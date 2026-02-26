Старт нового года пошёл для тольяттинского автогиганта не по плану.

Автомобильный рынок в России находится, мягко говоря, в непростом положении: постоянно растущие сборы и пошлины вдобавок к глобальному росту цен на авто и неподъёмным ставкам по кредитам делают новую машину для подавляющего большинства людей в стране абсолютно недоступной. На фоне всего происходящего главному отечественному производителю легковых автомобилей — «АвтоВАЗу» — не удаётся выпускать машины по адекватной стоимости, и вот, продажи продолжают падать.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

По словам директора «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, которые передаёт агентство «Интерфакс», продажи за январь—февраль текущего года стали для предприятия худшими среди аналогичных отрезков времени за последние 20 лет. Результаты, добавил Костромин, оказались даже хуже, чем прогнозировали в руководстве завода.

В конкретные цифры тольяттинский автогигант не вдаётся, но, по данным агентства «Автостат», в январе этого года продажи автомобилей Lada в России снизились на 28,7% по сравнению с январём 2025 года, когда, на минуточку, уже действовала рекордная для страны ключевая ставка ЦБ и, как следствие, рекордно высокие ставки по автокредитам. При этом нет никаких причин полагать, что в феврале ситуация выправилась.

На «АвтоВАЗе» рассчитывают (не уточняя, на чём зиждется эта надежда), что рынок оживёт во второй половине года. Но необходимо понимать, что даже если это и случится, то «запоротая» статистика первой половины года в любом случае даст о себе знать в итогах продаж за 12 месяцев.