Тутаевский моторный завод (ТМЗ), входящий в структуру «КАМАЗа», приступил к активной фазе освоения выпуска двигателей нового семейства Р6 объемом 13 литров. Первые серийные образцы планируют отправить заказчику уже в июле 2026 года.

Сейчас на предприятии идет завершающий этап строительных работ на участке сборки и испытаний рядных моторов в механосборочном цехе. Там уже смонтировали освещение, систему инфракрасного обогрева и сборочный стенд, продолжается установка подстанции. Все работы должны закончить к маю.

Источник изображения: kamaz.ru

Подготовку площадки начали летом 2025 года. Тогда разработали планировку испытательного бокса и сборочного участка, завезли необходимое оборудование. Опытные образцы двигателей объемом 13 литров изготовили во второй половине прошлого года и передали потребителю для испытаний. Основным получателем новой продукции станет Петербургский тракторный завод. Туда моторы будут поставлять прямо на сборочный конвейер с июля текущего года.

После того как выпуск 13-литровых двигателей выйдет на серийные рельсы, на ТМЗ приступят к следующему этапу программы. В планах есть освоение производства более мощных версий рядного двигателя Р6 объемом 15,2 и 18 литров. Эти работы будут включать полный цикл опытно-конструкторских разработок и подготовку технологических линий.

Как видно, Тутаевский моторный завод последовательно расширяет линейку агрегатов для российского машиностроения.