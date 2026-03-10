RTX Mega Geometry позволяет значительно увеличить геометрическую сложность объектов при трассировке лучей.

Компания NVIDIA анонсировала применение системы RTX Mega Geometry в грядущей игре The Witcher 4, сообщает TechPowerUp. Предварительная техническая демонстрация, пока ещё не отражающая реальный игровой процесс, показывает рендеринг густого леса с миллионами объектов, каждый из которых имеет свою уникальную анимацию. Помимо кластеризации треугольников (cluster triangles), в сцене также используются микрокарты непрозрачности (opacity micromaps), которые NVIDIA представила вместе с серией видеокарт GeForce RTX 40 семейства Ada Lovelace.

Источник изображения: NVIDIA, TechPowerUp (и далее)

Может быть интересно

Технология Mega Geometry, представленная вместе с видеокартами серии RTX 50 семейства Blackwell, позволяет значительно увеличить геометрическую сложность объектов или поверхностей с трассировкой лучей, используя ряд технологий для снижения вычислительной нагрузки. В частности, вложенные кластеры треугольников (nested triangle clusters) разработаны для снижения нагрузки на видеопамять и уменьшения аппаратных затрат на вычисление пересечений лучей. Ядра трассировки лучей в графических процессорах Blackwell обладают аппаратной поддержкой Mega Geometry.

Alan Wake 2 стала первой игрой с поддержкой Mega Geometry. Новая технология обеспечивает повышение производительности на 5…20% в сцене десятками тысяч трассированных объектов, по сравнению с традиционными методами трассировки лучей. Также при этом удалось сократить потребление видеопамяти на 300 МБ.

Кроме этого, NVIDIA объявила, что в грядущей игре 007 First Light, релиз которой запланирован на 27 мая, будет реализована трассировка пути или полная трассировка лучей, что значительно повысит реализм благодаря точному отображению теней. Эта технология также будет использоваться в Control Resonant, долгожданном продолжении Control, которая была одной из первых игр с поддержкой трассировки лучей.