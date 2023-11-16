Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Microsoft анонсировала собственные чипы AI - Azure Maia 100 и Cobalt 100

Чипы Azure Maia 100 и Cobalt 100 — это первые два кремниевых чипа, разработанных Microsoft для своей облачной инфраструктуры.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Слухи оказались правдой. Microsoft создала собственный чип для искусственного интеллекта, который можно использовать для обучения больших языковых моделей и потенциально избежать дорогостоящей зависимости от Nvidia. Microsoft также создала собственный процессор на базе Arm для облачных рабочих нагрузок. Оба собственных кремниевых чипа предназначены для питания центров обработки данных Azure и подготовки компании и ее корпоративных клиентов к будущему, наполненному искусственным интеллектом.

реклама



AI-чип Azure Maia от Microsoft и процессор Azure Cobalt на базе Arm появятся в 2024 году на фоне резкого роста спроса в этом году на графические процессоры H100 от Nvidia, которые широко используются для обучения и работы генеративных инструментов обработки изображений и больших языковых моделей. Спрос на эти GPU настолько высок, что стоимость некоторых из них на eBay превысила 40 тыс. долларов. 

"На самом деле Microsoft имеет долгую историю разработки кремния, более 20 лет назад сотрудничала в разработке кремния для Xbox и даже совместно разрабатывала микросхемы для своих устройств Surface", - пояснил Рани Боркар, руководитель направления аппаратных систем и инфраструктуры Azure в Microsoft. В 2017 году компания приступила к разработке архитектуры облачного аппаратного стека, что позволило перейти к созданию собственных чипов.

реклама



Новый чип Azure Maia AI и процессор Azure Cobalt создаются собственными силами Microsoft в сочетании с глубокой переработкой всего стека облачных серверов для оптимизации производительности, мощности и стоимости. Идет переосмысление облачной инфраструктуры для эпохи ИИ с буквальной оптимизацией каждого ее слоя.

Процессор Azure Cobalt, названный в честь голубого пигмента, представляет собой 128-ядерный чип, построенный на базе дизайна Arm Neoverse CSS и адаптированный для Microsoft. Он предназначен для работы с общими облачными сервисами Azure. "Мы много думали не только о том, чтобы обеспечить высокую производительность, но и о том, чтобы не забывать об управлении питанием", - поясняет Боркар. "Мы сделали несколько очень продуманных конструктивных решений, включая возможность контроля производительности и энергопотребления для каждого ядра и для каждой отдельной виртуальной машины", - добавил он.

В настоящее время Microsoft тестирует процессор Cobalt на таких рабочих нагрузках, как Microsoft Teams и SQL-сервер, а в следующем году планирует предоставить клиентам виртуальные машины для различных рабочих нагрузок. Боркар не стал проводить прямых сравнений с серверами Amazon Graviton 3, доступными в AWS, однако прирост производительности по сравнению с серверами на базе Arm, которые Microsoft в настоящее время использует в Azure, должен быть заметным. "Наши первые испытания показывают, что производительность на 40% выше, чем в наших дата-центрах, где используются коммерческие серверы на базе Arm", - говорит Боркар. Компания Microsoft пока не раскрывает полные технические характеристики системы и контрольные показатели.

реклама



AI-ускоритель Microsoft Maia 100, названный в честь ярко-голубой звезды, предназначен для выполнения облачных нагрузок, таких как обучение и вывод больших языковых моделей. Он будет использоваться для обеспечения работы некоторых крупнейших AI-нагрузок компании в Azure, в том числе в рамках многомиллиардного партнерства с OpenAI, в котором Microsoft обеспечивает работу всех рабочих нагрузок OpenAI. 

"Мы были очень рады, когда Microsoft впервые рассказала о своих разработках чипа Maia, и мы вместе работали над его доработкой и тестированием на наших моделях", - говорит Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI. Комплексная архитектура AI Azure, оптимизированная до кремния с помощью Maia, открывает путь к обучению более способных моделей и удешевлению этих моделей для клиентов.

Произведенный по 5-нанометровому техпроцессу TSMC, Maia содержит 105 млрд. транзисторов - примерно на 30% меньше, чем 153 млрд. транзисторов в конкурирующем с Nvidia графическом процессоре MI300X AI компании AMD. "Maia поддерживает нашу первую реализацию восьмибитных типов данных (типов данных MX) для совместного проектирования аппаратного и программного обеспечения, что помогает нам ускорить обучение и вывод моделей", - говорит Боркар. 

Microsoft является частью группы, в которую входят AMD, Arm, Intel, Meta, Nvidia и Qualcomm, которые занимаются стандартизацией следующего поколения форматов данных для моделей ИИ. Microsoft опирается на совместную и открытую работу Open Compute Project (OCP) для адаптации целых систем к потребностям ИИ.

реклама



"Maia - это первый серверный процессор с жидкостным охлаждением, созданный компанией Microsoft", - говорит Боркар. Его цель заключается в обеспечении более высокой плотности серверов при более высокой эффективности. Переосмысливается весь стек, продумывается каждый слой, поэтому эти системы, как уточняет Боркар, действительно впишутся в существующие площади центров обработки данных.

Это позволяет Microsoft быстрее развернуть серверы искусственного интеллекта без необходимости освобождать для них место в центрах обработки данных по всему миру. Для размещения серверных плат Maia компания Microsoft создала уникальную стойку, укомплектованную вспомогательным охладителем жидкости, который работает как радиатор в автомобиле или игровом ПК для охлаждения поверхности чипов Maia.

Наряду с обменом типами данных MX, Microsoft также делится дизайном своих стоек с партнерами, чтобы они могли использовать их в системах с другим кремнием внутри. А вот дизайн микросхем Maia не будет раскрываться - Microsoft оставляет его у себя.

В настоящее время Maia 100 тестируется на GPT 3.5 Turbo - той же модели, на которой работают ChatGPT, рабочие нагрузки Bing AI и GitHub Copilot. Microsoft находится на ранних стадиях развертывания и, как и в случае с Cobalt, пока не хочет раскрывать точные спецификации Maia и контрольные показатели производительности.

Это затрудняет точное определение того, как Maia будет сопоставляться с популярным GPU H100 от Nvidia, недавно анонсированным H200 или даже новейшим MI300X от AMD. Боркар не захотел обсуждать сравнения, а вместо этого повторил, что партнерство с Nvidia и AMD по-прежнему является ключевым для будущего облака ИИ Azure. "При тех масштабах, в которых работает облачная система, очень важно оптимизировать и интегрировать каждый уровень стека, максимизировать производительность, диверсифицировать цепочки поставок и, откровенно говоря, предоставить нашим клиентам возможность выбора инфраструктуры", - говорит Боркар.

Вы, возможно, обратили внимание на названия Maia 100 и Cobalt 100, что говорит о том, что Microsoft уже разрабатывает версии второго поколения этих чипов. "Это целая серия, это не просто 100 и готово... но мы не собираемся делиться нашими дорожными картами", - говорит Боркар. Пока неясно, как часто Microsoft будет выпускать новые версии Maia и Cobalt, но, учитывая скорость развития искусственного интеллекта, не удивительно, если преемник Maia 100 появится примерно в те же сроки, что и анонс H200 от Nvidia (около 20 месяцев).

Ключевым моментом теперь будет то, насколько быстро Microsoft запустит Maia в работу, чтобы ускорить развертывание своих широких амбиций в области ИИ, и как эти чипы повлияют на ценообразование при использовании облачных сервисов AI. Microsoft пока не готова говорить о новых ценах на серверы, но мы уже видели, как компания спокойно запустила Copilot для Microsoft 365 с ежемесячной платой 30 долларов.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

В настоящее время Copilot для Microsoft 365 доступен только крупнейшим клиентам Microsoft, причем корпоративные пользователи должны иметь не менее 300 пользователей, чтобы попасть в список пользователей нового ассистента Office на базе искусственного интеллекта.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft microsoft azure microsoft azure openai azure maia 100 cobalt 100
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
9
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
15
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
18
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
27
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
4
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
2
Минобороны Израиля продемонстрировало боевое применение ракетных комплексов Arrow — Видео
+
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
Армения получит "картонные" броневики, от которых отказалась даже Украина
+
YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными ИИ-фейками
+
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
9
Армия России ждёт тяжелый БПЛА "Альтиус"
7
Renault собирается предлагать компактные электромобили по цене машин с ДВС к середине десятилетия
+
Джейк Салливан: США признали, что Китай не поставлял оружие России для применения против Украины
2
Новая оснащённая тепловизором модель «Ланцета» уже применяется в зоне СВО и успела подбить гаубицу FH70
+
Процессоры для ПК дешевеют в магазинах РФ
8
Истребитель Checkmate получит беспилотный вариант
+
Новые смарт-часы Descent MK3 от Garmin позволяют общаться с коллегами-дайверами под водой
+
Эксперт рассказал о преимуществах не имеющего аналогов в мире российского истребителя Checkmate
+
Крупные китайские технологические компании присоединяются к HarmonyOS от Huawei, взамен Android
+
Компания Diamond Foundry создала самую быструю в мире видеокарту с алмазным охлаждением
1
Threads позволяет отключить автоматические публикации в Facebook* и Instagram
+
Телескоп "Джеймс Уэбб" подтвердил, что ледяные частицы играют ключевую роль в формировании планет
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
16
"Никто тебя не спасет" - очень странный фантастический фильм
6
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
17
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
5
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
25
Intel Core i9-14900K и другие Raptor Lake Refresh – что нового и стоит ли покупать
10
Что выбрать в 2023 году —- Xbox Series X или PlayStation 5
10
Российские истребители-невидимки Су-57 нанесли серию высокоточных ударов по целям ВСУ на Украине
3
Китаю не нужны "кастрированные" чипы Nvidia — решения от Huawei дешевле и эффективнее
+
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
1

Сейчас обсуждают

Fetaminaza
02:39
жирный впук и срак на вентилятор
RTX 4090 модифицировали с помощью алмазов, повысив её производительности
Fetaminaza
02:36
киберпук легко вытащит на средних
Представлен мини-ПК AOC MOSS 7: Ryzen 7 7840HS, 32Gb и 14,5 см за $525
Garthar
02:29
И тут врывается военная наука которая говорит что для успешного наступления требуется минимум трехкратное превосходство в живой силе. Потом идем в гугл и внезапно оказывается что военный контингент РФ...
Снарядов нет, но вы держитесь - цена обещаний западных политиков и свежее про Украину
Борис Дайтер
02:22
BFD робопылесос тоже может "патрулировать" помещения ...
Новый робот-охранник от Amazon может патрулировать помещения
Ruhama_Sama
02:22
Опять клоун анальный запостил свой высер
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 7
Александр Романцов
02:21
"СВО стало своеобразной рекламой российскому оружию" Серьезно? А пацаны то не знают
Россия не будет продавать «Ланцеты» – в Рособоронэкспорте назвали причины отказа экспортировать дрон
Борис Дайтер
02:18
Ой вэй, ви щё видели таки тысячи убитых злыднями детей, али вам хамасевич напел? А мож ви видели як хамасевис гримирует "жертвы насилия"для телепостановок, нацеленнных на полезных идиотов, которых вы ...
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
Александар Бугаев
01:57
Да ну я свой ПК собирал с первого раза 10-11лет работает (до этого не собирал, hdd заменить или видеокарту с аудио картой не в счёт), хотя да в теории я хорошо разбираюсь а вот в практике тот ещё руко...
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
Александар Бугаев
01:52
БП PF заменить на РК серию, про такую материнку я не слышал да ещё что бы на а520 и поддерживала PCI-E 4.0 ну есл так это хорошо но у нас в РБ такие не продают. Да 6600 у вас дешевле б/у чем у нас, ...
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
glavhyilo
01:48
кстати пиндосы кидают и израиль и украину.Они не тянут эти войны щас.
Израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем