Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам

Каждое поколение консолей сопровождается десятками инсайдов о будущих устройствах Sony и Microsoft. Одни вещают о технологической революции, другие — о сроках релиза, третьи — о цене. Благодатная почва для сбора кликов и просмотров.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Есть такая работа — придумывать инсайды и рассказывать обывателям про будущее игровой индустрии. Люди во все времена любили настрадамусов, вангователей и прочих шарлатанов. Традиция никуда не ушла, просто изменились способы донесения информации. PlayStation 6 и Project Helix стали благодатной почвой для нового вида развлечений.

Предисловие

реклама



Последние пару недель выдались насыщенными в разрезе предсказаний будущих игровых консолей от Sony и Microsoft. Благодатная почва для сбора просмотров на сотрясении воздуха. Сразу несколько специалистов высказались о новых устройствах и поделились своими инсайдами. Эти события можно было бы пропустить, если бы «надежные» инсайдеры не предсказывали совершенно противоположные вещи. Сегодня решил собрать несколько «вбросов», где уважаемые граждане уверяют своих почитателей в своей правоте, а неуважаемые средства массовой информации их цитируют.

Зоопарк мнений поражает своей глубиной и полным отсутствием логики. Поэтому и решил увековечить новостные заголовки, которые будет приятно вспоминать в момент релиза устройств. Сразу несколько специалистов разных профилей оставили свои замечания о будущей PlayStation 6.

Kepler_L2 против Moore’s Law Is Dead

Оба персонажа регулярно оставляют «достоверную» информацию, и на них ссылаются профильные ресурсы. И вот первое расхождение двух предсказателей — это базовая архитектура будущей консоли.

реклама



Moore’s Law Is Dead уверяет всех окружающих, что консоль будет построена на RDNA 5 — следующей итерации существующей архитектуры. Доработка текущего профиля с упором на лучи, масштабирование и генерацию.

Kepler_L2 болеет за архитектуру UDNA с упором на ИИ и унификацию с серверными решениями. По его данным, чип уже готов и вот-вот выпрыгнет в объятия геймеров. Скриншот ниже — это выжимка диалога инсайдера на одном из профильных ресурсов.

реклама



Стоит ли мне говорить, что это два принципиально разных направления развития? Для обывателя они похожи, но для специалистов между архитектурами огромная пропасть. Пару недель назад спор между двумя настрадамусами вышел в финальную стадию. Попадание пальцем в небо не было засчитано, так как с июля 2024 года AMD больше нигде не упоминает обозначение архитектуры UDNA. Нет ни одного четкого и яркого подтверждения, что она вообще существует в кремнии.

Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead

Оба персонажа обладают разветвленной сетью информаторов и имеют доступ к телу самых высокопоставленных представителей корпораций. Инсайдерская информация распространяется гораздо дальше обычных знакомств, и им по секрету рассказывают всю подноготную.

Джейсон Шрейер из Bloomberg красиво завуалировал свое послание: Sony «рассматривает» перенос релиза PlayStation 6 на 2029 год из-за возможных проблем с поставками комплектующих. Слишком высокие цены и дефицит могут негативно сказаться на стоимости будущего устройства. Ссылку на первоисточник дать не могу, так как там платная подписка, но доверенный сайт прикреплю ниже.

реклама



Ему в пику высказывается Moore’s Law Is Dead. Он в прошлом году утверждал и в этом году подтверждает сказанные им слова: всё идет четко по плану. Он собственноручно держал подписанные документы на создание процессоров, и в контрактах фиолетовым по зеленому написано, что заводы под парами и уже готовы выпускать продукцию для продажи. Переносов не будет, и никакой кризис на это не повлияет.

Moore’s Law Is Dead против экономики производства

Еще одно противоречие между мифами и реальностью. По утверждению инсайдеров, будущая Xbox станет премиальным устройством, способным запускать игры с ПК и консолей. Устройство будет стартовать с $1000. Я оперирую данными до начала кризиса с чипами памяти и буду приводить цены из далекого прошлого.

По размеру кристалла проект Magnus приближен к видеокарте RTX 5080, только памяти у него не 16, а целых 48 GB. Для наглядности — стоимость той самой видеокарты по рекомендациям Nvidia. Без обвязки, жесткого диска и прочих прелестей готового изделия. Целевые $999.

Вопрос каким образом Microsoft сможет создать премиальное устройство по ценам до кризиса и уложиться в обозначенную сумму, у меня остается нерешенным.

Магия инсайдерской информации и реального положения дел на этом не заканчивается. Мы точно знаем, что Project Helix будет поддерживать игры с двух платформ. Но в сливе нет оперативной, раздельной памяти. Использовать GDDR7 под нужды обычной системы вместо DDR5 экономически нецелесообразно — она почти в три раза дороже. Вместо $150 за 32 GB нужно выложить $450 (по докризисным ценам), с учетом того, что никакого профита от этого не будет. А мы обсуждаем очень конкурентный рынок, где $300 будут существенным аргументом.

Kepler_L2 против RedGamingTech

Еще один длительный спор между специалистами и инсайдерами по поводу техпроцесса будущих чипов PlayStation 6. У обоих самые достоверные источники и самые секретные документы.

Так, надежный источник Kepler_L2 сообщил на ушко, что чипы будут создаваться по 3-нм техпроцессу или его улучшенной версии. Дешево, сердито и надежно. Идеальный вариант для массового производства.

RedGamingTech парирует его утверждение и делает акцент на передовой и готовый к массовому внедрению 2-нм техпроцесс и его производным — холодные, компактные, с меньшими габаритами.

Оба инсайдера регулярно в новостных публикациях выступают как надежные с кучей подтвержденных сливов.

Понятие «инсайдер» в 2026 году превращается в ругательство

Чем дольше наблюдаю за средствами массовой информации, тем сильнее шевелятся волосы на спине. Куда ни посмотри — везде регалии и специальные грамоты, куча «достоверной» информации и глубокомысленные связи. А на проверку — попадание пальцем в небо с наиболее вероятным исходом.

Если долго наблюдать за отраслью, то большинство событий предугадывается за пару лет. А ещё есть классная отмазка: «На момент публикации всё было именно так, но потом руководство изменило планы». Удобная формулировка, которая превращает любую ошибку в подтверждённый инсайд, но полностью снимает ответственность за слова. Инсайды крутятся, лавеха мутится.

Добавить в закладки

Теги

васютин moore’s law is dead kepler_l2 playstation 6 слухи project helix xbox redgamingtech архитектура rdna 5 архитектура udna джейсон шрейер релиз playstation 6
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
7
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
3
Обзор SSD-накопителей NVMe M.2 MSI Spatium M470 Pro и Spatium M480 Pro объемом 1 ТБ
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
34
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
29
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
42
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
4
Энтузиаст протестировал Galaxy S26 Ultra в ряде ПК-игр с подключённым монитором в режиме DeX
+
NVIDIA запланировала трансляцию GeForce ON Community Update на 10 марта
+
Археологи нашли в Панаме гробницу с золотом и погребальными сокровищами возрастом более 1000 лет
+
Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
Энтузиаст протестировал GTX 780 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде популярных игр
+
Китай предупредил о риске глобального дефицита чипов из-за конфликта вокруг Nexperia
+
MSI представила материнскую плату AMD AM5 средне-начального класса с тактовым генератором
+
ID-COOLING представила воздушный кулер FROZN 510 в стандартном варианте и варианте для платформы AMD
1
Покупатель приобрёл ПК с RTX 5060 за $750 и получил сборку с RTX 5070 из-за ошибки магазина
3
Эксперт показал разницу в fps на ПК с RX 9060 XT между Windows 11 и Linux в Resident Evil Requiem
1
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
+
В России разрешили эксплуатацию беспилотных грузовиков без водителя в салоне
+
Xiaomi объявила дату глобального релиза смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
Samsung обещает к концу года поддержку 120 игр на мониторах с поддержкой 3D-технологии без очков
+
Microsoft запускает новый пакет ПО с искусственным интеллектом за 99 долларов в месяц
3
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
4
Студия GamesVoice выпустит озвучку South Park The Stick of Truth с голосами русского MTV 2000-х
1
Samsung возобновляет производство GeForce RTX 3060
+
Ремонтопригодность Samsung Galaxy S26 Ultra составила 9 по 10-балльной шкале
+

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
7
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
14
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
5
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
10
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
1

Сейчас обсуждают

Waramagedon
13:49
значит на очереди ауди и шкода.
Volkswagen планирует сократить до 50 000 рабочих мест из-за падения прибыли
Waramagedon
13:47
Заплатили - строят. Цена решает всё, да и технологии новее у индусов.
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
IRanPast
13:34
Данте, ты уже реально задрал своими статьями
Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead — будущее PlayStation 6 по секретным документам
Error 404
13:22
Не ясно только - чего в них легендарного? Обычная междуножная бензиновая перделка.
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
aoxoa1
12:35
Какова текущая рыночная ниша этих аппаратов и наначение когда на озоне всё завалено китайскими кросс и энудуро аппаратами разной кубатуры и формы по цене 130-180тр (внесезон) которые и берет школота ч...
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Сергей Анатолич
12:30
А зачем Индии строить американцам завод в США? И зачем США поддержка Индии в этом? Это всё неспроста!🤔
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
Сергей Анатолич
12:28
Они сами уже давно в это не верят.
Bloomberg: Запуск лунного модуля SpaceX в 2028 году могут перенести из-за технических проблем
IRanPast
12:28
А если с разгоном, то какая температура будет?
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Сергей Анатолич
12:27
Ни чо. Переживёте. Шольц с Мерцем вам точно помогут!🤣
Volkswagen планирует сократить до 50 000 рабочих мест из-за падения прибыли
aoxoa1
12:26
Полчаса можно и баблами в бублы в ядекс играх покидать, если прям нужно. Нормальное игрунство imho это часика полтора, та же миссия в вар-стар-крафт. Когда важен процесс с толком и растановочкой, полу...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter