Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На «АвтоВАЗе» продажи за январь—февраль 2026 года назвали худшими за последние 20 лет
Старт нового года пошёл для тольяттинского автогиганта не по плану.

Автомобильный рынок в России находится, мягко говоря, в непростом положении: постоянно растущие сборы и пошлины вдобавок к глобальному росту цен на авто и неподъёмным ставкам по кредитам делают новую машину для подавляющего большинства людей в стране абсолютно недоступной. На фоне всего происходящего главному отечественному производителю легковых автомобилей — «АвтоВАЗу» — не удаётся выпускать машины по адекватной стоимости, и вот, продажи продолжают падать.

Может быть интересно

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

По словам директора «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, которые передаёт агентство «Интерфакс», продажи за январь—февраль текущего года стали для предприятия худшими среди аналогичных отрезков времени за последние 20 лет. Результаты, добавил Костромин, оказались даже хуже, чем прогнозировали в руководстве завода.

В конкретные цифры тольяттинский автогигант не вдаётся, но, по данным агентства «Автостат», в январе этого года продажи автомобилей Lada в России снизились на 28,7% по сравнению с январём 2025 года, когда, на минуточку, уже действовала рекордная для страны ключевая ставка ЦБ и, как следствие, рекордно высокие ставки по автокредитам. При этом нет никаких причин полагать, что в феврале ситуация выправилась.

На «АвтоВАЗе» рассчитывают (не уточняя, на чём зиждется эта надежда), что рынок оживёт во второй половине года. Но необходимо понимать, что даже если это и случится, то «запоротая» статистика первой половины года в любом случае даст о себе знать в итогах продаж за 12 месяцев.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #«автоваз»
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
4
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
23
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
32
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1

Сейчас обсуждают

Valera X
17:08
А если бы я написал, что я бомж, жил бы на съеме, дрочу, не работаю, поставили бы +, так как сами такие да???
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Valera X
17:07
Смотрите сколько зависти, стоит мне даже просто написать, что я купил участок за 7,25 млн с планами строить там дом с общим бюджетом 25-30 млн, как мне ставят минусы. Вместо того, чтобы порадоваться, ...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
swr5
17:07
Опять любители складывать все яйца в одну корзину обнаружились. "Работают десятилетия", да - на кладбище проектов Гугла в виде надгробных плит.)))
Онлайн-версия LibreOffice может стать конкурентом Google Docs — сервис вновь заработал
randomXP
17:06
Ага, достаточно - но где это написано производителем? И кстать, разве мой пост не подразумевает включение PBO? Где регулируется ограничение мощности? Правильно в PBO. В общем, незачет тебе))) 1.35V на...
Эксперт столкнулся с выходом из строя двух Ryzen 9 9950X на одной и той же матплате ASRock
Valera X
17:00
Будете как я игры покупать и каждую неделю новых девок трах....
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Valera X
16:56
Минусящие, вы так же можете, сделайте такую же рекламу, закидайте за лето 10 000 подъездов внутри, почтовые ящики и получите дохера клиентов по удалёнке. Потом на мос бирже потеряйте 50 000р без торго...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
16:51
Машка-полотер -сливной петушилло.Отпеханный всеми.ps Берниган тоже.Хотя сосун он знатный.Крикнешь бывало -Машка -к станку.Они с Берниганом зад оттопырив и хавальник открыв ,бегут на зов.Шишкинс их та...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
16:48
Они нормальные.А ты и Берниган -защеканы пхаха.Шешины дырки для утех ...шеша на тебе и Бернигане ослов тренировал
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Valera X
16:46
Ну что укр боты, тролли и нижний интернет. Продолжаю работать, шабашить, торговать на бирже и строить дом за 30+ млн. Ну и как обычно продолжаю покупать ништяки
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Валерий Валерьевич
16:45
Не, это ты ошибся адресом, клон. Это тебе надо к ИрэнПездуну и "Унижаем Китю и Тульского Машку-полотера" эти двое любят это дело.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter