Победившая в конкурсе NGSW винтовка M7 фирмы SIG Sauer под патрон 6,8×51 не прижилась в Корпусе морской пехоты США (USMC).

Если вы следили за этой историей в последние пару лет, то знаете, что вокруг новой армейской винтовки М7, которая использует современный патрон калибра 6,8 мм, уже давно ходят не самые приятные слухи. Говорили, что она не до конца испытана и имеет некоторые недостатки, а морские пехотинцы относятся к ней с подозрением. И вот теперь всё официально.

Корпус морской пехоты США отказался от перевооружения на эту систему. Они сказали: «Ребята, спасибо, конечно, но мы остаёмся со своей М27». С той самой, что стоит у них с 2011 года. И это уже не просто разговоры — это официальная позиция.

Может быть интересно

Изображение - gemini

Эта история не столько о самом оружии, сколько о том, как по-разному воспринимают поле боя армия и морская пехота.

Армия США, в частности её сухопутные войска, делает акцент на мощности. Они хотят, чтобы пуля летела далеко и пробивала любые бронежилеты. Поэтому армия выбрала М7 от SIG Sauer и новый патрон 6,8 мм. Этот патрон действительно впечатляет.

Морская пехота смотрит на это иначе. Они же первые, кто высаживается на берег с кораблей. Им тащить всё это хозяйство на себе. Им важна мобильность. Им нужно, чтобы оружие работало как часы, когда ты по колено в воде, в песке, в грязи. Их не интересуют «супер-патроны», если из-за них винтовка становится тяжелее, магазин вмещает всего 20 патронов вместо 30, и носить с собой боезапас становится настоящей проблемой.

М27, кстати, это по сути лицензионный HK416. Немецкая школа, надёжность, предсказуемость. Она уже повоевала в Афганистане, её обкатали вдоль и поперёк.

А в 2025 году капитан американской армии Брэйден Трент выступил на выставке и буквально разнёс винтовку в пух и прах. Он выпустил 52-страничный доклад, где написал, что М7 непригодна для современного вооружённого конфликта.

Основные претензии:

Надёжность. В интенсивном режиме стрельбы она начинает капризничать, а для боевого оружия это приговор.

Ресурс ствола. Он выходит из строя уже после 2000 выстрелов. Для основной винтовки — это смешно.

Отдача. Мощный патрон даёт о себе знать. Контролировать оружие сложно.

Магазин на 20 патронов. В современном бою, где никто не ждёт, пока вы перезарядитесь, 20 патронов против 30 — это существенная разница.

SIG Sauer, конечно, пытались спасти ситуацию. Выпустили обновлённую версию M7 PIE, чуть облегчили, укоротили ствол, доработали глушитель. Но морпехов это не впечатлило.

Пресс-служба Корпуса морской пехоты дала краткий и чёткий ответ: они оставляют M27, так как она идеально подходит для выполнения их задач — амфибийных операций, ближнего боя и прочей десантной рутины. Конечно, они добавили стандартную фразу: «Мы будем следить за развитием М7». Но все всё поняли. Если бы хотели взять — взяли бы сейчас.

Если говорить откровенно, SIG Sauer не повезло. Они стали победителями в конкурсе NGSW, который проводится для нужд армии, вложили значительные средства в разработку, но затем появились другие крупные заказчики — морские пехотинцы — и отказались от сотрудничества. Это нанесло ущерб репутации компании и поставило под сомнение перспективы экспорта продукции.

Более того, на 2026 год запланированы новые испытания 6,8-мм комплекса — на этот раз в тропических условиях. До этого его проверяли в пустынях и на морозе, но не в условиях жары и повышенной влажности, где оружие часто выходит из строя. Если он не пройдёт и эти тесты, можно будет окончательно поставить крест на идее унификации стрелкового оружия, которую продвигает Пентагон.

Сейчас сложилась довольно странная ситуация, которая служит хорошим примером. Армия США будет использовать новый мощный патрон 6,8 мм, в то время как морская пехота продолжит использовать проверенный временем 5,56-мм патрон. В итоге получается, что две армии одной страны используют различные винтовки и патроны. И, похоже, никого это не беспокоит. Кроме, конечно, компании SIG Sauer.