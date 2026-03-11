Автозавод «Москвич» рассказал о системе антикоррозийной защиты новых моделей М70 и М90.

Производитель новых кроссоверов марки «Москвич» решил подробно разобрать вопрос защиты кузова от коррозии. Менеджер по продукту Светлана Новицкая объяснила, какие панели получили цинковое покрытие и какие решения применили для внутренних частей кузова.

Фото - © A. Krivonosov

При разработке антикоррозийной защиты инженеры сосредоточились на внешних элементах, которые чаще всего сталкиваются с влагой, грязью и дорожной химией. Поэтому оцинковку получили двери, крылья, капот и крышка багажника — именно эти панели формируют основной внешний контур кузова.

Причина неполной оцинковки связана с конструкцией крыши: значительную ее часть занимает стеклянная панель, поэтому металлическая основа под остеклением не получила цинкового слоя.

Кузова М70 и М90 на 80 процентов собраны из высокопрочных сталей. Такая конструкция добавляет жесткости и также частично компенсирует отсутствие сплошной оцинковки.

По технической части у моделей есть различия. М70 предлагают с двумя двигателями: турбомотор 1.5 выдает 150 лошадиных сил и работает с семиступенчатым роботом, а двухлитровый агрегат на 199 сил комплектуют девятиступенчатым автоматом. Семиместный М90 оснащается только двухлитровым мотором и тем же автоматом.