Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
«Микрон» должен сделать до 2029 года высокоточный оптический сканер для создания микросхем
Проект стоимостью 1,5 млрд рублей получил название «Лучник», и он должен копировать американское оборудование Archer 10 XT

Расположенному в Зеленограде заводу «Микрон» поручено создать сложнейшее оборудование, предназначенное для создания микросхем. Предприятию выделят под эти цели около 1,5 миллиарда рублей, но эксперты уже сейчас высказывают свои опасения насчёт излишней срочности проекта и целесообразности его реализации. 

Оригинальная установка Archer 10 XT. Источник изображения: Caeonline.

Может быть интересно

Итак, «Микрон» должен сделать автоматизированную установку рассовмещения топологических слоёв на пластинах на базе кремния диаметром 150 и 200 мм. Соответствующий заказ разместил на портале Госзакупок Минпромторг ещё несколько месяцев назад — изначальная сумма была чуть больше, но это уже нюансы.

В технологическом задании отдельно прописано, что подрядчик в лице «Микрона» должен каким-то образом воссоздать максимально похожую на американское оборудование Archer 10 XT (от производителя KLA Tencor, если кому важно) установку. Забавно, что Минпромторг свой проект назвал «Лучник», что является прямым переводом слова Archer. То есть, факт копирования если не скрывается, то, как минимум, не без иронии отмечен самим заказчиком. 

Российское издание Cnews считает, ссылаясь на экспертов, что Минпромторг задумал реализовать невероятно сложный проект. В каком-то смысле, он чем-то близок к разработке фотолитографа, который априори можно считать одной из сложнейших (и от того очень важных) технологических разработок в плане импортозамещения российской электроники. 

Автоматизированную установку рассовмещения, которая должна будет контролировать точность наложения слоёв с проектными нормами до 130 нм, нужно сдать заказчику до 2029 года. Для системы, которая создаётся в российских условиях практически с нуля, это очень жёсткие требования. Эксперты убеждены, что у «Микрона» есть все шансы не вписаться в установленные временные рамки. 

#производство #импортозамещение #оборудование #литография #микрон #станок
Источник: cnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
3
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
3
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
1
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
В Южной Корее Мужчина проник в магазин и забрал три видеокарты общей стоимостью $14 000
+
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
Основатель бренда Xbox предсказывает закрытие игрового подразделения в Microsoft
+
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Популярный магазин по ошибке указал возможную цену GTA 6 для ПК и Xbox на своём сайте
+
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
18
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
2
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
+
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
2
Игровой монитор LG UltraGear 52G930B диагональю 52 дюйма стал доступен для предзаказа в США
+
FT: Япония начала экспериментальную добычу редкоземельных элементов с глубины 6 тысяч метров
4

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
148
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
23
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
15
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
2
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1

Сейчас обсуждают

Dimon1996
03:05
А что там может происходить, кроме просадки напряжения и отключения по перегрузке? А вообще конечно нужно быть, не знаю каким гением, чтоб в сборку с 5090 поставить дешман БП на 650 Вт :) Понятно, что...
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
Dimon1996
02:56
У меня в городке на 10 тыс жителей две почты России (работающих 2-3 раза в неделю до обеда) и два отделения СДЭКа, работающих весь день без обеда с одним выходным. На почту не пробиться, все бабками о...
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Dimon1996
02:48
Ага. Автовазу запомогались уже. И где результат? Так же и тут будет - введут "утильсбор" для тех кто Сдэком (и другими конторами пользуется), и будут дальше на попе ровно сидеть, бабло грести.
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Dimon1996
02:45
И работающие при этом два-три раза в неделю. С 9 до 13. Капец просто.... Бабки оборону такую держат, что не возможно пробиться посылку получить, если, не дай бог, продавец с Алика не Сдэком отправил, ...
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Dimon1996
02:34
Единственное, на что они способны для "спасения", это ввести какой-нибудь очередной "утильсбор" для тех, кто пользуется альтернативными службами. СДЭКом, например. Дайте уже спокойно сдохнуть этим пер...
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Антон Филимонов
02:29
Чел, судя по всему стьатейки так ссебе доход дают, раз ты за 5 лет не смог на ам5 перейти
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Антон Филимонов
02:27
Фигшня в том, что даже на Интел 7200+ уже фактически бесполезно, лучше тайминги мутить, на амд 6400 если память 1в1 поедет - уже хороршо
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Антон Филимонов
02:25
Поэтому продажи Интел последние 3 год на дне, да?))
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Евгений Балахонов
02:19
СДЭК вроде же доставляет. И какой-нить ПЭК
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Евгений Балахонов
02:18
Ее спасать придется в режиме нон-стоп. Ну невозможно в таком формате работать хотя бы в ноль. Для мелких населенных пунктов можно было бы рассмотреть передвижные отделения почты. Например, пускай раз ...
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter