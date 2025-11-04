Упорству пострадавшего можно только позавидовать

Производитель ASRock, к которому ранее большинство пользователей относилось благосклонно, за последние несколько месяцев стал всё чаще упоминаться в сообщениях с негативным окрасом в связи с выходом из строя процессоров, установленных в материнские платы от данной компании. Свежий случай является в некотором роде показательным, так как одна материнская плата ASRock, как сообщается, смогла вывести из строя сразу три процессора AMD.

Источник фото: PCGamesN

Как пишет издание Tom's Hardware, пользователь форума QuasarZone сообщил, что приобрёл на AliExpress процессор Ryzen 7 9700X и установил его в материнскую плату ASRock B850 Pro RS, а спустя некоторое время CPU вышел из строя. После первого случая на этой же площадке была куплена аналогичная модель процессора и использована та же самая матплата. Результат не заставил себя долго ждать, и второй CPU тоже сгорел.

Обладатель системной платы отправил её в сервисный центр, специалисты которого вынесли вердикт — матплата исправна. Чтобы доказать свою правоту, пользователь купил третий по счёту Ryzen 7 9700X, но уже у официального партнёра AMD в Южной Корее, установил его в ASRock B850 Pro RS, и процессор тоже вышел из строя.

Пользователь утверждает, что обновлял BIOS до текущей версии и не применял разгон. В настоящее время пострадавший отправил процессор и матплату продавцу и ждёт решения специалистов. Отмечается, что ранее ASRock выпустила обновление прошивки, которое должно было устранить проблемы с работоспособностью CPU, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно.