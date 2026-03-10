Brevis Vera представила инновационную систему проверки медиаконтента на основе технологии ZK

В официальном пресс-релизе, опубликованном 9 марта 2026 года, компания Brevis анонсировала запуск системы Brevis Vera для проверки подлинности цифрового контента на основе технологии доказательств с нулевым разглашением (ZK). Новая платформа призвана решить проблему распространения фейковых изображений и видео, которые становятся все более реалистичными благодаря развитию инструментов искусственного интеллекта.

Система Brevis Vera использует криптографические методы для подтверждения того, что медиафайлы были созданы на реальных устройствах и не подвергались несанкционированным изменениям. Технология сочетает аппаратные подписи стандарта C2PA с доказательствами ZK, которые генерируются с помощью Brevis Pico zkVM, что позволяет создать неизменяемую запись происхождения контента, отслеживая каждый этап его редактирования и формируя криптографическую цепочку происхождения. Каждое изменение подтверждается криптографически без ущерба для конфиденциальности пользователей.

Изображение - ChatGPT

Платформа уже доступна для разработчиков и поддерживает библиотеки редактирования с открытым исходным кодом. Это упрощает интеграцию технологии в существующие приложения и сервисы. По словам создателей, решение Brevis может применяться в новостных агентствах, социальных сетях, юридической сфере и творческих индустриях, где важно подтверждать происхождение цифровых материалов.

В отличие от традиционных методов проверки, таких как водяные знаки или метаданные, Brevis Vera использует децентрализованный криптографический подход. Это исключает риски подделки и обеспечивает неизменяемую верификацию контента. Система поддерживает различные форматы медиафайлов и операции редактирования, что делает ее применимой в реальных условиях.