. DP кладут в коробку далеко не все производители - экономят.

Также у данной модели очень удобная подставка, можно крутить-вертеть дисплей как угодно: и по горизонтали, и по вертикали. И даже развернуть в "портретное" положение.

После 60 Гц, плавность поражает даже на рабочем столе Windows. Что уж говорить об играх: честные 144 Герца - это то, что нужно современному игроку. Время кадра сокращается более чем в 2 раза, что даёт некислое преимущество.

Если вы играете в Overwatch, CS:GO, Call of Duty: Warzone или, например, в Apex: Legends, то я бы рекомендовал вам задуматься об обновлении монитора. Про стратегии вроде Dota 2 или LoL сказать ничего не могу - таким ширпотребом не увлекаюсь. Но наверняка и в них "шпилить" будет гораздо комфортнее.

Правда, есть одно но - железо вашего ПК должно соответствовать и выдавать не менее 100-120 кадров в нужной игрушке. Например, в вышеупомянутой Call of Duty: Warzone я чувствую, что моей системы Ryzen 5 1600X + Radeon 5700 уже начинает не хватать для комфортного гейминга. Сейчас AMD не в почёте, а если говорить про NVIDIA, то для 120+ FPS в Warzone вам понадобиться как минимум GeForce RTX 2070. Процессор должен быть соответствующий, хотя бы Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-10400F.

Теперь что касается визуала. У меня есть с чем сравнить, ведь на работе я сижу за IPS-монитором AOC I2480SX 23.8". И разница есть, причём она внушительная.

Когда я прихожу домой и сажусь обратно за свой TN, мир как будто бы тускнеет. Сколько бы я не копошился в настройках, при прочих равных IPS выдаёт гораздо более сочную и приятную картинку. Если вы хотите одновременно получить и яркие цвета, и плавность в играх, готовьтесь выложить не менее 20 тысяч рублей за 24-дюймовый монитор.

С другой стороны, если не с чем сравнивать, то и TN смотрится вполне неплохо. Про VA ничего не могу сказать - я с этими матрицами не сталкивался, судить по статьям в интернете не берусь.

По итогу могу сказать - обновляться на 144 Гц однозначно стоит. В играх разница колоссальная. Если раньше вы сомневались, то мой совет - берите. Получите только положительные эмоции.

Предлагают Вам поделиться в комментариях своим опытом.