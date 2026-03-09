Стоимость платы за новый пакет на 65% выше, чем за предыдущий флагманский пакет.

Корпорация Microsoft запускает новый пакет программного обеспечения для рабочих мест. Целью появления нового продукта является побудить как можно большее количество потребителей использовать элементы искусственного интеллекта (ИИ) в офисе. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Getty Images

Ежемесячная плата за использование нового пакета E7 составит 99 долларов, что на 65% дороже стоимости предыдущего флагманского пакета ПО компании Microsoft. Пакет будет включать в себя множество уже широко используемых инструментов, таких как Word и Excel, а также голосового помощника Copilot AI и функцию оценки степени использования искусственного сотрудниками компании.

Как заявил Джаред Спатаро, курирующий приложения для рабочих мест, появление нового пакета связано с высоким спросом на инструменты ИИ от Microsoft.

"Если мы сможем объединить всё это для клиентов, им будет проще приобрести и развернуть продукт, а нам – гораздо проще его продавать", – сказал он.

В начале текущего года Microsoft заявила, что более 450 миллионов корпоративных пользователей по всему миру используют её платные офисные инструменты. Однако только около 3% из них также платят за нейросеть Copilot.

Bloomberg отвечает, что имеющиеся проблемы с соответствием нормативным требованиям и требованиям безопасности часто являются препятствиями для внедрения искусственного интеллекта на рабочих местах. В ноябре прошлого года корпорация Microsoft представила инструмент, который помогает клиентам отслеживать и управлять использованием этой технологии – Agent 365. Как заявил Джаред Спатаро, именно его наличие является одним из ключевых преимуществ нового пакета программного обеспечения. Кроме того, покупка E7 обойдётся дешевле, чем приобретение каждого инструмента по отдельности.

Свой предыдущий флагманский пакет E5 компания Microsoft представила более десяти лет назад.