Производитель следует своему плану развёртывания HyperOS 3.

Компания Xiaomi выпустила апдейт HyperOS 3 уже как минимум для 95% своих мобильных устройств, поддерживающих обновление, о чём свидетельствуют данные издания XiaomiTime, пишет сайт NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Сообщается, что Xiaomi планомерно следовала графику обновления до новейшей версии HyperOS 3, представленному в сентябре прошлого года, и подавляющее большинство моделей уже получило апдейт. В список устройств, которые ещё ждут обновления, входят следующие модели:

Согласно графику развёртывания HyperOS 3, опубликованному Xiaomi в сентябре прошлого года, к марту текущего года апдейт получит последняя партия мобильных устройств. В настоящее время компания также работает над следующей версией HyperOS 3.1, которая уже доступна для двенадцати моделей в виде предварительного варианта.

