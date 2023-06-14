Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В городе Сидней открылась библиотека с книгами на тибетском языке

Вы не ослышались. В солнечной стране кенгуру открылась библиотека на тибетском языке. Для культуры – нет границ.
[ ] для раздела Блоги
1
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Продолжаем рубрику необычных и экзотических новостей со всего мира. На этот раз новость пришла из солнечной страны кенгуру – Австралии. В городе Сидней (Sydney) открылась библиотека с книгами на тибетском языке.

Да, вы не ослышались. Целый отдел, насчитывающий около тысячи книг на настоящем тибетском языке, появился в стране, которая к Тибету не имеет никакого отношения. Единственное, что связывает древний Тибет и современную Австралию – это географическое расположение. Тибет по месту расположения и транспортной доступности во многом напоминает Австралию – и до того, и до другого не просто добраться из большинства стран мира.


Публичная библиотека, а точнее – целый отдел библиотеки, открылся в городском районе Ди Уай (Dee Why) Сиднея. Открытие библиотеки сопровождалось специальной церемонией, которую кроме директора библиотеки посетили мэр Совета Северных Пляжей (Northern Beaches Council), секретарь Сиднейской тибетской ассоциации, ученики и члены местной тибетской общины. В своём выступлении мэр Сью Хейнс (Sue Heins) сказала, что район Ди Уай (Dee Why) имеет давние связи с тибетцами и тибетский язык является одним из пяти самых популярных языков в Ди Уай (Dee Why). Директор Орина Асенедо (Orina Acenedo) рассказал о том, что библиотека приобрела около восьми сотен тибетских книг и планирует приобрести ещё тысячу книг в будущем.

реклама

Новость из Австралии подтверждает идею того, что для добра и культуры – нет границ. А есть ли в вашем городе библиотека с книгами на тибетском языке ?

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

австралия книги общество открытие культура библиотека язык тибет тибетцы традиции
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
17
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
77
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
10
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
127
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
11
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
28
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
28

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
7 июня 2023 77

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
56
Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
40
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
48
В Украине обозначили иранские дроны Shahed одной из главных проблем для украинского ПВО
4
США и Россия приводят всё больше ядерных боеголовок в боеготовность из-за нарастающей напряжённости
13
GlobalFoundries удалось войти в тройку крупнейших контрактных производителей чипов
1
Интел меняет упаковку процессоров Core i9-13900K и Core i9-13900KS
+
Конгрессмен США требует уволить главу SEC
3
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
18
Мельник потребовал у Шольца больше танков Leopard 2 и 60 Marder на замену уничтоженным БМП Bradley
5
Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
4
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
2
США хотят добавить в Совбез ООН ещё шесть постоянных членов — СМИ
3
ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по местам дислокации резервов ВСУ
2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 со скрытым разъёмом питания поступила в продажу
2
Жители Германии полагают, что Шольц не заслужил премию в 3000 евро из-за неудовлетворительной работы
3
Уралвагонзавод отправил на СВО новую партию танков Т-90М Прорыв
5
Видео: 10 минут геймплея перспективного боевика Star Wars Outlaws
+
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+

Популярные статьи

История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
17
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
7
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
2
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
12
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
5
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
8
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
17
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+
AMD Ryzen Pro 7000 - новые процессоры для ноутбуков и офиса с AI-ускорителем и графикой RDNA 3
2

Сейчас обсуждают

sop18
03:25
Теоретически. Крым тоже укры обещали давно взять, да, видно не хотят, наверно.)))
Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
sop18
03:24
Да просто не хотят, наверно.))) Ждут, когда потеплеет)))
Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
sop18
03:23
Пополнения для танкового музея.) Новые экспонаты.
Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
sop18
03:22
Да он троллит, с Артёмовском троллил, чтобы не унывали укры и шли дальше в мышеловку. Типа всё пропало, клиент уезжает, идите сюда скорее.))) Результат всем известен.
Пригожин рассказал об успехах украинского контрнаступления
sop18
03:21
Пригожин знатный тролль. Выманивает подбадриванием укров, чтобы сильно не унывали.)))
Пригожин рассказал об успехах украинского контрнаступления
sop18
03:18
Ох уж эти британские ученые, британские аналитики. Любой обсер выдадут за перемогу.)))
Британский аналитик объяснил, почему в рамках контрнаступления ВСУ не продвигаются вперед
Aaa
03:11
такими темпами ты с бана будешь писать за хамство
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
хахахер
03:11
преимущества в воздухе,если нет,то война заведомо проиграна
Британский аналитик объяснил, почему в рамках контрнаступления ВСУ не продвигаются вперед
32Влад32
03:10
Опять сказочки для упоротых хохлов. Ищут они. Смерть свою они ищут.
Британский аналитик объяснил, почему в рамках контрнаступления ВСУ не продвигаются вперед
УдалЁн
03:08
Их оружием*
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем