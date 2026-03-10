Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
Турбина прошла заводские испытания и готовится к отправке к месту установки.

В условиях бытового и промышленного развития Дальнего Востока региону в первую очередь требуется строительство новых объектов генерации электроэнергии. Процесс идёт, и вот, как сообщила сегодня пресс-служба питерского предприятия «Силовые машины», для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4 была изготовлена газовая турбина ГТЭ-170.1.

Источник изображения: «Силовые машины».

Как отметили на предприятии, турбина прошла всю программу заводских испытаний, и потихоньку готовится к отправке к месту, где ей предстоит работать на протяжении многих десятилетий с перерывами разве что на техническое обслуживание и ремонт.

Напомним, что Хабаровская ТЭЦ-4 призвана заменить работающую уже 70 лет собой Хабаровскую ТЭЦ-1. Новая станция обладает расчётной электрической мощностью в 410 МВт и тепловой — в 1 389 Гкал/ч.

Что до «Силовых машин», то производственная мощность завода на текущий момент составляет 8 газовых турбин в год. С 2029 года, по плану, она возрастёт на четверть и достигнет 10 турбин в год. Этого, в принципе, достаточно, чтобы обеспечивать потребности внутреннего российского рынка в установках такого рода.

#россия #экономика #промышленность #энергетика
