Издание WCCFTech обратило внимание на видео YouTube-блогера Дейва Ли. Он запустил Cyberpunk 2077 на MacBook Neo с процессором A18 Pro и заявил о 50 кадрах в секунду на минимальных настройках.

Процессор A18 Pro, который стоит в новых iPhone, также устанавливают в самый доступный ноутбук Apple — MacBook Neo ценой $599. Это побудило энтузиастов проверить, на что способен данный ноутбук в тяжелых играх. YouTube-блогер Dave2D (Dave Lee) решил запустить Cyberpunk 2077.

Скриншот из видео Dave2D

Dave2D начал видеообзор с общей оценки ноутбука и назвал MacBook Neo одним из самых качественных ноутбуков в своей ценовой категории. Затем он показал короткий тест Cyberpunk 2077.

По его словам, на минимальных настройках MacBook Neo выдал около 50 кадров в секунду. Правда, сам Ли отмечает, что это заслуга скорее разработчиков игры, чем мощностей процессора.

Однако издание WCCFTech, проанализировавшее видео, указывает на недостаток доказательств. В ролике нет привычных для таких тестов скриншотов бенчмарка с итоговой статистикой, не показаны выставленные настройки графики. Без этого сложно проверить достоверность озвученных данных.





Единственное, что удалось разглядеть редакции — качество картинки. Несколько секунд геймплея демонстрируют низкое разрешение, мерцание и нечеткие текстуры. В WCCFTech решили дождаться повторных тестов от других блогеров, прежде чем делать окончательные выводы.