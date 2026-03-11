Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Heroes of Might and Magic Olden Era показали Подземелье с троглодитами, минотаврами и гидрами
Фракция стала походить на гибрид замка тёмных эльфов, Нигона и замка чародея.

Как вы хорошо знаете, создатели Heroes of Might and Magic Olden Era стремятся сыграть на чувстве ностальгии по меньшей мере двух поколений геймеров: тех, чьё взросление пришлось на Heroes III, и тех, кто в сознательном возрасте застали уже Heroes V. Не берёмся судить, насколько такая тактика рабочая, учитывая, что и «третьи», и «пятые» Герои живы и востребованы, так что всё покажет релиз новинки уже в этом году.

Может быть интересно

Источник изображения: Unfrozen / Hooded Horse.

И вот, предпродажная подготовка продолжается. Сегодня разработчики из студии Unfrozen показали доработанную фракцию Подземелье (Dungeon). В мире Olden Era это, как и в предыдущих считающихся культовыми частях серии, обитель тёмных магов и созданных/прирученных ими существ. В новинке в Подземелье обитают троглодиты, тёмные эльфы, минотавры, медузы, вместе со всеми их «апгрейдами», а также величественные пещерные, чёрные и пепельные драконы.

Как нетрудно догадаться, данная фракция тяготеет к высокой пробивной мощи своих войск при поддержке магии чернокнижников.

Источник видео: VK-канал Игромании.

Когда конкретно Heroes of Might and Magic Olden Era доберётся до релиза, пока не уточняется. Впрочем, при желании в Steam всегда можно опробовать её демоверсию. Недавно, напомним, команду разработчиков в качестве творческого консультанта пополнил создатель вселенной Might and Magic Джон Ван Канегем, но как его появление повлияет на игру, находящуюся уже на финальной стадии производства, вопрос открытый.

#ubisoft #hooded horse #heroes of might and magic olden era #unfrozen
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
9
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
5
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
2
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
1
«Свист», «Военная машина»: краткий обзор двух новых фильмов (субъективно)
+

Сейчас обсуждают

Roditch
22:58
Учитывая стоимость авто, оцинковку необходимо делать в круг.
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
22:39
Если будет ценник вменяемый карты сметут, а с большим охватом дрова допиливать начнут и производитель и умельцы. Если ценник сопоставимый с NVIDIA и AMD, то только дефицит заставит их покупать и то не...
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Shatun29
22:33
А зачем самим, если можно лохов из колоний напрячь? Это одна из причин развала СССР, помогать своими руками, за свой счёт, списывая долги кубометрами якобы "дружественным" странам, а пендосы доят коло...
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
lesik78
21:59
Где радостный верезг либерастов всех мастей?)
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
tHE-CROWD
20:19
Поддержка решит. Не так важно сколько она будет стоить если она не будет нормально работать. Дрова у всех последних продуктов даже не хромают, а сразу ломают ноги и далее кое-как костыляют.
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Shatun29
20:02
Надо было в граммах)) цифра ещё больше бы получилась.
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
DeaDragon
19:18
За 10 лямов, уууаххахаххауххх точно будет очередь.
В РФ привезли ROX Adamas с запасом хода 1226 км и внешностью от дизайнеров Ferrari и Rolls-Royce
manuils
18:02
Нормальная комиссия, пополняю кошелек и со сбера, и с тинька, все норм проходит. Банк пропускает без проверок; значит, я думаю, все норм, адекватный кошель. Можно пользоваться
Antarctic Wallet – опыт оплаты криптой за 1 год работы сервиса и новые функции
Шапошников
17:48
Мозги тебе явно не продали, купи хоть говяжьи
«Микрон» должен сделать до 2029 года высокоточный оптический сканер для создания микросхем
Сергей Анатолич
17:33
Но ведь сша это величайшая во вселенной государство, бюджет которой превышает бюджет всей планеты Земля вместе взятой, ну по словам Трампа конечно. Зачем им чья то помощь? Или пиз...ят, как всегда?🤣
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter