РИА Новости сообщает о запуске в Москве нового направления хирургии — трансплантации рук.

Столичный департамент здравоохранения объявил о старте программы по пересадке верхних конечностей. Это совместный проект с Минздравом РФ. Над направлением работает большая команда специалистов, к которой подключились, в том числе хирурги из китайского университета Гуанси.

Хирурги могут пересаживать как одну руку, так и обе сразу. Первого пациента прооперировали год назад. Мужчина 53 лет потерял правую руку, врачи восстановили ему предплечье и кисть.

Раньше в России такие операции не проводили. Теперь московские хирурги будут развивать это направление, помогая людям с ампутированными конечностями.