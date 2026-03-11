Для защиты популяции комочков иголок, конечно же.

С развитием автомобильных дорог количество животных, погибающих под колёсами транспорта, стало расти в прогрессии. Особенно, как гласит исследование европейских учёных, на которое ссылается издание Popular Science, страдает популяция ежей: каждый год на дорогах гибнет до трети локальных популяций комочков иголок.

Автомобиль остановился пропустить ёжика. Источник изображения: ChatGPT.

И вот, в Европе предложили изящное решение проблемы с популяцией ёжиков, заплатить за которое, впрочем, придётся производителям и покупателям машин. Так, доцент Оксфордского университета Софи Лунд Расмуссен провела исследование, из которого следует, что физиологически органы слуха ежей устроены так, что позволяют им воспринимать ультразвук гораздо более высокой частоты (до 85 кГц), чем домашние животные. Теоретически, соответствующие излучатели можно было бы использовать с целью отпугивания фыркающих зверьков от потенциальной опасности, не нарушая при этом жизнь братьев наших меньших.

Предполагается, что ультразвуковые отпугиватели можно устанавливать не только на автомобили, но и на роботизированные газонокосилки, триммеры и другую садовую технику.

Пока что речь идёт лишь об исследовательской работе, и не факт, что она будет доведена до реализации. Защита дикой природы — это, конечно, замечательно и правильно, но дополнительные приборы удорожают и без того стоящие космических денег современные автомобили, и неизвестно, как на них будут реагировать другие представители фауны помимо кошек и собак. Не говоря уже о сложности сертификации такого рода устройств, требования их обслуживания и поддержания в постоянно рабочем состоянии. Возможно, ездить аккуратно и изолировать оживлённые трассы от мест проживания диких зверей — всё-таки более действенный и менее затратный способ решения задачи сохранения популяции ежей.