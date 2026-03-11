Оглавление

Вступление

Системы жидкостного охлаждения становятся всё популярнее, и многие пользователи переходят на них, даже когда это особо не требуется. Например, есть не очень мощные и горячие процессоры, где можно обойтись простым воздушным кулером. Сейчас производители CPU престали комплектовать их базовыми системами охлаждения, поэтому пользователь сам выбирает себе то, что ему нужно.

В эпоху стеклянных прозрачных корпусов упор делается на внешний вид, поэтому некоторые выбирают жидкостные системы, где есть вентиляторы с подсветкой и ещё украшение на корпусе водоблока. Иногда такую систему подбирают, чтобы она просто симпатично смотрелась в корпусе, а как она работает – это уже не так важно, особенно если процессор не очень мощный и с ним может справиться простой воздушный кулер. Однако бывают люди, которые, наоборот, целенаправленно подбирают систему охлаждения, чтобы добиться определённых результатов. Каких? Например, чтобы температура в ресурсоёмких приложениях была не очень высокая, а шума при этом было как можно меньше.

Вариантов улучшить эффективность системы жидкостного охлаждения на самом деле не так много. Ключевую роль тут играет сбалансированность всей системы. Водоблок должен максимально эффективно забирать тепло с крышки процессора и не менее эффективно передать его жидкости. Для этого обычно делают развитую систему микроканалов, сквозь которые проходит поток. Далее теплоноситель по шлангам доставляется в радиатор. Медный радиатор – это дорого и производители пока не готовый пойти на такой шаг, поэтому используются алюминиевые радиаторы.

реклама





С ними тоже пытаются что-то придумать: увеличить плотность рёбер, количество каналов, размер радиатора, но всё это оказывает влияние не только на эффективность, но и на другие параметры. Например, увеличение пластин в радиаторе может привести к тому, что потребуются более мощные вентиляторы, чтобы всё это продуть, а вместе с этим может увеличиться уровень шума. В этой замкнутой системе всё взаимосвязано и даже производительность помпы нельзя наращивать бесконечно.

Если присмотреться, то системы разных производителей по своей конструкции очень похожи, и я рассмотрел уже большое количество различных моделей. А сейчас обратим внимание на новинку компании SAMA.

Бренд пока не очень знаменит, но я некоторое время пользуюсь блоком питания этой компании, и претензий к нему нет. До этого ещё сталкивался с воздушными кулерами SAMA и вот теперь решил попробовать AIO систему. В целом после изучения характеристик меня привлекла информация об увеличенной толщине вентиляторов. Обычно их габариты 120 х 120 х 25 мм, а тут установлены 120 х 120 х 28 мм. Стоит выяснить, как это повлияет на эффективность.

Мы изучим модель SAMA L70 360BK Black 360мм в чёрной расцветке и узнаем, что интересного предлагает производитель.

Упаковка и комплектация

Какие-то устройства этой компании я уже рассматривал и в целом мне понравилась идея их минимализма в оформлении. Здесь же прослеживается общий стиль, где есть простая картонная коробка, на которой нанесены фрагменты изображений, синие полосы и белые надписи. Это пока первое подобное устройство от этой компании, но именно по стилистике оформления оно перекликается с другим оборудованием, которое предлагает производитель.

Традиционно такие системы поставляются в крупных коробках потому, что они уже практически полностью собраны и готовы к установке. Пользователь сейчас уже настолько обленился, что не может даже сам прикрутить вентиляторы и установить крепёж для сокета. В данном случае всё же предоставили возможность немного потрудиться, чтобы подключить пару коннекторов и установить адаптеры.

реклама





Как я уже говорил, оформление минималистичное. Одно изображение устройства есть только спереди и всё. У меня оказалась чёрная модификация, но бывает ещё белая. В правом верхнем углу находится логотип производителя.

В левом нижнем крупными символами указано наименование модели L70. Само по себе оно нам ничего не сообщает. Обычно производители как-то пытаются в него запрятать размер радиатора, а точнее длину ряда вентиляторов. Здесь просто мелким шрифтом указан этот размер. В данном случае это 360 мм.

Больше никакой информации тут нет, как и с других сторон, кроме задней.

Именно там находится спецификация устройства, где можно почерпнуть основную информацию и характеристики.

Модель SAMA L70 360BK Black 360мм Габариты радиатора 397 х 120 х 27 мм Материал радиатора Алюминий Материал основания водоблока Медь Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длина шлангов 400 мм Скорость вращения помпы 3000 ±10% об/мин Сила тока помпы 0.42 А Уровень шума 32 дБ Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм Скорость вращения 500-2200 ±10% об/мин, ШИМ управление Размер вентилятора 120 х 120 х 28 мм Воздушный поток 72.3 CFM Воздушное давление 2.85 мм водяного столба Уровень шума 28 дБ Подсветка в корпусе ARGB, 5В Совместимые сокеты Intel: LGA 115Х, 1200, 1700, 1851;

AMD: Socket AM4, AM5

Подшипник в вентиляторах гидродинамический, про ресурс тут ничего не сказано. Это же касается помпы, но известно, что производитель предлагает гарантию в 3 года. Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный. Далее видно, что всё аккуратно упаковано. Внутри картонного лотка сделаны специальные ниши. В них дугой огибается само устройство, части которого дополнительно упакованы в два прозрачных полиэтиленовых пакета. Радиатор и водоблок соединяются двумя длинными шлангами.

В центре можно обнаружить небольшую картонную коробку, пару инструкций и пакетик с силикагелем.

реклама









Вентиляторы уже штатно смонтированы на радиаторе. Всё остальное придётся устанавливать самостоятельно. Из внутренней части корпуса выходят два кабеля: 4-pin FAN и 3-pin ARGB 5В.

В другой картонной коробке, находятся элементы крепления и другие аксессуары. Из чего состоит комплект?

Универсальный бэкплейт для платформ Intel;

Две перекладины для крепления на платформы Intel;

Две перекладины для крепления на платформы AMD;

Четыре универсальных адаптера;

Четыре гайки;

Термопаста;

12 винтов для крепления радиатора к корпусу.

В комплекте также есть бумажная инструкция и гарантийный буклет. Комплект скромный, но есть всё необходимое для крепления. Всё остальное уже смонтировано, достаточно только подключить несколько коннекторов.

В комплекте нет резисторов, чтобы можно было без особого труда замедлить вентиляторы. Однако есть ШИМ управление и скорость вращения можно регулировать через материнскую плату. Также у данной системы нет экрана, а только подсветка. Ей также можно управлять при помощи программного обеспечения платы.

Устройство и особенности

Внешне большинство AIO систем охлаждения очень похожи. Бывают исключения, но чаще конструкция повторяется из раза в раз. Некоторые отличия наблюдаются в основном в блоке водоблока с помпой.

Такое ощущение, что вентиляторы, радиаторы и шланги делают где-то на одной общей фабрике, а вот модуль с водоблоком и помпой каждая компания производит на секретных заводах. И даже тут вероятно саму помпу и медный теплосъёмник делают тоже на общей фабрике, а вот корпус инженеры и дизайнеры каждой компании придумывают самостоятельно.

Габариты радиатора составляют 397 х 120 х 27 мм. Он изготовлен из алюминия и окрашен в белый цвет. В чёрной модификации он будет чёрным. Пластинки внутри расположены очень плотно, поэтому при сильном воздушном потоке тихо не будет, но зато должно отразиться на эффективности.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

Вентиляторы с классической формой лопастей и при этом достаточно высокооборотистые. С производительностью тут не так всё однозначно. Начнём с того, что тут увеличена высота корпуса до 28 мм. 3 мм – это небольшая разница и на глаз практически незаметная. Кроме этого, рама сама по себе не дует, а делает это крыльчатка с электродвигателем. Соответственно высота этой крыльчатки могла и не поменяться. Если посмотреть на характеристики воздушного потока и давления, то они далеки от рекордных. Я встречал показатели выше, причём на самых обычных вентиляторах с размером 120 х 120 х 25 мм. Поэтому нельзя однозначно сказать, что увеличение высоты явно обеспечивает какое-то преимущество.

Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные. Понятно, что основной шум получается из-за сопротивления радиатора, а точнее его плотных ячеек.

Также они оборудованы ARGB подсветкой. Вентиляторы соединяются друг с другом последовательно. Для этого они оборудованы не очень длинными кабелями и специальными много-контактными разъёмами, чтобы обеспечить не только работу двигателей, то и подсветки, а также их управления. Если объединить линию GND, то можно ограничиться шестью контактами. Места соединений аккуратно спрятаны в полостях рамы между соседними вентиляторами.

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их семь штук.

Обычно такие вентиляторы не самые тихие как раз из-за формы лопастей и их количества. У тихих моделей их обычно много, и они закручены ещё сильнее. Кроме того, максимальная скорость достаточно высока – 2200 об/мин. Это не рекорд и даже не 3000 об/мин, но напомню, что в комплекте нет резистора, который её снижает. Разумеется, я привожу только максимальное значения потому, что есть ШИМ управление.

Оно же есть и у помпы, поэтому скоростью её вращения также можно управлять. Однако на некоторых материнских платах есть специальный разъём PUMP, где она работает на максимальных оборотах, но это всё можно настроить.

Водоблок объединён в корпус с помпой, что является классическим решением. Снаружи находится пластиковый кожух в форме прозрачного пластикового куба с скруглёнными гранями.

Конструкция разборная и со стороны основания можно заметить винты крепления. Изначально поверхность контакта с тепло-распределительной крышкой процессора заклеена плёнкой. Перед установкой её обязательно нужно снять, иначе показатели температуры улетят в космос.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть маленький шприц с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900.

Монтажный механизм универсальный для обеих платформ. Для этого на стальной прижимной рамке находятся два винта на пружинах. Они вкручиваются в два резьбовых выступа на перекладинах. Для разных платформ используются просто различные перекладины.

После тестирования проверяем отпечаток.

В данном случае он отличный, что говорит о хорошем прижиме и ровном основании.

Тестовый стенд

Тестирование SAMA L70 360BK Black 360мм проводилось со следующими компонентами:

Процессоры:

AMD Ryzen 7 9700X;



Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: SAMA L70 360BK Black 360мм;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнские платы:

MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ, версия BIOS А.30;



ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (SKhynix);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 5060;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Тестирование

Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут уже и так всё основное собрано и вся задача сводится к установке водоблока на процессор. Штатно на нём уже предусмотрен механизм крепления с двумя подпружиненными винтами.

На платформе AMD достаточно снять сперва штатный пластиковый крепёж, вкрутить адаптеры, установить перекладины и зафиксировать их гайками. Затем уже установить водоблок и зафиксировать его двумя винтами с пружинами к перекладинам. Вся процедура не занимает много времени и даже специальный инструмент практически не нужен. Только крестообразная отвёртка.

После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще.

На платформе AMD поведение в нагрузке совпадает в OCCT и Prime95.

C Intel дела обстоят немного иначе. Тут уже изначально помпа работает на максимальных оборотах. Понятно, что это может быть связано с алгоритмами работы материнской платы и скорее всего это можно было поправить, просто я использовал базовые настройки.

С штатным режимом система отлично справляется, но мне захотелось поискать предел и для этого процессор пришлось «отпустить», сняв ограничения.

Со снятыми лимитами процессор смог потреблять около 310 Вт и в этом режиме хорошо видно, что система справляется с нагрузкой, но шум получается достаточно ощутимый.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:

AMD Ryzen 7 9700X (default);

AMD Ryzen 7 9700X (150Вт);

Intel Core Ultra 7 265K (w/o limits);

Intel Core Ultra 7 265K (PL1 default);

Intel Core Ultra 7 265K (PL1 silent).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается. Видно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Всё это повторяется от модели к модели.

Заключение

SAMA L70 360BK Black 360мм – хороший пример классической замкнутой системы жидкостного охлаждения. Больше всего мне понравилась простота крепления, и хороший прижим, а ещё тихая работа на платформе AMD. По некоторым элементам можно понять, что данная система относится к последнему поколению устройств. Например, нет мотков кабелей и всё выглядит аккуратно. От секции вентиляторов с радиатором идёт всего один кабель с двумя коннекторами и такая же история с корпусом водоблока.

Конструкция классическая, эффективность модели находится примерно на том же уровне, что и у более именитых производителей. Качество изготовления хорошим. Всё сделано ровно и аккуратно. Если б вместо логотипа SAMA был бы другой, более известный логотип, то я бы даже не усомнился в том, что это продукт этой компании. С корпусом водоблока все делают примерно одно и то же, устанавливая прозрачную вставку с узорами и подсветкой. Даже странно, что никто не додумался сделать прозрачные акриловые трубки внутри, чтобы видеть через них жидкость.

Эта жидкостная система позиционируется как бюджетная. Стоимость её в рознице не очень высокая: примерно 6500-7000 рублей. Не совсем даром и я встречал варианты дешевле. Однако стоимость вполне приемлемая и модели со схожей эффективностью стоят даже подороже. Эта AIO система способна справиться с нагрузкой около 310 Вт. Если же процессор ограничить до PL1 – 253 Вт, то удастся получить приемлемый уровень температуры в тяжёлых режимах.

Установка устройства достаточно простая. В комплекте есть всё необходимое для установки системы на популярные сокеты и крепления радиатора к корпусу. Вентиляторы изначально смонтированы и их остаётся только подключить. Они немного толще, чем у других моделей, и это нужно учитывать при сборке.

Как и у любой другой системы, здесь есть свои нюансы, но благодаря большому выбору можно подобрать именно то, что будет максимально подходить именно для вашей сборки. Есть ещё такая же модель в белом цвете, которая отлично подойдёт для светлых сборок.

Андрей Понкратов aka wildchaser