Продолжают появляться новости о том, что в России в целом или в отдельных её регионах мессенджер Max обретает дополнительную функциональность. На этот раз в Татарстане до конца сентября собираются дать возможность при помощи Max платить за проезд по дорогам и за парковку.

Платить можно будет за проезд по трассе М-12 и по региональным дорогам, таким как трасса Алексеевск — Альметьевск и Вознесенский тракт. Информацией об этом в рамках брифинга в Кабинете Министров Республики Татарстан поделился Илья Начвин, министр цифрового развития.

Платными эти трассы и парковки являются и сейчас, но для оплаты используются другие сервисы. Жители Казани только за один месяц оплачивают парковку свыше 500 тысяч раз. Считается, что в Max платежи будут быстрее и проще.

Данная новость появилась вскоре после того, как разработчики сообщили о достижении отметки в более чем 100 млн пользователей мессенджера Max.