События в мире Михаил Андреев
В Европе предложили оснащать новые автомобили ультразвуковыми отпугивателями ежей
Для защиты популяции комочков иголок, конечно же.

С развитием автомобильных дорог количество животных, погибающих под колёсами транспорта, стало расти в прогрессии. Особенно, как гласит исследование европейских учёных, на которое ссылается издание Popular Science, страдает популяция ежей: каждый год на дорогах гибнет до трети локальных популяций комочков иголок.

Может быть интересно

Автомобиль остановился пропустить ёжика. Источник изображения: ChatGPT.

И вот, в Европе предложили изящное решение проблемы с популяцией ёжиков, заплатить за которое, впрочем, придётся производителям и покупателям машин. Так, доцент Оксфордского университета Софи Лунд Расмуссен провела исследование, из которого следует, что физиологически органы слуха ежей устроены так, что позволяют им воспринимать ультразвук гораздо более высокой частоты (до 85 кГц), чем домашние животные. Теоретически, соответствующие излучатели можно было бы использовать с целью отпугивания фыркающих зверьков от потенциальной опасности, не нарушая при этом жизнь братьев наших меньших.

Предполагается, что ультразвуковые отпугиватели можно устанавливать не только на автомобили, но и на роботизированные газонокосилки, триммеры и другую садовую технику.

Пока что речь идёт лишь об исследовательской работе, и не факт, что она будет доведена до реализации. Защита дикой природы — это, конечно, замечательно и правильно, но дополнительные приборы удорожают и без того стоящие космических денег современные автомобили, и неизвестно, как на них будут реагировать другие представители фауны помимо кошек и собак. Не говоря уже о сложности сертификации такого рода устройств, требования их обслуживания и поддержания в постоянно рабочем состоянии. Возможно, ездить аккуратно и изолировать оживлённые трассы от мест проживания диких зверей — всё-таки более действенный и менее затратный способ решения задачи сохранения популяции ежей.

#техника #автомобили #наука
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

unknown24
00:28
И сколько на адвокатов ушло чтобы за сломанный нос не сесть?
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Shatun29
23:58
Компенсировать отсутствие оцинковки может только рамный кузов либо дюралевые или пластиковые детали. А лучше лужёный кузов))))
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
23:55
Как и на автовазе основная прибыль не с машин, а с запчастей, поэтому нахера им делать качественный кузов, он же не будет ржаветь.
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
23:52
А то раскатали губу под шумок взвинтить ценник)))) пусть теперь думают.
В Европе предложили оснащать новые автомобили ультразвуковыми отпугивателями ежей
Александр Дедок
23:12
В миллиграммах :)
Экологи провели рекордную очистку океана и собрали 45 миллионов килограммов пластика
Roditch
22:58
Учитывая стоимость авто, оцинковку необходимо делать в круг.
На автозаводе «Москвич» объяснили причины лишь частичной оцинковки кузовов М70 и М90
Shatun29
22:39
Если будет ценник вменяемый карты сметут, а с большим охватом дрова допиливать начнут и производитель и умельцы. Если ценник сопоставимый с NVIDIA и AMD, то только дефицит заставит их покупать и то не...
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
Shatun29
22:33
А зачем самим, если можно лохов из колоний напрячь? Это одна из причин развала СССР, помогать своими руками, за свой счёт, списывая долги кубометрами якобы "дружественным" странам, а пендосы доят коло...
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
lesik78
21:59
Где радостный верезг либерастов всех мастей?)
В Петербурге изготовили газовую турбину ГТЭ-170.1 для оснащения строящейся Хабаровской ТЭЦ-4
tHE-CROWD
20:19
Поддержка решит. Не так важно сколько она будет стоить если она не будет нормально работать. Дрова у всех последних продуктов даже не хромают, а сразу ломают ноги и далее кое-как костыляют.
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
