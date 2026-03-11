Обновленный кроссовер «Москвич 3» 2026 модельного года появился у официальных дилеров. Цены остались на прежнем уровне, но уровень импортозамещения заметно вырос. Машина постепенно отдаляется от исходной модели JAC JS4, на базе которой создавалась.

«Москвич 3» 2026 модельного года получил ряд изменений, связанных с углублением локализации. Внешне версию отличает иной задний бампер — без серебристой накладки, с имитацией диффузора. В отделке салона теперь используется исключительно ткань: от экокожи решили отказаться в пользу износостойких материалов, наполнитель сидений (пенополиуретан) также российского производства.

Источник изображения: moskvich.ru

С мая 2024 года сборка ведется по полному циклу: завод освоил сварку и окраску кузовов. Процесс автоматизирован — задействовано 114 роботов и 145 беспилотных тележек. Важное изменение коснулось антикоррозийной стойкости: навесные кузовные панели (крылья, двери, капот, крышка багажника) выполняются из оцинкованного металла.

Из технических новшеств — появление штатной телематики. Через приложения «Мой Москвич» (Android) и «М-Контроль» (iOS) доступны удаленный прогрев, проверка уровня топлива и давления в шинах, а также геолокация автомобиля. Системы ABS и ESP адаптировали, сделав работу противобуксовочной системы более плавной. В базовое оснащение вошли российские шины, которые обещают быть тише китайских.

В планах на текущий год — установка локализованных амортизаторов. Ведутся работы по настройке подвески и повышению качества мультимедийных систем и камер от восточного поставщика.

Габариты автомобиля остались прежними: длина — 4510 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2620 мм. Клиренс составляет 170 мм. Автомобиль имеет только передний привод и 50-литровый топливный бак. Максимальная скорость достигает 170 км/ч.

Стоимость автомобиля: комплектация «Стандарт плюс» с механикой обойдётся в 1 952 000 рублей, а с вариатором — в 2 041 000 рублей. Версия «Комфорт» будет стоить 2 175 000. За двухцветное исполнение с чёрной крышей придётся доплатить 18 000 рублей.