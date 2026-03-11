Есть такая работа — придумывать инсайды и рассказывать обывателям про будущее игровой индустрии. Люди во все времена любили настрадамусов, вангователей и прочих шарлатанов. Традиция никуда не ушла, просто изменились способы донесения информации. PlayStation 6 и Project Helix стали благодатной почвой для нового вида развлечений.

Предисловие

Последние пару недель выдались насыщенными в разрезе предсказаний будущих игровых консолей от Sony и Microsoft. Благодатная почва для сбора просмотров на сотрясении воздуха. Сразу несколько специалистов высказались о новых устройствах и поделились своими инсайдами. Эти события можно было бы пропустить, если бы «надежные» инсайдеры не предсказывали совершенно противоположные вещи. Сегодня решил собрать несколько «вбросов», где уважаемые граждане уверяют своих почитателей в своей правоте, а неуважаемые средства массовой информации их цитируют.

Зоопарк мнений поражает своей глубиной и полным отсутствием логики. Поэтому и решил увековечить новостные заголовки, которые будет приятно вспоминать в момент релиза устройств. Сразу несколько специалистов разных профилей оставили свои замечания о будущей PlayStation 6.

Kepler_L2 против Moore’s Law Is Dead

Оба персонажа регулярно оставляют «достоверную» информацию, и на них ссылаются профильные ресурсы. И вот первое расхождение двух предсказателей — это базовая архитектура будущей консоли.

Moore’s Law Is Dead уверяет всех окружающих, что консоль будет построена на RDNA 5 — следующей итерации существующей архитектуры. Доработка текущего профиля с упором на лучи, масштабирование и генерацию.

Kepler_L2 болеет за архитектуру UDNA с упором на ИИ и унификацию с серверными решениями. По его данным, чип уже готов и вот-вот выпрыгнет в объятия геймеров. Скриншот ниже — это выжимка диалога инсайдера на одном из профильных ресурсов.

Стоит ли мне говорить, что это два принципиально разных направления развития? Для обывателя они похожи, но для специалистов между архитектурами огромная пропасть. Пару недель назад спор между двумя настрадамусами вышел в финальную стадию. Попадание пальцем в небо не было засчитано, так как с июля 2024 года AMD больше нигде не упоминает обозначение архитектуры UDNA. Нет ни одного четкого и яркого подтверждения, что она вообще существует в кремнии.

Джейсон Шрейер против Moore’s Law Is Dead

Оба персонажа обладают разветвленной сетью информаторов и имеют доступ к телу самых высокопоставленных представителей корпораций. Инсайдерская информация распространяется гораздо дальше обычных знакомств, и им по секрету рассказывают всю подноготную.

Джейсон Шрейер из Bloomberg красиво завуалировал свое послание: Sony «рассматривает» перенос релиза PlayStation 6 на 2029 год из-за возможных проблем с поставками комплектующих. Слишком высокие цены и дефицит могут негативно сказаться на стоимости будущего устройства. Ссылку на первоисточник дать не могу, так как там платная подписка, но доверенный сайт прикреплю ниже.

Ему в пику высказывается Moore’s Law Is Dead. Он в прошлом году утверждал и в этом году подтверждает сказанные им слова: всё идет четко по плану. Он собственноручно держал подписанные документы на создание процессоров, и в контрактах фиолетовым по зеленому написано, что заводы под парами и уже готовы выпускать продукцию для продажи. Переносов не будет, и никакой кризис на это не повлияет.

Moore’s Law Is Dead против экономики производства

Еще одно противоречие между мифами и реальностью. По утверждению инсайдеров, будущая Xbox станет премиальным устройством, способным запускать игры с ПК и консолей. Устройство будет стартовать с $1000. Я оперирую данными до начала кризиса с чипами памяти и буду приводить цены из далекого прошлого.

По размеру кристалла проект Magnus приближен к видеокарте RTX 5080, только памяти у него не 16, а целых 48 GB. Для наглядности — стоимость той самой видеокарты по рекомендациям Nvidia. Без обвязки, жесткого диска и прочих прелестей готового изделия. Целевые $999.

Вопрос каким образом Microsoft сможет создать премиальное устройство по ценам до кризиса и уложиться в обозначенную сумму, у меня остается нерешенным.

Магия инсайдерской информации и реального положения дел на этом не заканчивается. Мы точно знаем, что Project Helix будет поддерживать игры с двух платформ. Но в сливе нет оперативной, раздельной памяти. Использовать GDDR7 под нужды обычной системы вместо DDR5 экономически нецелесообразно — она почти в три раза дороже. Вместо $150 за 32 GB нужно выложить $450 (по докризисным ценам), с учетом того, что никакого профита от этого не будет. А мы обсуждаем очень конкурентный рынок, где $300 будут существенным аргументом.

Kepler_L2 против RedGamingTech

Еще один длительный спор между специалистами и инсайдерами по поводу техпроцесса будущих чипов PlayStation 6. У обоих самые достоверные источники и самые секретные документы.

Так, надежный источник Kepler_L2 сообщил на ушко, что чипы будут создаваться по 3-нм техпроцессу или его улучшенной версии. Дешево, сердито и надежно. Идеальный вариант для массового производства.

RedGamingTech парирует его утверждение и делает акцент на передовой и готовый к массовому внедрению 2-нм техпроцесс и его производным — холодные, компактные, с меньшими габаритами.

Оба инсайдера регулярно в новостных публикациях выступают как надежные с кучей подтвержденных сливов.

Понятие «инсайдер» в 2026 году превращается в ругательство

Чем дольше наблюдаю за средствами массовой информации, тем сильнее шевелятся волосы на спине. Куда ни посмотри — везде регалии и специальные грамоты, куча «достоверной» информации и глубокомысленные связи. А на проверку — попадание пальцем в небо с наиболее вероятным исходом.

Если долго наблюдать за отраслью, то большинство событий предугадывается за пару лет. А ещё есть классная отмазка: «На момент публикации всё было именно так, но потом руководство изменило планы». Удобная формулировка, которая превращает любую ошибку в подтверждённый инсайд, но полностью снимает ответственность за слова. Инсайды крутятся, лавеха мутится.