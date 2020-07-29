Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электронные часы, внешний аккумулятор и многое другое
Электронные часы
Сегодня хочу начать свою подборку со светодиодных часов. Часы-проектор выглядит уникально и необычно. Устройство может стать лучшим современным декором для вашего дома, офиса. Часы имеет большой дисплей с экраном на 52 миллиметра. Данная модель часов отображает не только время, но и температуру. Особенностью данной модели является наличие проектора, который может показывать время на потолке или стене. Особенно функция проектора удобна при срабатывании будильника. Часы-проектор работают от трех аккумуляторных батарей типа ААА.
US $8.99
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Беспроводные наушники
Беспроводные стерео наушники имеют складной и легкий корпус, что очень удобно при использовании. Наушники имеют встроенный микрофон высокой четкости. Данная модель наушников имеет кнопку ответа на телефонные звонки, время работы на одном заряде составляет около 10 часов. Наушники имеют чистый и качественный звук, для того чтобы вы могли наслаждаться прослушиванием любой музыки. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество.
US $9.65 - 14.69
Органайзер для кабелей
Фирма ТОРК предлагает отличный силиконовый держатель для кабелей. Держатель прост в установке и использовании. С данным держателем у вас на рабочем месте всегда будет порядок. Товар пользуется большим спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 21000 раз, а продавец имеет рейтинг 4,9 из 5.
US $1.49 - 3.99
Электрический ланч-бокс
Электрический ланч-бокс отличное решение для офиса или путешествий. Бокс прост в использовании, работает устройство от любой бытовой сети или от прикуривателя автомобиля. Изготовлен контейнер из экологически чистого пластика. Бокс имеет функцию нагрева, а также работает как термос. Продавец предлагает три варианта цветового решения.
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US $4.89 - 16.88
Женские часы
Данные часы изготовлены из нержавеющей стали и имеют оригинальный дизайн. Часы станут не только полезным устройством, но и хорошим украшением. Данная модель часов водонепроницаемая. При покупке часов можно выбрать цвет, а также моно выбрать ремешок, возможен металлический или кожаный по вашему желанию. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $10.39 - 18.39
Зубная щетка
Электрическая зубная щетка станет хорошим решением для всей семьи. Зубная щетка имеет три режима очистки зубов, зарядки хватает примерно на 25 дней использования. Изделие водонепроницаемое, и изготовлено из высококачественного материала, щетина округлая и гладкая, чтобы предотвратить повреждение десен, а головка кисти изготовлена из мягкой резины.
US $14.10 - 32.64
Внешний аккумулятор
Внешний аккумулятор подойдет для зарядки любых гаджетов, для этого в нем имеется 10000 мАч электроемкости. Зарядное устройство имеет цветной дисплей и два выхода. Данная модель имеет функцию быстрой зарядки. Также стоит отметить небольшие габаритные размеры устройства, и хорошее соотношение цены и качества.
US $10.99 - 11.79
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