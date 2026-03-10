Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Столичные хирурги впервые в России стали проводить трансплантацию рук
РИА Новости сообщает о запуске в Москве нового направления хирургии — трансплантации рук.

Столичный департамент здравоохранения объявил о старте программы по пересадке верхних конечностей. Это совместный проект с Минздравом РФ. Над направлением работает большая команда специалистов, к которой подключились, в том числе хирурги из китайского университета Гуанси.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев

Хирурги могут пересаживать как одну руку, так и обе сразу. Первого пациента прооперировали год назад. Мужчина 53 лет потерял правую руку, врачи восстановили ему предплечье и кисть.

Раньше в России такие операции не проводили. Теперь московские хирурги будут развивать это направление, помогая людям с ампутированными конечностями.

#хирургия #пересадка конечностей #трансплантация рук
Источник: ria.ru
Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
19:17
Ой Вэй, 15 летний митсубиши делает то же самое
Новый кондиционер Xiaomi Mijia сам меняет поток воздуха в зависимости от присутствия людей в комнате
Ghosteer
18:57
Фиговые компрессоры какието представили... есть же качественные китайские двухпоршневые с металлическими радиатороми 70л/мин и 10атм и ценой 4к... вот где они??
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Nemets3.0
18:50
На работу взяли DeWalt (на Озоне с Китая, по всем признакам оригинал), т.к есть инструмент под соответствующие аккумуляторы (но он и от прикуривателя может). Очень удобно без проводов. Выставил нужное...
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Никита Абсалямов
18:50
Количество вентиляторов это далеко не показатель. Есть например 3070 от той же Гиги Eagle и Gaming - на вид и у той и у другой по три вентилятора... а по факту разница градусов так 10-15 за счёт разны...
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
Waramagedon
18:44
может рынок всколыхнет и грабители амд с нвидия уменьшат цены...
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Waramagedon
18:42
если гигабиты и прочие продвигают продукцию нвидия и амд под своими именами это другое? )))
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
fint1982
18:42
Уходят раньше , а назад их уже не берут
По итогам опроса 3000 человек каждый седьмой уходит с работы раньше благодаря внедрению ИИ
Михаил Сидоров
18:34
У меня 3060ти с двумя вентиляторами, ноунейм причем, ocpc. На 100% температура не более 70. Корпус самый дешевый атх, правда три вентилятора спереди. Мне кажется 70 это нормально.
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
Михаил Сидоров
18:29
у меня на компе был 4770к, отдал его родителям на дачу. Экспериментировал на нем. 3060, ну на крайний случай 3060ти предел для него в фхд. В 4к возможно. Но если купил монитор 4к то значит деньги водя...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Никита Абсалямов
18:27
Лечитесь...
Тестирование видеокарты HP nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb GDDR6 «Слёзки майнеров»
