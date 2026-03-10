Сайт Конференция
This_is_the_way
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Экологи-энтузиасты в рамках крупнейшей международной инициативы отчитались об извлечении более 45 миллионов килограммов пластикового мусора из океана. Это крупнейший подтвержденный результат, когда-либо достигнутый в течение одной программы.

Организация The Ocean Cleanup (Нидерланды) использует крупные барьеры и океанические системы для улавливания дрейфующих отходов. Установки работают в реках, прибрежных зонах и в Большом тихоокеанском мусорном пятне (Great Pacific Garbage Patch) между Гавайями и Калифорнией. Там до сих пор плавает более 100 миллионов килограммов отходов. Старые предметы могут разлагаться десятилетиями, превращаясь в микропластик, который сложнее отследить и собрать.

Изображение: Flux ai

Большинство пластиковых отходов попадает в океан через небольшие реки, которые протекают через густонаселённые территории. Исследование 2021 года показало, что более 1000 рек ответственны за 80% всех пластиковых выбросов в океан. Поэтому программа «30 городов» (30 Cities Program) от этой организации нацелена не просто на установку отдельных устройств, а на работу с целыми городами, их водными артериями, побережьями и системами утилизации.

По данным организации, в среднем удаётся собирать 53 килограмма мусора в минуту. Из отходов получают вторичные пластиковые гранулы, которые затем используются для производства новой продукции. 

Правда, учёные обеспокоены тем, что сети для сбора пластика могут наносить вред морским организмам, обитающим у поверхности воды. Однако исследование 2025 года показало, что этот риск ниже, чем ущерб, который наносит сам пластик.

Несмотря на рекордные показатели, объёмы собранного мусора несопоставимы с тем количеством пластика, которое продолжает поступать в океан ежедневно. Очистка сама по себе не решит проблему без кардинального сокращения вывода отходов. Успех будет зависеть от того, насколько быстро удастся масштабировать «городские» проекты и снизить их стоимость.

#экология #природа #пластик #океан #отходы #мусор #очистка воды #ocean cleanup #вторичная переработка пластика #great pacific garbage patch
Источник: earth.com
