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Windows XP в 2024 году - Часть 2

В предыдущем материале мы ознакомились с поведением Windows XP в 2024 году на слабом железе. В данном же ознакомимся с поведением Windows XP на более современном железе...
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Введение

В предыдущем материале мы ознакомились с реалиями Windows XP в 2024 году на слабом железе. Intel Atom в лице N450 с интегрированной графикой без унифицированной шейдерной архитектуры продемонстрировал, что ему лучше живется в среде Windows XP. Переход же на более свежую ОС приводит к значительной потери производительности даже при условии установки и настройки ОС в одном из самых легких вариантов. Но сохранится ли эта тенденция при использовании старой ОС на более современном железе? Ответ будет получен далее...

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Новая тестовая конфигурация

В этот раз мы переместимся на настольную платформу базирующуюся на материнской плате под сокет 1155. Данное решение последнее, которое имело практически полную совместимость со старой ОС, как по части логики материнской платы, так и по части процессорной архитектуры и интегрированного видеоядра. Ниже я приведу конфигурацию системы:

Процессор: Core i7 3770

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Материнская плата: ASUS P8Z77-V LK

Оперативная память: 16Гб DDR3 1600МГц Hynix @ 2000 МГц (11-13-12-28)

Видеокарта: Intel HD4000

Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб

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В процессор встроена интегрированная графика HD4000. Встройки Intel HD2500 и HD4000 - это первые адаптеры Intel с аппаратной поддержкой DirectX 11.0 базирующиеся на унифицированной шейдерной архитектуре, которая начала развиваться с появлением WIndows Vista и DirectX 10.0.

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И, как оказалось, при общении данного "железа" со старой операционной системой подвернулась пара-тройка неприятных сюрпризов. Первый - это отсутствие аппаратного ускорения кодека H264 в среде Windows XP. Тут же у читателя, наверное, возникнет вопрос: зачем аппаратное ускорение такого старого кодека, ведь тот же Youtube уже активно переходит на кодек AV1, который приходит на смену VP9 - последний же в свою очередь пришел на смену H264. Ответ будет таким же простым. Для браузеров есть специализированные плагины, которые позволяют переключать видео-контент на H264 кодек, в том числе ограничивая частоту кадров до 30, что позволяет задействовать аппаратное ускорение и снизить нагрузку на центральный процессор, улучшив тем самым энергоэффективность всей системы. Но здесь этого просто нет в старой ОС, возможно лишь аппаратное ускорение WebGL.

Windows XP снова быстрее Windows 7 даже на более свежей конфигурации?

В комментариях предыдущего материала читатели попытались увидеть манипуляцию или пропаганду того, что Windows XP лучшая ОС по сей день и быстрее работает. И знаете, а ведь так и есть, но только если речь идет об слабом железе без поддержки унифицированной шейдерной архитектуры, но стоит только поставить старую ОС на более современное железо, так сразу тесты начинают играть совсем другими красками. И поэтому повторим тесты из предыдущего материала, немножечко их дополнив...

По классике прикрепляю оценку, которую выдал системе встроенный бенчмарк Windows 7. У этой конфигурации слабым местом является скорость обмена данными жесткого диска. 

При проведении теста архивации на примере бенчмарка 7zip меня ожидал неожиданный поворот событий. Бенчмарк ругался на недостаток свободной памяти и пришлось уменьшить размер словаря с 64Мб до 24Мб. Непонятно, как вообще такое могло произойти, ведь в тестируемой системе установлено больше оперативной памяти и не изменилась ни редакция операционной системы, ни способ установки/настройки. Попытка поиграть с настройками биос и переключение на дискретную видеокарту не дали ничего. На лицо какая-то несовместимость, программная или аппаратная, причем не только с Windows XP - с 32 разрядными системами в принципе...

Многопоточный вычислительный тест y-cruncher обошелся без неожиданных поворотов и прошел в штатном режиме. При этом результаты теста разнятся на уровне погрешности.

В тесте 2D преобразований картинки результаты так же остаются на уровне погрешности. Разница меньше 1% в пользу теста в среде Windows XP.

 

В тесте рендеринга сцены с использованием трассировки лучей разница между этими двумя ОС достигает ~80% в пользу Windows 7 за счет использования AVX инструкций, которые не поддерживаются в среде Windows XP.

Далее перейдем к тестам веб-браузеров. В прошлом материале графический ускоритель не поддерживал стандарт WebGL. В свою же очередь стандарт WebGL 1.0 поддерживается в Windows XP. Windows 7 же сделала шаг вперед и поддерживает стандарты WebGL 1.0 и WebGL2.0. В комплексном тесте Basemark 3.0 при расчете итогового результата ключевую роль играет результат поддержки WebGL, несмотря на обилие других тестов. Для более детального сравнения в тест добавлены еще три веб-браузера, два из них основаны на пожилых движках семейства Mozilla (это Mypal 29.3 и Mypal68) и еще один браузер Thorium основывается на версии Chromium 122 (Supermium уже перешел на версию 124) и поддерживает Windows XP.

Этот тест отдает предпочтение Windows 7 по понятным причинам (поддержка WebGL). Для веб-браузеров Supermium и Thorium были использованы специализированные библиотеки, которые восстанавливают поддержку аппаратного ускорения за счет графического процессора, но бета статус этих библиотек еще не позволяет полноценно проходить тест Basemark 3.0 до конца, хотя WebGL работает. Отдельно отличился Mypal 29.3, который стабильно проходит этот тест как в среде Windows XP, так и в среде Windows 7.

В многопоточном тесте Google Octane+ можно наблюдать тенденцию, когда браузеры сообщества Mozilla быстрее работают в среде Windows XP и незначительно, но замедляются в среде Windows 7.

Форки на основе Chromium быстрее в среде Windows 7, форки же сообщества Mozilla быстрее в Windows XP. Самым быстрым форком в этих тестах является Supermium основанный на Chromium 124. Теоретически самым быстрым веб-браузером должен был быть Thorium за счет существования отдельной версии с поддержкой AVX инструкций, но она не запускается в 32 разрядной версии Windows 7. И данный момент не совсем ясен, не даром же в AIDA64 тест использующий AVX работает и показывает разницу между наличием/отсутствием у процессора этого набора инструкций.

Перейдем к играм. Методика тестирования отличается от первого материала только тем, что выставлены более высокие настройки качества и разрешения. В остальном же все тоже самое.

В игре Serious Sam: The First Encounter при FHD разрешении и настройках выставленных на качество видим, что производительность выше в среде Windows 7 на 122%.

В игре Beyond Good & Evil тенденция повторяется. В этот раз производительность в среде Windows 7 выше на 37%, что тоже не мало. Цифровая версия игры не поддерживающая Windows XP работает чуть медленнее оригинала, но в отличие от теста на слабом железе, просадка производительности на 2,2% не является критичной.

Заключение

Мы посмотрели на поведение Windows XP в реалиях 2024 года на современной, слабой и избыточной системе. Сравнение производилось в 32 разрядных версиях ОС, в итоге картинка отличается. Если на слабой системе переходить на Windows 7 как на основную ОС нет желания, то на избыточной системе возвращаться к Windows XP не возникает желания, так как она ограничивает производительность и возможности железа. Форки на базе движков сообщества Mozilla ведут себя в Windows XP более полноценно, но они сильно отстали от современных движков веб-браузеров. Развитие браузеров Supermium и Thorium продолжается, как и продолжается развитие специализированных библиотек позволяющих задействовать аппаратное ускорение в среде Windows XP. Возможно, в ближайшем будущем не только браузеры Mypal смогут пройти комплексный тест "Basemark 3.0" и аналогичные ему, но и Supermium с Thorium. 

Приятно, что постоянно есть программная альтернатива, которая может вдохнуть вторую жизнь в слабое железо. На этом, пожалуй, пока что все.

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Теги

ivy bridge 2024 windows xp supermium chromium 124 hd 4000 mypal
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