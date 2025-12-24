Вспоминаю свои любимые настолки из детства
У нас в детстве не было планшетов, компьютеров и смартфонов. И когда мы не бегали по крышам, не гоняли мяч и не залипали у телека, то любили порубиться в настольные игры.
В зависимости от возраста привлекали игры от попроще до посложнее.
реклама
Настольная игра пинбол с лабиринтом
Много было подобных игр. Маленького формата лабиринтики любили дарить в школе в качестве поощрения, например, за сбор макулатуры или примерное поведение. А большие настольные пинболы - это уже прерогатива родителей. Хорошо себя вёл – получай большой подарок.
реклама
Не знаю, как эту игру воспримут сейчас, но мы реально «зависали» над игровым полем, прокладывая пожарный шланг (рукав), витиевато извивающийся, с неожиданными поворотами; карточки с фрагментами которого доставались в случайном порядке.
Сейчас она позиционируется с 5 лет, но я считаю, что дошколятам будет сложновато.
реклама
Русское лото
Лото – по праву можно назвать любимой игрой Семьи! Да, Семьи с большой буквы! В него играли летом на даче по выходным. И вот за большим столом после стройки, грядок и готовки собиралось несколько семей и несколько поколений. И допоздна «кричали» (так называют объявление чисел с бочонков) – а какие причудливые названия почти у каждого числа: один – господин, 2 – Дуня, 3 – Дуня кудрявая, 11 - барабанные палочки, 22 – ути-ути, 44 – стульчики, 45 – баба ягодка опять, 66 – саночки, 69 – туда-сюда, 77 – топорики, 80 – бабушка, 81 – бабка с палкой, 82 – бабка Дуня, 90 – дедушка – а ведь эти прозвища ещё и разнятся в зависимости от местности.
реклама
и лото "Кружево" в деревянной коробке подороже
Домино для гурманов и ценителей
костяное в шкатулке из чёрного дерева.
А бывает детское - очень милое. Деревянное. Выпускают в городе Томск. Производителю наверное столько же лет, сколько и мне.
Переходим к более логическим-интеллектуальным играм.
только с жёлтыми фишками-буквами.
И современный Эрудит Магнитный
В Эрудит играю с 10 лет. Играли с родителями по выходным, когда у маленькой сестрёнки был «тихий час» - послеобеденный сон. Вы любите составлять из букв слова? Вы знаете, что можно «эксплуатировать» уже написанные слова, добавляя к ним по одной-несколько букв, тем самым формируя новое слово и снова заработать на буквах, которые уже «сыграли» во время предыдущих ходов?
Например,
ФОН
В классическом Эрудите буква «Ф» - одна из самых дорогих – 10 очков – и в мешочке она в единственном экземпляре. Вообще тогда по весу буквы (номиналу) можно было легко определить их количество:
Букв с номиналом 1 очко – 10 штук,
с номиналом 2 очка – 5 штук,
с номиналом 3 очка – 3 штуки,
с номиналом 5 очков – 2 штуки,
с номиналом 10 очков – 1 штука.
Возвращаемся к слову ФОН – 12 очков.
На следующем ходу добавляем одну букву «Д» и получаем:
ФОНД
Получаем вдобавок 14 очков.
А на следующем ходу добавляем «Ю» и получаем:
ФОНДЮ
А буква «Ю», между прочим, тоже 10 очков и зарабатываем ещё 24 очка!
Когда играешь втроём или более, приходится довольно долго ждать своей очереди, и, чтобы не мешать думать остальным, можно почитать в это время книгу. В мои 10 лет это был Александр Дюма и его Граф Монте-Кристо
а сейчас выпускают не просто книгу – есть
интерактивное издание: Роберт Льюис Стивенсон Остров сокровищ
Первые годы в игре Эрудит лидировал папа, мама стабильно занимала второе место, ну а я третье. Постепенно разрыв в очках сокращался, в турнирной таблице поменялись с мамой местами, ну а когда папа перекочевал на второе – сказал: всё, с меня хватит, я в это больше не играю!
Современный Эрудит - поле больше, фишки с буквами крупнее, но вес у букв иной – немного непривычно.
Прошли годы, теперь в Эрудит играю со своими детьми; и маме иногда составляю компанию – папа по-прежнему верен своим принципам.
Где вы, мои годы юные и самые лучшие – беззаботные, тёплые, добрые и наивные…
С наступающим Новым Годом! С новыми играми! И не забывайте старые.
Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила