За одну неделю произошло около четырёх серьёзных инцидентов

Как сообщает издание CNBC со ссылкой на полученную инфрмацию, не так давно компания Amazon, известная в первую очередь как основатель торговой площадки для розничной торговли, столкнулась с проблемами в работе своего сайта. Причём виной этих проблем стали активно внедряемые инструменты на базе искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияВсего за неделю произошло около четырёх инцидентов, которым присвоен уровень Sev-1 (наивысший уровень критичности – полный отказ основной системы). Один из инцидентов привёл к тому, что часть сайта была недоступна в течение 6 часов. Пользователи попросту не могли оформить заказ, посмотреть цены на товары или даже войти в свой аккаунт. По этой причине было проведено экстренное совещание, где руководство обсудило сложившуюся ситуацию.

По данным CNBC, в первоначальной версии служебных документов отмечалось, что частичной причиной вышеупомянутых инцидентов является внесение изменений с помощью генеративного ИИ. Впоследствии упоминание о проблемах из-за ИИ по какой-то причине было удалено. Тем не менее, у CNBC есть информация, что именно генерация программного кода с помощью ИИ привела к техническим сбоям.

По итогам проведённого Amazon заседания было принято решение вносить изменения в код с помощью ИИ только после их одобрения старшими инженерами. Усиление контроля за внесением программного кода, генерируемого ИИ, подтверждает, что компания связывает технические сбои с неконтролируемыми изменениями в системе. Таким образом, хотя генеративный ИИ и может ускорить разработку, он также создаёт риски технических сбоев, которые чреваты большими издержками.