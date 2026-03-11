Также апдейт решает другие проблемы.

Компания Microsoft выпускает очередное накопительное обновление KB5078885 для Windows 10 за март текущего года, повышающее версию ОС до Windows 10 Build 19045.7058 и решающее целый ряд проблем, пишет издание Windows Latest.

Может быть интересно

Источник фото: PC World/Microsoft

В примечании к обновлению KB5078885 указывается, что апдейт исправляет неполадки, которые ранее приводили к нестабильности систем, оснащённых определёнными моделями видеоадаптеров, хотя список затрагиваемых GPU не предоставляется. Также в обновлении Microsoft продолжает заменять сертификаты Secure Boot, у которых истекает срок действия, на более новые, Secure Boot 2023, хотя этот процесс ещё не завершён.

Кроме того, апдейт добавляет предупреждающее диалоговое окно при выборе файла в диспетчере образов системы и исправляет проблему, связанную с некорректной работой истории файлов при использовании ряда символов, в том числе китайских.

Отмечается, что для получения обновления KB5078885 требуется регистрации в Программе расширенных обновлений Windows 10, которая будет действовать до октября текущего года.