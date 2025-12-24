Сайт Конференция
Вспоминаю свои любимые настолки из детства

Русское лото, домино, пинбол, Эрудит, японские шашки Го - настольные игры и не только
У нас в детстве не было планшетов, компьютеров и смартфонов. И когда мы не бегали по крышам, не гоняли мяч и не залипали у телека, то любили порубиться в настольные игры.

В зависимости от возраста привлекали игры от попроще до посложнее.

Настольная игра пинбол с лабиринтом

Много было подобных игр. Маленького формата лабиринтики любили дарить в школе в качестве поощрения, например, за сбор макулатуры или примерное поведение. А большие настольные пинболы - это уже прерогатива родителей. Хорошо себя вёл – получай большой подарок.

Игра Пожар. Тяни рукав

Не знаю, как эту игру воспримут сейчас, но мы реально «зависали» над игровым полем, прокладывая пожарный шланг (рукав), витиевато извивающийся, с неожиданными поворотами; карточки с фрагментами которого доставались в случайном порядке.

Сейчас она позиционируется с 5 лет, но я считаю, что дошколятам будет сложновато.

Русское лото

Лото – по праву можно назвать любимой игрой Семьи! Да, Семьи с большой буквы! В него играли летом на даче по выходным. И вот за большим столом после стройки, грядок и готовки собиралось несколько семей и несколько поколений. И допоздна «кричали» (так называют объявление чисел с бочонков) – а какие причудливые названия почти у каждого числа: один – господин, 2 – Дуня, 3 – Дуня кудрявая, 11 - барабанные палочки, 22 – ути-ути, 44 – стульчики, 45 – баба ягодка опять, 66 – саночки, 69 – туда-сюда, 77 – топорики, 80 – бабушка, 81 – бабка с палкой, 82 – бабка Дуня, 90 – дедушка – а ведь эти прозвища ещё и разнятся в зависимости от местности.

Лото "Подарочное" подешевле

и лото "Кружево" в деревянной коробке подороже


Домино для гурманов и ценителей

костяное в шкатулке из чёрного дерева.

А бывает детское - очень милое. Деревянное. Выпускают в городе Томск. Производителю наверное столько же лет, сколько и мне.

Переходим к более логическим-интеллектуальным играм.

Игра Го магнитная Gomoku

Классический Эрудит

только с жёлтыми фишками-буквами.

 

И современный Эрудит Магнитный


В Эрудит играю с 10 лет. Играли с родителями по выходным, когда у маленькой сестрёнки был «тихий час» - послеобеденный сон. Вы любите составлять из букв слова? Вы знаете, что можно «эксплуатировать» уже написанные слова, добавляя к ним по одной-несколько букв, тем самым формируя новое слово и снова заработать на буквах, которые уже «сыграли» во время предыдущих ходов?

Например,

ФОН

В классическом Эрудите буква «Ф» - одна из самых дорогих – 10 очков – и в мешочке она в единственном экземпляре. Вообще тогда по весу буквы (номиналу) можно было легко определить их количество:

Букв с номиналом 1 очко – 10 штук,

с номиналом 2 очка – 5 штук,

с номиналом 3 очка – 3 штуки,

с номиналом 5 очков – 2 штуки,

с номиналом 10 очков – 1 штука.

 

Возвращаемся к слову ФОН – 12 очков.

На следующем ходу добавляем одну букву «Д» и получаем:

ФОНД

Получаем вдобавок 14 очков.

А на следующем ходу добавляем «Ю» и получаем:

ФОНДЮ

А буква «Ю», между прочим, тоже 10 очков и зарабатываем ещё 24 очка!

Когда играешь втроём или более, приходится довольно долго ждать своей очереди, и, чтобы не мешать думать остальным, можно почитать в это время книгу. В мои 10 лет это был Александр Дюма и его Граф Монте-Кристо

и Остров сокровищ Стивенсона 

а сейчас выпускают не просто книгу – есть 

интерактивное издание: Роберт Льюис Стивенсон Остров сокровищ

Первые годы в игре Эрудит лидировал папа, мама стабильно занимала второе место, ну а я третье. Постепенно разрыв в очках сокращался, в турнирной таблице поменялись с мамой местами, ну а когда папа перекочевал на второе – сказал: всё, с меня хватит, я в это больше не играю!

Современный Эрудит - поле больше, фишки с буквами крупнее, но вес у букв иной – немного непривычно.

Прошли годы, теперь в Эрудит играю со своими детьми; и маме иногда составляю компанию – папа по-прежнему верен своим принципам.


Где вы, мои годы юные и самые лучшие – беззаботные, тёплые, добрые и наивные…

С наступающим Новым Годом! С новыми играми! И не забывайте старые.

