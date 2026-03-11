Итак, очередная «порция новинок» кинематографа. Один фильм у нас – представитель фильмов ужасов для подростков. А второй – фантастический боевик от стриминговой платформы.

«Свист» («Whistle»)

Изображение: ru.kinorium.comЭто «ужастик» 2025 года, снятый совместно Ирландией и Канадой. Весь сюжет вертится вокруг странного «свистка», который приводит к смерти учеников колледжа.

Свистнув в него, человек призывает свою смерть и смерть тех, кто свист слышал. Причем, конец происходит в соответствии с «нормальным» чередом событий. Но – уже сейчас…





Это был ритуальный предмет какого-то племени индейцев Южной Америки. Но вот попал в руки глупой молодежи…

Несмотря на неплохую идею, сам фильм просто не интересен. Ну, вот такой «талант» режиссера и его группы. Более-менее нормальные сцены «умерщвления», но абсолютно не страшно. Да и не интересно. Более того, актерский состав вызывает определенные вопросы. Главная героиня, которую сыграла Дафни Кин, просто деревянная.

Абсолютно не попала в роль. Словно обколотое ботоксом лицо, раздражает. Да, она, типа, девица с «проблемами» психики. Но почему «деревянная»? Какое отношение ее проблемы с общением имеют к мимике?

Да и сама реализация «свистка» вызывает один существенный вопрос. Как сами индейцы его использовали? Свистел в него глухой? Обычно, такие предметы или исполняют желания «клиента», или используются против кого-либо. А тут… Странное применение: сам свистнул, сам помер…

Я не стану данный фильм рекомендовать к просмотру. Тут нет ужасов и мистики в том понимании, что ждет зритель.

«Военная машина» («War Machine»), 2026

- Рядовой, вам понравился фильм «Морской бой»?

- Так точно, сэр!

- Тогда вы просто обязаны посмотреть и «Военную машину»!

- Так точно, сэр!

Ну, собственно, этим можно и ограничиться…

Новый фильм от Netflix без зазрения совести копирует известный фантастический боевик.

Трагедия главного героя есть? Да. Противостояние с инопланетной махиной имеется? Есть такое. Военный пафос в наличие? А то…

Военный (Алан Ричсон) потерял в Афганистане своего брата. Просто не сумел дотащить его раненого до базы. В этом нет его вины, что, однако, совершенно не мешает ему корить себя в смерти брата. И теперь он решает воплотить их общую мечту детства: стать рейнджерами.

Это «посвящение» крайне тяжелое, далеко не все его смогут осилить. Но наш персонаж под номером 81 не промах: он с честью и остервенением преодолевает все преграды к заветной цели. Ради брата…





И вот, остается последнее задание, которое и сделает «курсантов» рейнджерами. Тут наши герои сталкиваются с инопланетной машиной, которая начинает на них охоту…

Изображение: NetflixФильм вполне зрелищный, по меркам стриминговой платформы. Нет ни мгновения на размышление: сюжет – сплошной драйв. Но за этим скрывается его примитивность. Да, скучать вам не дадут, но что останется после просмотра? Практически ничего. И все это можно было бы «принять и простить», но все портит огромная куча военного пафоса, которая просто вываливается из экрана. Словно, вас пытаются тотчас завербовать в армию США… Лично мне такое не нравится. Эта же претензия была и к фильму «Морской бой», но там хоть и сюжет был получше.

Единственный положительный момент – сам Алан Ричсон. Глядя на него, не сомневаешься, что он вынесет все трудности и выйдет победителем из боя.

Но на этом, преимущества фильма и заканчиваются. Можно назвать фильм «визуальной жвачкой», которая просто вырвет вас из реальности на почти два часа, но через пару месяцев, вы и не вспомните о фильме.

Короче, если вы фанат «Морского боя», то вот вам упрощенный «аналог».

Вот такие новинки вышли на экраны...