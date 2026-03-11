Фракция стала походить на гибрид замка тёмных эльфов, Нигона и замка чародея.

Как вы хорошо знаете, создатели Heroes of Might and Magic Olden Era стремятся сыграть на чувстве ностальгии по меньшей мере двух поколений геймеров: тех, чьё взросление пришлось на Heroes III, и тех, кто в сознательном возрасте застали уже Heroes V. Не берёмся судить, насколько такая тактика рабочая, учитывая, что и «третьи», и «пятые» Герои живы и востребованы, так что всё покажет релиз новинки уже в этом году.

Источник изображения: Unfrozen / Hooded Horse.

И вот, предпродажная подготовка продолжается. Сегодня разработчики из студии Unfrozen показали доработанную фракцию Подземелье (Dungeon). В мире Olden Era это, как и в предыдущих считающихся культовыми частях серии, обитель тёмных магов и созданных/прирученных ими существ. В новинке в Подземелье обитают троглодиты, тёмные эльфы, минотавры, медузы, вместе со всеми их «апгрейдами», а также величественные пещерные, чёрные и пепельные драконы.

Как нетрудно догадаться, данная фракция тяготеет к высокой пробивной мощи своих войск при поддержке магии чернокнижников.

Источник видео: VK-канал Игромании.

Когда конкретно Heroes of Might and Magic Olden Era доберётся до релиза, пока не уточняется. Впрочем, при желании в Steam всегда можно опробовать её демоверсию. Недавно, напомним, команду разработчиков в качестве творческого консультанта пополнил создатель вселенной Might and Magic Джон Ван Канегем, но как его появление повлияет на игру, находящуюся уже на финальной стадии производства, вопрос открытый.