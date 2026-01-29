Сайт Конференция
molexandr
Ядра Cougar Cove и Darkmont в процессорах Intel Panther Lake опережают ядра AMD Zen 5/5с по IPC
Intel удалось создать солидные процессоры для ноутбуков, мини-ПК и портативных устройств.

Новые процессорные ядра Intel Cougar Cove и Darkmont в процессорах Panther Lake сравнили по количеству исполняемых инструкций на такт (Instructions Per Cycle, IPC) с ядрами Lion Cove и Skymont процессоров Arrow Lake, а также ядрами AMD Zen 5 и Zen 5c, сообщает Wccftech. Видео с результатами тестирования в бенчмарках SPEC CPU 2017 опубликовал китайский блогер 笔吧评测室 на платформе Bilibili.

Источник изображения: Intel

Может быть интересно

SPEC CPU 2017 — пакет для измерения производительности в целочисленных операциях, широко известный своими возможностями проверки таких факторов, как предсказание ветвлений и задержка памяти.

Показатель int_rate на приведённом выше графике оценивает производительность по пропускной способности, это базовый показатель для оценки IPC, однако из-за разных рабочих частот сравниваемых процессоров главным критерием является соотношение IPC на ГГц в правой части диаграммы. Графики показывают, что по сравнению с ядрами Zen 5 и Zen 5c, Cougar Cove обеспечивает на 10% более высокий показатель IPC, а Darkmont — примерно на 6%.

Источник изображения: 笔吧评测室, Bilibili

Производительность на такт это не самый важный показатель для сравнения, но он определённо позволяет оценить, какого прогресса удалось добиться инженерам в результате разработки и внедрения новой микроархитектуры. Процессоры Intel Panther Lake по результатам тестов выглядят солидно, считают в Wccftetch.

#intel #процессоры #panther lake
Источник: wccftech.com
