В городе Сидней открылась библиотека с книгами на тибетском языке
Продолжаем рубрику необычных и экзотических новостей со всего мира. На этот раз новость пришла из солнечной страны кенгуру – Австралии. В городе Сидней (Sydney) открылась библиотека с книгами на тибетском языке.
Да, вы не ослышались. Целый отдел, насчитывающий около тысячи книг на настоящем тибетском языке, появился в стране, которая к Тибету не имеет никакого отношения. Единственное, что связывает древний Тибет и современную Австралию – это географическое расположение. Тибет по месту расположения и транспортной доступности во многом напоминает Австралию – и до того, и до другого не просто добраться из большинства стран мира.
Публичная библиотека, а точнее – целый отдел библиотеки, открылся в городском районе Ди Уай (Dee Why) Сиднея. Открытие библиотеки сопровождалось специальной церемонией, которую кроме директора библиотеки посетили мэр Совета Северных Пляжей (Northern Beaches Council), секретарь Сиднейской тибетской ассоциации, ученики и члены местной тибетской общины. В своём выступлении мэр Сью Хейнс (Sue Heins) сказала, что район Ди Уай (Dee Why) имеет давние связи с тибетцами и тибетский язык является одним из пяти самых популярных языков в Ди Уай (Dee Why). Директор Орина Асенедо (Orina Acenedo) рассказал о том, что библиотека приобрела около восьми сотен тибетских книг и планирует приобрести ещё тысячу книг в будущем.
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Новость из Австралии подтверждает идею того, что для добра и культуры – нет границ. А есть ли в вашем городе библиотека с книгами на тибетском языке ?
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