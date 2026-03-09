Пока что открылся сбор средств на реализацию данного мероприятия.

В самом конце 1990-х и в начале—середине 2000-х среди поколения «миллениалов» было модно следить за музыкальной индустрией, а главными телевизионными каналами были MTV и «Муз-ТВ». Была в России своя русская служба MTV, и, как многие из вас знают, практически все «эмтивишные» передачи и мультики, среди которых «Тачку на прокачку» и «Южный парк», озвучивались на русский язык всего двумя людьми — Марией Трындяйкиной и Евгением Рыбовым.

Может быть интересно

И вот, этих легенд отечественного музыкального телевидения планируют задействовать в работе над локализацией вышедшего в 2014 году ролевого приключения South Park The Stick of Truth. Непосредственно за весь процесс будет отвечать студия GamesVoice, и сегодня она сообщила о начале сбора средств на реализацию проекта.

Суммарно команде создателей озвучки требуется 600 тысяч рублей. Как отметили в GamesVoice, первоначально инициатива о создании русской озвучки South Park The Stick of Truth с голосами русского MTV пошла непосредственно от самих «голосов» — Рыбова и Трындяйкиной. Студия лишь хочет помочь им с финансированием и ускорить реализацию проекта.

Как отмечали Мария и Евгений ещё несколько месяцев назад, значительная часть работы над озвучкой уже проделана, так что, скорее всего, ждать её выхода осталось относительно недолго.