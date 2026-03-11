«Москвич 3» 2026 модельного года получил ряд изменений, связанных с углублением локализации. Внешне версию отличает иной задний бампер — без серебристой накладки, с имитацией диффузора. В отделке салона теперь используется исключительно ткань: от экокожи решили отказаться в пользу износостойких материалов, наполнитель сидений (пенополиуретан) также российского производства.
Источник изображения: moskvich.ru
С мая 2024 года сборка ведется по полному циклу: завод освоил сварку и окраску кузовов. Процесс автоматизирован — задействовано 114 роботов и 145 беспилотных тележек. Важное изменение коснулось антикоррозийной стойкости: навесные кузовные панели (крылья, двери, капот, крышка багажника) выполняются из оцинкованного металла.
Из технических новшеств — появление штатной телематики. Через приложения «Мой Москвич» (Android) и «М-Контроль» (iOS) доступны удаленный прогрев, проверка уровня топлива и давления в шинах, а также геолокация автомобиля. Системы ABS и ESP адаптировали, сделав работу противобуксовочной системы более плавной. В базовое оснащение вошли российские шины, которые обещают быть тише китайских.
В планах на текущий год — установка локализованных амортизаторов. Ведутся работы по настройке подвески и повышению качества мультимедийных систем и камер от восточного поставщика.
Габариты автомобиля остались прежними: длина — 4510 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2620 мм. Клиренс составляет 170 мм. Автомобиль имеет только передний привод и 50-литровый топливный бак. Максимальная скорость достигает 170 км/ч.
Стоимость автомобиля: комплектация «Стандарт плюс» с механикой обойдётся в 1 952 000 рублей, а с вариатором — в 2 041 000 рублей. Версия «Комфорт» будет стоить 2 175 000. За двухцветное исполнение с чёрной крышей придётся доплатить 18 000 рублей.